Rosną inwestycje w nieruchomości komercyjne. Powrót zaufania inwestorów?

Firma Savills dokonała podsumowania sytuacji panującej w minionym roku na rynku inwestycyjnym w naszym kraju. Okazuje się, że minione 12 miesięcy, a zwłaszcza ostatni kwartał, okazały się okresem wyraźnego wzrostu inwestycji w zlokalizowane nad Wisłą nieruchomości komercyjne. Co się za nim kryło?

ZRÓŻNICOWANE SEKTORY INWESTYCJI

Dynamiczny wzrost wolumenu inwestycyjnego o 136% względem ubiegłego roku jest jasnym sygnałem odbudowy zaufania inwestorów do polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Kluczowe transakcje w sektorze biurowym, handlowym oraz living potwierdzają zróżnicowane strategie inwestorów, którzy coraz częściej dostrzegają potencjał zarówno w dużych miastach regionalnych, jak i w niszowych segmentach, takich jak akademiki czy PRS – mówi Mark Richardson, Head of Investment, Savills.

Sektory biurowy i handlowy miały w 2024 roku porównywalny udział w całkowitym wolumenie – odpowiednio 34,4% i 33,9%.

REKORDOWY CZWARTY KWARTAŁ

STRUKTURA INWESTORÓW I RYNKOWE DEBIUTY

OPTYMISTYCZNE PERSPEKTYWY

Rok 2024 pokazał, że sektor biurowy odzyskał atrakcyjność, co widać po liczbie transakcji i ich wartości. Rosnące zainteresowanie budynkami w miastach regionalnych świadczy o dojrzewaniu tego rynku. Z kolei sektor living zyskuje na znaczeniu dzięki rosnącemu popytowi na akademiki i mieszkania na wynajem; to odpowiedź na zmieniające się potrzeby młodych ludzi, w tym zagranicznych studentów. Prognozujemy, że ten trend utrzyma się w kolejnych latach – mówi Jacek Kałużny, Head of Operational Capital Markets, Savills.

FOCUS NA BIURA

FOCUS NA SEKTOR HANDLOWY

Parki handlowe i obiekty typu convenience nadal cieszą się wzięciem, i to odpowiedź na zmieniające się preferencje konsumentów, którzy coraz częściej wybierają zakupy blisko domu. Ubiegłoroczne stabilne wyniki sektora handlowego, mimo trudnych warunków rynkowych, wskazują na jego odporność i perspektywy dalszego rozwoju – mówi Mark Richardson, Head of Investment, Savills.

FOCUS NA MAGAZYNY I NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

FOCUS NA SEKTOR MIESZKAŃ NA WYNAJEM I AKADEMIKÓW

Sektory biurowy i handlowy miały w 2024 roku porównywalny udział w całkowitym wolumenie – odpowiednio 34,4% i 33,9%. Za wysoki udział rynku handlowego odpowiedzialne były trzy duże transakcje o łącznej wartości ok. 1,063 mld EUR. Segment magazynowo-przemysłowy odpowiadał za ponad 26% całkowitego wolumenu. Inwestorzy angażowali się również w sektory hotelowy, akademiki (PBSA) oraz mieszkania na wynajem instytucjonalny (BtR lub PRS ).Prawie połowa całkowitego wolumenu inwestycyjnego (48%) została wypracowana w ostatnich trzech miesiącach roku, co potwierdza tradycyjny już wzrost aktywności w końcówce roku. Wśród największych transakcji minionych dwunastu miesięcy znalazły się: sprzedaż 49% udziałów w CPI do Sona Asset Management, sprzedaż Silesia Shopping Centre w Katowicach oraz Magnolia Park we Wrocławiu – obie transakcje sfinalizowane przez Nepi Rockcastle w czwartym kwartale.Rodzimi inwestorzy odpowiadali za około 10% transakcji, nabywając nieruchomości o łącznej wartości blisko 0,5 mld EUR w ponad 40 transakcjach. Na liście ich zakupów znalazły się m.in. trzy budynki biurowe przeznaczone na potrzeby instytucji publicznych. Inwestorzy z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Ukrainy i państw bałtyckich) odpowiadali za blisko 20%, a inwestorzy z RPA za ponad 20% wolumenu transakcji.2024 rok przyniósł wejście na polski rynek nowych inwestorów. Po raz pierwszy na zakupy nad Wisłę udali się m.in.: południowoafrykański Emira Property Fund, który nabył 25% udziałów w DL Invest, brytyjska Sona Asset Management (inwestycja w CPI Property Group – zakup 49% udziałów) oraz estoński Summus Capital, który kupił dwa budynki biurowe.Osiągnięte wyniki potwierdzają stopniowy powrót rynku inwestycyjnego do poziomów z lat 2015-2017, z wyraźną tendencją wzrostową. Wysoka aktywność inwestorów zagranicznych oraz zróżnicowanie sektorów potwierdzają atrakcyjność polskiego rynku na tle Europy Środkowo-Wschodniej.W 2024 roku w sektorze biurowym zarejestrowano około 45 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 1,64 mld EUR (1,34 mld EUR w Warszawie i 298 mln EUR w miastach regionalnych). Jest to niemal czterokrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Zdecydowana większość dotyczyła nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie, ale autorzy raportu zwracają uwagę, że aktywność inwestorów była widoczna we wszystkich głównych ośrodkach biurowych w kraju.Część budynków biurowych została zakupiona z myślą o pełnym lub częściowym użytkowaniu przez nowych właścicieli. Dotyczy to m.in.: trzech budynków nabytych przez instytucje publiczne, ale także nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4, obu budynków MatchPoint oraz Bokserska Office Center.Inną strategię przyjęli inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup biurowców z zamiarem ich wyburzenia i zmiany funkcji działek z biurowej na mieszkaniową. Przykłady takich transakcji to Curtis Plaza oraz trzy budynki kompleksu myhive Mokotów.Aktywność inwestycyjna w sektorze biurowym podkreśla nie tylko zainteresowanie inwestorów kluczowymi lokalizacjami w Warszawie, ale także rosnącą atrakcyjność regionalnych rynków biurowych w Polsce.W 2024 roku wartość inwestycji w sektorze handlowym przekroczyła 1,6 mld EUR, z czego ponad 1 mld EUR pochodziło z trzech największych transakcji. Wśród nich znalazła się m.in. sprzedaż portfela sześciu centrów handlowych do Star Capital Finance za 285 mln EUR.Inwestorzy nadal skupiają się na parkach handlowych i mniejszych obiektach. Przykłady takich transakcji to sprzedaż parków handlowych BIG Gorzów i Glinianka do Big Shopping Centers czy Pasażu Grodziskiego i Pasażu Kępińskiego do Falcon Investment Management. Wśród mniejszych obiektów na liście transakcji znalazły się m.in. Smart Park Syców, zakupiony przez Saller Group, oraz Smart Park Zgorzelec, nabyty przez Newgate Investment.Najbardziej aktywnym inwestorem pod względem liczby transakcji w minionym roku było Big Shopping Centers, które dodało do swojego portfela cztery nieruchomości. Natomiast Nepi Rockcastle, dzięki dwóm dużym akwizycjom, zainwestowało najwyższą kwotę w sektorze handlowym.W sektorze magazynowym i przemysłowym w 2024 roku zawarto około 30 transakcji, co jest wynikiem zbliżonym do 2023 roku, w którym odnotowano ich 26. Całkowita wartość transakcji wyniosła prawie 1,26 mld EUR, co daje wzrost o 27% rok do roku. Pod względem wartości i liczby transakcji sektor uplasował się na trzecim miejscu podium.Najwięcej transakcji dotyczyło nowoczesnych obiektów magazynowych w strategicznych lokalizacjach, co podkreśla niesłabnącą atrakcyjność Polski jako centrum logistycznego Europy Środkowo-Wschodniej.W 2025 roku prognozowany jest znaczący wzrost sektora, szczególnie w związku z planowaną finalizacją przez Ares Management Corporation akwizycji międzynarodowego portfela GLP Capital Partners Limited. Transakcja szacowana jest na 3,7 mld USD, z czego część obejmie polski rynek.Sektor living w 2024 roku osiągnął wartość 141 mln EUR, obejmując zarówno transakcje typu forward funding, jak i zakupy istniejących nieruchomości. Jedną z transakcji było nabycie akademika LivinnX w Krakowie (obecnie Basecamp) przez Xior Student Housing za kwotę stanowiącą około 20% całkowitego rocznego wolumenu wypracowanego przez sektor. Zakup powiększył portfel belgijskiego inwestora do czterech nieruchomości w Polsce, ale już na początku 2025 r. ogłosił on kolejne akwizycje w Polsce.W sektorze mieszkań na wynajem instytucjonalny (BtR) odnotowano kilka istotnych akwizycji, w tym zakup nieruchomości przy Siennickiej 29A w Warszawie przez Van der Vorm Vastgoed oraz budynku Wrocławska 53J w Krakowie przez Lew Invest. Inwestorzy, tacy jak Griffin Capital Partners, realizują projekty forward funding, np. inwestycja LifeSpot przy Ostrobramskiej 86 w Warszawie. Ponadto, Nrep nabył nieruchomość przy ul. Nocznickiego w Warszawie i we współpracy z lokalnym partnerem zrealizuje na niej mieszkania na wynajem.Jednym z najważniejszych wydarzeń było uruchomienie platformy prywatnych akademików przez Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners i Echo Investment. Celem nowego joint venture jest stworzenie portfela 5000 miejsc dla studentów w ciągu 3-5 lat.Jacek Kałużny dodaje, że inwestorzy aktywnie interesują się również gruntami pod nowe projekty PBSA a także PRS, szczególnie w Warszawie oraz w innych dużych, uznanych ośrodkach akademickich w Polsce.