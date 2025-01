Panattoni rusza z kolejną halą Wrocław Campus 2

Firma Panattoni rozpoczęła spekulacyjnie budowę kolejnej hali kompleksu logistycznego Wrocław Campus 2. Do czerwca 2025 roku ma powstać część hali - blisko 30 000 m kw.

Wrocław Campus 2 Do czerwca 2025 roku ma powstać część hali - blisko 30 000 m kw.

Wrocław Campus 2 zlokalizowany jest na południu miasta – w jednej z najlepiej rozwiniętych stref logistycznych w Europie – w sąsiedztwie największych hubów produkcyjnych, takich jak gigantyczny kompleks LG. To decyduje o ogromnym potencjale naszej inwestycji, która zapewnia kooperantom tych zakładów doskonałą obsługę logistyczną i produkcyjną. Bezpośredni dostęp do autostrad A4 i A8 umożliwia z kolei sprawną dystrybucję na głównych rynkach europejskich – jak Niemcy i Austria – z bazą klientów liczącą ponad 100 milionów osób – komentuje Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni.

Wrocław Campus 2 będzie realizowany zgodnie z najwyższymi standardami z zakresu zrównoważonego budownictwa i przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

Wrocław Campus to jeden z największych parków Panattoni na Dolnym Śląsku. Pierwszy etap inwestycji, który objął 185 000 m kw., został w 2023 roku sprzedany firmie P3 Logistic Parks i była to jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku powierzchni przemysłowych. Następnie Panattoni zrealizowało pierwszą fazę kolejnego etapu – Wrocław Campus 2 – hala o powierzchni 30 000 m kw. została oddana do użytku w pierwszym kwartale tego roku. Teraz deweloper rozpoczął prace nad następną halą.Wrocław Campus 2 będzie realizowany zgodnie z najwyższymi standardami z zakresu zrównoważonego budownictwa i przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. Najemcy skorzystają m.in. z inteligentnych systemów zarządzania energią, armatury ograniczającej zużycie wody, co przełoży się na niższe koszty operacyjne. Deweloper zrealizuje również strefy zielone i zainstaluje stacje ładowania samochodów elektrycznych.