Rusza budowa Panattoni Park Bieruń I

Panattoni rozpoczął budowę nowego obiektu - Panattoni Park Bieruń I. Inwestycja o powierzchni prawie 20 000 m kw. powstaje 2,5 km od centrum miasta, 1,5 km od drogi krajowej nr 44 i 17 km od węzła autostrady A4 oraz drogi krajowej S1. Pierwszym najemcą jest Sport-Shop.pl. Park ma zostać ukończony w lutym 2025 roku.

Panattoni Park Bieruń I to nasza kolejna inwestycja, która potwierdza ogromny potencjał regionu śląskiego. Do wynajęcia zostało tutaj jeszcze nieco ponad 6 000 m kw. przestrzeni, z której mogą skorzystać firmy z różnych branż, w tym motoryzacyjnej, e-commerce, logistycznej czy lekkiego przemysłu. Dzięki strategicznej lokalizacji – blisko dróg krajowych i autostrad, a także zakładów przemysłowych tyskiej podstrefy KSSE, w tym zakładu Stellantis – park zapewnia znakomitą komunikację zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym – mówi Tomasz Sikora, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Bieruń I Nowy park powstaje w Bieruniu – 2,5 km od centrum miasta, 1,5 km od drogi krajowej nr 44 i 17 km od węzła autostrady A4 oraz drogi krajowej S1.

Deweloper pozyskał już pierwszego najemcę – będzie nim działająca w branży e-commerce spółka Nodium Group, która zajmie około 13 000 m kw. Firma jest właścicielem Sport-Shop.pl – jednego z największych sportowych sklepów internetowych w Polsce, który sprzedał produkty o łącznej wartość przekraczającej 100 mln zł w 2023 roku.Sport-Shop.pl to e-sklep oferujący szeroką gamę sprzętu sportowego, odzieży, suplementów i akcesoriów dla entuzjastów aktywności fizycznej. Ten założony w 2004 r. e-commerce jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, którego celem jest docieranie do klientów zainteresowanych zarówno sprzętem sportowym, jak i osób, które poszukują produktów około rekreacyjnych m. in. odzieży sportowej.Panattoni Park Bieruń I będzie miał 27 doków załadunkowych, co zapewni wygodną i efektywną obsługę logistyczną. Dostępna będzie także nowoczesna powierzchnia biurowa, którą można dostosować do indywidualnych potrzeb najemców. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Zostanie wyposażona w liczne rozwiązania oszczędzające energię i wodę, co przełoży się na niższe koszty operacyjne. Jej dach zostanie wzmocniony pod instalację fotowoltaiki a na terenie parku znajdą się miejsca rowerowe oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.To już kolejna inwestycja dewelopera w rejonie Bierunia. Dotychczas Panattoni dostarczyło tu dwa parki o łącznej powierzchni 97 000 m kw., które zostały w całości wynajęte, potwierdzając atrakcyjność lokalizacji. Ponadto firma zrealizowała tu obiekty BTS – centrum logistyczne międzynarodowej sieci dyskontów oraz fabrykę wiodącego dostawcy produktów elektrycznych dla przemysłu i budownictwa.