Liczba studentów w Polsce zmalała w latach 2005-2020 o niemal 40 proc. Teraz zaczyna się stabilizować. Młodzi ludzie wybierać będą główne ośrodki akademickie. Pociągnie to za sobą wzrost zapotrzebowania na akademiki i mieszkania studenckie.

Zmiany demograficzne, z którymi mamy aktualnie do czynienia, wpływają na bardzo wiele obszarów. Spadająca w ostatnich latach, a teraz będąca we względnej stabilizacji, liczba studentów powoduje, że zmienia się m.in. zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem czy akademiki. W przypadku tych drugich popyt jest tym większy, że nadal jest ich zdecydowanie za mało. W roku akademickim 2020-2021 studiowało w Polsce 1,215 mln osób. Dla młodych ludzi głównymi ośrodkami akademickimi są Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Lublin i Katowice. W tych miastach dostępnych jest 81,8 tys. miejsc w akademikach, co oznacza, że mniej niż co dziesiąty student może liczyć na taką opcję zakwaterowania – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Liczba studentów w Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Tylko co 10. student może liczyć na akademik Rośnie zapotrzebowanie na dobrej jakości akademiki.

Rośnie zapotrzebowanie na dobrej jakości akademiki

Liczba studentów pozostanie znacznie poniżej historycznego maksimum, ale za to ich wymagania co do jakości zakwaterowania będą systematycznie rosły. W sektorze prywatnych akademików istotnym źródłem popytu pozostaną studenci zagraniczni, choć oczekiwana jest również popularyzacja tego segmentu wśród studentów krajowych – podsumowuje Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

W latach 2005-2020 liczba osób w wieku studenckim zmalała w Polsce o 39,6 proc. Zgodnie z prognozami, etap dynamicznych spadków został już zakończony, a w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z względną stabilizacją. Przewiduje się nawet, że populacja 18-latków, a więc osób wkrótce zasilających grupę studentów, wzrośnie o 11 proc. w latach 2020-2030. Oznacza to, że w 2030 roku w Polsce będzie żyło prawie 39 tys. więcej 18-latków niż w 2020 roku. Jednak już w 2040 roku liczba ta wróci niemal do wyjściowego poziomu z 2020 roku.Patrząc na liczbę studentów w Polsce nie można pominąć stałego i niezahamowanego nawet przez pandemię, wzrostu liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach. W 2022 roku studiowało ich w Polsce ponad 89 tys. W ogólnej liczbie studentów ich udział dotychczas nie przekraczał 8 proc., ale grupa ta ma duże znaczenie dla uczelni wyższych.Zmiany w liczbie młodzieży w wieku studenckim będą nierównomiernie rozłożone. W 2040 roku osoby w wieku 20-24 lata będą miały największy udział w lokalizacjach oddalonych od głównych ośrodków akademickich. Niemniej, prognozy wskazują, że uniwersytety o ugruntowanej pozycji, które znajdują się w największych miastach, będą nadal przyciągać młodzież z całej Polski. Spowoduje to wewnętrzne migracje i rosnące zapotrzebowanie na mieszkania studenckie i akademiki.