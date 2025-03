Mieszkania siłą napędową rynku gruntów inwestycyjnych

Firma Colliers opublikowała najświeższe dane dotyczące gruntów inwestycyjnych w naszym kraju. Okazuje się, że na rynku dominowali przede wszystkim - i nie jest to zaskoczeniem - deweloperzy mieszkaniowi. Ruch widać było również w sektorze logistyczno-przemysłowym. Jednocześnie zaobserwowano wzrost zainteresowania działkami z przeznaczeniem na farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakim poziomie kształtują się ceny gruntów mieszkaniowych w Warszawie?

Jaki jest powód stabilizacji cen gruntów pod inwestycje biurowe w miastach regionalnych?

Gdzie poza Warszawą są najwyższe ceny gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod budowę magazynów?

Grunty mieszkaniowe

Mimo ww. aspektów, rok 2024 zakończył się rekordową liczbą wydanych pozwoleń na budowę nowych nieruchomości mieszkaniowych i usług zamieszkania zbiorowego. Dlatego też deweloperzy odczuwają wciąż niedobór działek pod inwestycje – mówi Dariusz Forysiak, dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego, Colliers.

Grunty biurowe

W szczególności w miastach regionalnych obserwujemy ograniczoną aktywność inwestycyjną, co przekłada się na stabilizację cen gruntów przeznaczonych pod te funkcje – mówi Dariusz Forysiak.

Grunty handlowo-usługowe

Grunty przemysłowo-magazynowe

Grunty pod inwestycje OZE

Choć inwestorzy i eksperci w znacznym stopniu pozytywnie oceniają reformę przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, rosną obawy w zakresie terminowego wprowadzenia w życie jej przepisów, w szczególności ustanowienia Planów Ogólnych. Również zastąpienie procedury lex developer Zintegrowanymi Planami Inwestycyjnymi budzi obawy wzrostu kosztów przedsięwzięcia – mówi Dariusz Forysiak.

Prognozy dla rynku na 2025 rok

Spodziewamy się, że odczuwalny w 2024 roku niedobór działek pod inwestycje oraz dominująca rola rynku mieszkaniowego utrzymają się także w 2025 roku. To pochodna podpisanej w styczniu nowelizacji ustawy odblokowującej wydawanie decyzji WZ w obszarach położonych blisko lotnisk w całym kraju, postępującego wdrażania reformy planistycznej oraz oczekiwań rynku względem programów rządowych i wysokości stóp procentowych – mówi Dariusz Forysiak z Colliers.

Pomimo wstrzymania rządowego preferencyjnego programu kredytowego, spadku sprzedaży mieszkań w porównaniu do 2023 r. i spowolnienia dynamiki wzrostów cen zainteresowanie deweloperów mieszkaniowych gruntami inwestycyjnymi pozostaje bardzo wysokie. Wynika to m.in. z niskiej podaży działek, zwłaszcza w ośrodkach wielkomiejskich.Ceny gruntów mieszkaniowych w stolicy w 2024 roku wynosiły od 350 do 950 EUR/mkw. poza centrum i nawet do 3500 EUR/mkw. w centralnych lokalizacjach. W innych dużych miastach w Polsce wahały się w przedziale od 200 do 1050 EUR/mkw.Utrzymująca się stabilizacja na rynku biurowym sprawia, że liczba transakcji pozostaje na niskim poziomie.W ub.r. ceny gruntów biurowych w Warszawie wahały się między 210 a 410 EUR/mkw. poza centrum, aż do 380–1400 EUR/mkw. w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. W innych dużych miastach cena metra kwadratowego wynosiła od 110 do 310 EUR.Rynek gruntów handlowo-usługowych w dużych aglomeracjach nadal podlega przedłużającej się stagnacji. Wyjątek w tym obszarze stanowią dynamicznie rozwijające się parki handlowe. Jednocześnie sektor handlowy wciąż dostosowuje się do zmieniających się preferencji konsumentów i rosnącej roli e-commerce.Mała liczba transakcji gruntowych w tym segmencie przekłada się na stabilizację cen, zwłaszcza w miastach regionalnych. W 2024 r. w centrum Warszawy oscylowały w granicach od 410 do 1170 EUR/mkw., podczas gdy poza centrum były znacznie niższe – wahały się od 115 do 525 EUR/mkw. W innych dużych miastach w Polsce przedział cen był dość szeroki – wynosił od 80 nawet do 400 EUR/mkw.Dynamicznemu rozwojowi sektora przemysłowo-logistycznego i dużym transakcjom portfelowym na magazynowym rynku inwestycyjnym towarzyszyła kolejna fala zakupów gruntów pod dalsze projekty ze strony podmiotów aktywnych w tym segmencie.Warszawa, podzielona na trzy strefy, wykazuje najwyższe ceny gruntów przemysłowych w skali kraju. W warszawskiej I strefie koszt metra kwadratowego kształtował się w przedziale 130 do 250 EUR. W II strefie ceny były zauważalnie niższe (60–150 EUR/mkw.), a w III strefie osiągnęły poziom 50–55 EUR/mkw. W pozostałych regionach Polski najwyższe ceny zanotowano w Krakowie (40–85 EUR/mkw.) oraz na Górnym Śląsku (35–75 EUR/mkw.). Nieco mniej inwestorzy mogli zapłacić za metr kwadratowy we Wrocławiu (40-65 EUR/mkw.), Poznaniu (40-55 EUR/mkw.) i Gdańsku (30-65 EUR/mkw.). Najniższe ceny zanotowano w Bydgoszczy i Toruniu (20–50 EUR/mkw.), Rzeszowie (20–55 EUR/mkw.) i Szczecinie (30–50 EUR/mkw.).Rekordowy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce – który w maju 2024 roku osiągnął 35,9%, a w ujęciu rocznym wyniósł 29,6% – znajduje odzwierciedlenie w rosnącym popycie na grunty przeznaczone pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Dodatkowym impulsem do rozwoju tego segmentu będą zmiany w przepisach dotyczących planowania przestrzennego, które mogą ułatwić realizację takich projektów.W 2025 roku prognozowane są dalsze wzrosty cen działek pod zabudowę mieszkaniową (projekty mieszkaniowe lub usług mieszkań na wynajem) oraz nieruchomości magazynowe w kluczowych dla tego sektora lokalizacjach.Tempo wzrostu cen gruntów utrzyma się na dotychczasowym poziomie, pod warunkiem, że aktywność deweloperów pozostanie wysoka, a wsparcie państwa dla nabywców mieszkań będzie kontynuowane. Choć w pozostałych segmentach rynku nieruchomości liczba transakcji pozostanie na niskim poziomie ze względu na ograniczony popyt, nie należy oczekiwać spadku cen.