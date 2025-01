Panattoni wybuduje dla Grupy BSH Home Appliances nową, większą fabrykę, do której zostanie przeniesiona produkcja małych urządzeń gospodarstwa domowego z obecnej lokalizacji. Zakład powstanie w Rudnej Wielkiej koło Rzeszowa. Wartość inwestycji to niemal 600 milionów złotych. Zakończenie budowy jest zaplanowane na połowę 2026 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowa fabryka małego AGD dla BSH Home Appliances w Polsce Nowoczesny obiekt o powierzchni 73 tys. m kw. będzie składał się z hali produkcyjnej, części logistycznej oraz biurowej.

Budowa tej nowej fabryki małego AGD to kolejny krok milowy dla naszej spółki i najlepsze potwierdzenie, że BSH czuje się w Polsce bardzo dobrze i widzi tutaj dobre perspektywy. Rozwijamy się w Polsce już od ponad 30 lat. Tworzymy ponad siedem tysięcy miejsc pracy w sześciu fabrykach, centrach logistycznych, dwóch centrach badań i rozwoju oraz centrach usług wspólnych. Dotąd zainwestowaliśmy w Polsce niemal półtora miliarda euro. Ma to niebagatelny wpływ na rozwój miast i regionów, w których działamy. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować długą i bogatą historię produkcji AGD na Podkarpaciu – powiedział Konrad Pokutycki.

Nowy zakład o powierzchni 73 tys. m kw. będzie składał się z hali produkcyjnej, części logistycznej oraz biurowej. Został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami zrównoważonego rozwoju.Fabryka będzie miejscem pracy dla ponad 1000 osób z zespołu BSH w Rzeszowie. Na etapie jej projektowania zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo i bardzo dobre warunki pracy, takie jak dostęp do maksymalnie dużej ilości dziennego światła, szerokie ścieżki komunikacyjne czy przestronną kantynę. Atutem tej lokalizacji w pobliżu Rzeszowa jest bliskość autostrady oraz drogi ekspresowej, a także dostęp do komunikacji publicznej i kolei.Konrad Pokutycki, prezes zarządu BSH w Polsce podkreśla znaczenie Polski w Grupie BSH.Firma BSH jest obecna w na Podkarpaciu od 12 lat. Rzeszowski oddział produkuje kapsułkowe ekspresy do kawy Bosch Tassimo i odkurzacze. Ten sprzęt gospodarstwa domowego trafia do konsumentów z całego świata. W ostatnim czasie firma zainwestowała w nowe linie produkcyjne, na których uruchomiła produkcję pionowych bezprzewodowych odkurzaczy Bosch. Te urządzenia cieszą się ogromnym powodzeniem na rynku. W BSH w Rzeszowie produkowany jest najnowszy i najbardziej zaawansowany technologicznie model z tej kategorii odkurzaczy w portfolio marki Bosch, czyli Unlimited 10. Poza produkcją, BSH ma w Rzeszowie centrum badań i rozwoju małego AGD. Spółka buduje właśnie w Rzeszowie nowoczesny budynek dla tego obszaru działalności.