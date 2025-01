Polska zajmuje 5. miejsce w UE pod względem liczby studentów. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland sprawdzili, ile miejsc noclegowych w domach akademickich mają oni do dyspozycji. Okazało się, że na miejsce w akademiku uczelnianym może liczyć mniej niż 10% studentów. Czy ten problem mogą rozwiązać prywatne akademiki? Oto wnioski z raportu "At a Glance PRS: Rynek najmu instytucjonalnego. Prywatne akademiki".

Przeczytaj także: 46 proc. studentów płaci za wynajem mieszkania lub pokoju w akademiku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie jest najwięcej dostępnych miejsc w akademikach?

Gdzie powstaje najwięcej prywatnych akademików?

Jaka jest cena wynajmu w prywatnym akademiku w Polsce?



Studenci w kraju nad Wisłą

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik 11% studentów w Polsce może liczyć na miejsce w akademiku Obecnie na miejsce w uczelnianym akademiku może liczyć mniej niż 10% studentów. Uwzględniając prywatne akademiki, wskaźnik zbliża się do 11%.

Przyszłość akademików i nowe inwestycje na horyzoncie

Rynek prywatnych akademików w Polsce jest relatywnie niewielki, wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i jest zdominowany przez kilku dużych inwestorów. Systematycznie pojawiają się jednak nowi gracze, o kapitale polskim, jak i zagranicznym, co potwierdza jego duży potencjał – mówi Mateusz Skubiszewski, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate.

Prywatny akademik a studencka kieszeń

Liczba studentów w Polsce w roku akademickim 2023/2024 wyniosła 1,25 mln, co stanowi wzrost o 1,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Bogata oferta uczelni publicznych i prywatnych, połączenie tradycji akademickich z nowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi oraz szeroki wybór kierunków i form nauki powoduje, że Polska jest dobrym miejscem do zdobywania wiedzy i umiejętności, aby wkroczyć na rynek zawodowy. Co ważne, w Polsce przybywa również studentów zza granicy. Obecnie młodzi ludzie, decydujący się na wybór polskich uczelni, pochodzą z aż 179 krajów i stanowią 9% wszystkich osób studiujących w Polsce.Młodzi ludzie skupiają się najczęściej wokół 9 największych ośrodków akademickich. Najwięcej z nich (261 tys. osób) wybiera Warszawę, gdzie działają aż 63 placówki naukowe. Na drugim miejscu jest Kraków z ponad 130 tys. studentów i z 18 uczelniami wyższymi, a na trzecim miejscu plasuje się Wrocław (ponad 106 tys. studentów) z 25 uczelniami. To właśnie w miastach, które przyciągają dużą liczbę studentów, wynajem prywatnych mieszkań staje się niezwykle kosztowny i konkurencyjny. Studenci chcieliby skorzystać z miejsc w domach studenckich, ale tych niestety brakuje. Obecnie na miejsce w uczelnianym akademiku może liczyć mniej niż 10% studentów. Uwzględniając prywatne akademiki, wskaźnik zbliża się do 11%.W Polsce działa obecnie ponad 440 domów studenckich, oferujących około 115 300 miejsc noclegowych, z czego zdecydowana większość należy do publicznych i niepublicznych uczelni wyższych. Prywatne akademiki stanowią ok. 12% całkowitej liczby miejsc, ale jak pokazuje raport BNP Paribas Real Estate Poland, w ciągu ostatnich czterech lat liczba łóżek w prywatnych akademikach wzrosła dwukrotnie – z 7222 do 14 766. Najwięcej miejsc w obiektach tego rodzaju czeka na krakowskich studentów (3378) oraz uczących się w stolicy (3015). Na końcu stawki znajdują się Lublin (724 łóżek) oraz Bydgoszcz (136 łóżek). Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę studentów w Polsce, zarówno z kraju, jak i zagranicznych, oraz niewystarczającą liczbę dostępnych miejsc w akademikach, zainteresowanie inwestorów w tym segmencie będzie z pewnością rosło w kolejnych latach.Już teraz,– na różnym etapie zaawansowania, – w budowie jest kilka projektów. Dzięki nowym inwestycjom liczba łóżek dla studentów zwiększy się o ponad 2 tys. Większość nowych akademików zostanie oddana do użytku jeszcze w 2025 roku.W Warszawie powstają dwa akademiki – przy ulicy Zakroczymskiej (400 łóżek, inwestorzy: Solida Capital i Xior) oraz przy Puławskiej 248 (360 łóżek, 1 Asset Management i Solid Capital). W Gdańsku realizowany jest projekt Collegia przy Al. Grunwaldzkiej 239 (500 łóżek, planowany do oddanie na 2026 rok), natomiast w Krakowie budowany jest obecnie największy akademik – The Fizz przy ul. Romanowicza 4a – oferujący aż 1000 łóżek (inwestor: The Fizz). Rozbudowa Student Depot w Poznaniu przy Al. Niepodległości 36 dostarczy kolejne 400 miejsc.Największe inwestycje koncentrują się w Warszawie i Krakowie, co odzwierciedla zapotrzebowanie w największych ośrodkach akademickich, szczególnie wśród studentów zagranicznych, coraz częściej wybierających prywatne akademiki.Ceny wynajmu w prywatnych akademikach w Polsce są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak standard, lokalizacja czy dostęp do dodatkowych usług oraz udogodnień. Najbardziej przystępne cenowo miasta dla studentów to Łódź i Lublin, podczas gdy Kraków, Wrocław i Warszawa oferują najdroższe opcje. W Warszawie czynsze za pokój jednoosobowy wahają się od 1400 do 3300 PLN/mies., a za łóżko w pokoju dwuosobowym od 1200 do 2000 PLN/mies. W Krakowie czy Wrocławiu najtańsze jednoosobowe pokoje to koszt całkowity rzędu 2200–2500 PLN/mies. Biorąc pod uwagę rosnące koszty najmu mieszkań w dużych miastach, ceny te mogą być do nich porównywalne. W ramach tych cen studenci mają dostęp do wspólnych przestrzeni, takich jak siłownia, sala gier, pokoje do nauki czy sala kinowa. Prywatne akademiki gwarantują studentom również komfort mieszkania w środowisku, które sprzyja integracji i wymianie kulturowej, co ma ogromne znaczenie w adaptacji na nowej uczelni i w nowym mieście.