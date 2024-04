Panattoni Park Ruda Śląska IV w budowie

Rozpoczęła się budowa Panattoni Park Ruda Śląska IV. Inwestycja o powierzchni 30 tys. m kw ma już najemcę – firmę midocean, która wynajęła 20 tys. metrów kwadratowych na potrzeby procesów magazynowych, z opcją rozszerzenia o kolejne 10 tys. m kw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe midocean najemcą w Panattoni Park Ruda Śląska IV Nowa przestrzeń magazynowa zostanie dostosowana do specyficznych potrzeb midocean, włączając w to indywidualnie zaprojektowaną przestrzeń biurową oraz elewację budynku zgodną z identyfikacją wizualną klienta.

Zaledwie kilkanaście miesięcy po otwarciu nowego obiektu logistyczno-produkcyjnego midocean w Rudzie Śląskiej, firma podjęła decyzję o dalszej ekspansji. Kontynuacja i rozszerzenie współpracy to dowód zaufania, jakim obdarza nas midocean. Cieszymy się, że możemy ponownie być częścią rozwoju naszego partnera, dostarczając przestrzeń, która nie tylko będzie dostosowana do specyficznych potrzeb, ale spełni również najwyższe standardy zrównoważonego budownictwa – mówi Aurelia Rachtan, Associate Development Director w Panattoni.

Prace budowlane przy Panattoni Park Ruda Śląska IV rozpoczęły się w marcu, a ukończenie i przekazanie obiektu najemcy jest planowane na październik tego roku. Nowa przestrzeń magazynowa zostanie dostosowana do specyficznych potrzeb midocean, włączając w to indywidualnie zaprojektowaną przestrzeń biurową oraz elewację budynku zgodną z identyfikacją wizualną klienta. Powstająca hala będzie nowoczesnym miejscem pracy dla osób zainteresowanych branżą logistyczną.Nowy obiekt powstaje obok Panattoni Park Ruda Śląska III, gdzie midocean – wiodący sprzedawca spersonalizowanych artykułów promocyjnych oraz tekstyliów i upominków biznesowych w Europie – realizuje najważniejsze procesy produkcyjno-logistyczne. Liczący ponad 40 000. m kw. zakład jest największym centrum logistycznym i nadrukowym firmy i obsługuje niemal wszystkie unijne rynki.Nowy obiekt przejdzie certyfikację na poziomie BREEAM Excellent. Zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 300 kWp, co – obok innych rozwiązań energooszczędnych – ograniczy zużycie energii pierwotnej. Budynek będzie przystosowany do zmian klimatu, a teren wokół niego zagospodarowany z myślą o ekologii – nasadzone zostaną drzewa i krzewy, które będą wspierać walkę z zanieczyszczeniami oraz wpłyną na estetykę przestrzeni, tworząc krajobrazowe trawniki, łąkę kwietną i tzw. pocket parki, co z pewnością przyczyni się do stworzenia komfortowych warunków pracy dla osób tam zatrudnionych. Cały obszar inwestycji jest na terenach zrewitalizowanych.W ramach inwestycji Panattoni zobowiązało się również do modernizacji miejscowej infrastruktury drogowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu, co pozytywnie wpłynie na codzienne życie lokalnej społeczności. M.in. Aleja Rodziny Girtlerów zyska dodatkowy pas ruchu, a jej jezdnie zostaną poszerzone. Przebudowana zostanie także ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż alei oraz oświetlenie drogi.Ruda Śląska, zlokalizowana w centrum aglomeracji śląskiej, przyciąga deweloperów i najemców dostępem do wykwalifikowanych pracowników oraz rozwiniętą infrastrukturą transportową na styku autostrady A1 i A2. Panattoni dostarczył w regionie miasta już blisko 200 000 m kw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej.