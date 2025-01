Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości - jakie wyzwania w 2025 roku?

Nowy rok może przynieść wiele nowych wyzwań związanych z finansowaniem inwestycji na rynku nieruchomości, w tym takich które wynikają z wymogów zrównoważonego rozwoju. Zmiany w zakresie wymogów ESG nie są jedynie trendem, ale stają się twardym wymogiem prawnym, szczególnie w świetle dyrektywy CSRD oraz jej implementacji w prawie krajowym.

Przeczytaj także: 20 lat Polski w UE na rynku nieruchomości komercyjnych

W USA i Europie wciąż rośnie liczba projektów, które uwzględniają kwestie środowiskowe, wynika to zarówno z obowiązujących regulacji jak również rosnących wymagań klientów w tym zakresie. Wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie taksonomii i rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania zasadniczo zmieniło sposób, w jaki instytucje finansowe podchodzą do udzielania finansowania. – mówi dr Jan Gąsiorowski, Senior Associate w warszawskim biurze kancelarii Wolf Theiss.

Wszystkie te zmiany powodują, że rosną koszty początkowe inwestycji. Technologie poprawiające efektywność energetyczną, systemy zarządzania odpadami czy odnawialne źródła energii zwiększają koszty projektowe. Z drugiej strony odwrotu nie ma, gdyż ryzyka związane z brakiem zgodności z ESG staja się coraz bardziej krytyczne. W rezultacie inwestycje mogą napotykać trudności w pozyskaniu finansowania lub muszą liczyć się z wyższymi kosztami kredytów. Niektóre zagraniczne instytucje finansujące ogłosiły już plany wprowadzenia polityki zaprzestania finansowania nowych projektów, które nie spełniają minimalnych standardów środowiskowych. - podkreśla dr Jan Gąsiorowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. nespix - Fotolia.com Jakie wyzwania dotyczące finansowania inwestycji na rynku nieruchomości w 2025 r.? Nowy rok może przynieść wiele nowych wyzwań związanych z finansowaniem inwestycji na rynku nieruchomości, w tym takich które wynikają z wymogów zrównoważonego rozwoju. Zmiany w zakresie wymogów ESG nie są jedynie trendem, ale stają się twardym wymogiem prawnym, szczególnie w świetle dyrektywy CSRD oraz jej implementacji w prawie krajowym.

Z roku na rok zwiększa się ryzyko wypadnięcia części starszych nieruchomości z rynku, o ile nie zostaną dostosowane do nowych standardów. To chyba jedno z największych wyzwań jakie obecnie mamy na rynku nieruchomości komercyjnych, gdzie coraz głośniej mówi się o ryzyku powstania tzw. bańki węglowej – dodaje dr Jan Gąsiorowski.

Patrzymy na koszty finansowania, które mogą być o 150-200 punktów bazowych wyższe niż te, do których deweloperzy byli przyzwyczajeni jeszcze dwa lata temu - podkreśla dr Jan Gąsiorowski.

Fundamenty polskiego rynku pozostają silne” – twierdzi dr Jan Gąsiorowski. „Zdolność do szybkiej adaptacji i proaktywne podejście do nowych wymagań regulacyjnych będą definiować liderów rynku w najbliższej przyszłości – podsumowuje ekspert.

https://cushwake.prowly.com/259576-do-2030-roku-trzy-czwarte-europejskich-biur-moze-byc-przestarzala

Polski rynek nieruchomości stoi przed szczególnymi wyzwaniami ze względu na starzejące się budynki. Konieczność modernizacji istniejących budynków w celu spełnienia nowych standardów ESG, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności nowych inwestycji z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami, stanowi znaczne obciążenie finansowe.Już od 2025 roku zacznie obowiązywać w Polsce ustawa o elektromobilności i paliwach określająca minimalną liczbę punktów ładowania w budynkach, w których jest więcej niż 20 miejsc parkingowych. Rośnie też presja na liczenie śladu węglowego, również dla materiałów budowalnych. Zapewne czeka nas także wprowadzenie klas efektywności energetycznej budynków, a to tylko niektóre z wyzwań finansowych jakie czekają nas w najbliższej przyszłości jeśli chodzi o rynek nieruchomości.Obecnie inwestorzy i deweloperzy są nie tylko pod presją regulacyjną, lecz również społeczną. Coraz więcej najemców, podczas wyboru powierzchni kieruje się również względami ekologicznymi i środowiskowymi, ze względu na ich osobiste przekonania jak również charakter prowadzonej działalności. Jak wynika z globalnego badania Cushman & Wakefield „RETHINKING European Offices 2030 – Risks and opportunities from obsolescence”, na szerokim europejskim rynku widoczny jest trend, w którym najemcy koncentrują się na zabezpieczeniu najlepszych powierzchni biurowych w centrach aglomeracji, z dostępem do szerokiej gamy udogodnień oraz budynków spełniających najnowsze standardy środowiskowe i zrównoważonego rozwoju.Bańka węglowa (z ang. carbon buble) na rynku nieruchomości, to sytuacja, w której utrzymują się wysokie wyceny budynków, przy jednoczesnym nieuwzględnieniu ryzyka związanego z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i ESG. Może to prowadzić do gwałtownego spadku wartości takich nieruchomości i wywołać perturbacje w obszarze czynszów. Z cytowanego wcześniej raportu Cushman & Wakefield wynika także, że aż 76% budynków biurowych w Europie do 2030 roku może być przestarzałe, o ile właściciele nie zainwestują w rozwiązania mające na celu podniesienie ich jakości lub nie znajdą dla nich alternatywnych zastosowańObecnie oczekuje się, że wzorem zachodnich gospodarek z czasem również polscy deweloperzy i inwestorzy będą mogli liczyć na ulgi podatkowe, dofinansowania czy inne instrumenty wsparcia oferowane przez rządy, które promują zielone budownictwo. W krajach rozwiniętych zauważalna jest tendencja do promowania tego typu projektów w polityce finansowej, co może skłaniać do adaptacji podobnych rozwiązań. Zbliżone priorytety są również wysoce pożądane w kontekście dostosowania istniejących nieruchomości do aktualnych wymagań rynkowych.Podczas gdy normy ESG dominują w bieżących dyskusjach, rok 2025 niesie ze sobą dodatkowe istotne wyzwania. Jednym z ważniejszych jest stanowisko Europejskiego Banku Centralnego w sprawie utrzymania wyższych stóp procentowych do 2025 r.Co więcej, sektor biurowy stoi w obliczu dodatkowej niepewności wynikającej z narastającym trendem pracy zdalnej. Wielu najemców, którym kończą się umowy najmu, zainteresowanych jest zmniejszeniem wynajmowanej powierzchni. Jak wynika z danych przekazywanych przez Cushman & Wakefield, przeciętna wynajmowana powierzchnia biurowa zmniejszyła się do około 900 mkw. W latach 2017-2019 w Warszawie najemcy wynajmowali zwykle od 1000 do 1200 mkw., a w regionach nawet od 1300 do 1400 mkw.Mimo tych złożonych wyzwań, polski rynek nieruchomości wciąż zachowuje znaczący potencjał wzrostowy, zwłaszcza w segmencie obiektów spełniających najwyższe standardy ESG. Kluczem do sukcesu w nadchodzących latach będzie więc umiejętność wypracowania przemyślanej, długofalowej strategii, która harmonijnie połączy wymogi prawne z aspektami finansowymi, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych mechanizmów wsparcia publicznego na modernizację istniejących budynków.Potwierdzają to dane dotyczące transakcji jakie podał BNP Paribas Real Estate Poland. Od stycznia do września 2024 r.na polskim rynku nieruchomości komercyjnych zawarto transakcje o łącznej wartości ponad 2,68 mld euro, co oznacza wzrost o blisko 57 proc. r/r.