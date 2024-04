Inwestycje w sektorze mieszkaniowym rozważa co czwarty inwestor w CEE

Z badania CBRE "European Investors Intentions Survey 2024" wynika, że 24 proc. inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej rozważa inwestycje w sektorze mieszkaniowym. Czy raczkujący dopiero polski rynek najmu instytucjonalnego ma szanse na dynamiczny wzrost? Rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków, popyt na domy studenckie i mieszkania dla seniorów sprzyjają rozwojowi tego rynku.

Mimo niekorzystnych prognoz demograficznych dla Polski, sytuacja największych miast w kraju będzie sprzyjać rosnącemu popytowi na mieszkania. Kształtować go będzie zwiększająca się liczba gospodarstw domowych i większa mobilność Polaków. Tymczasem w ostatnich latach dostępność mieszkań w kraju jest ograniczona, co wynika między innymi z dynamicznego wzrostu ich cen, często dwucyfrowego w ujęciu rok do roku. Te podwyżki były w dużej mierze usprawiedliwione kosztami budowy. Nakłady potrzebne do wybudowania 1 mkw. budynku wielorodzinnego w ciągu ostatnich 7 lat urosły o ponad połowę. Szacujemy, że inflacja kosztów budowy w tym roku znacząco wyhamuje, jednak w Warszawie wciąż będzie sięgać 5 proc. Dostępność mieszkań na własność zmniejsza także wyższe oprocentowanie kredytów, utrzymujące się na poziomach nienotowanych od 2009 roku – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. BartekMagierowski - Fotolia.com Co czwarty inwestor w CEE rozważa transakcje na rynku mieszkań Rynek instytucjonalnego najmu mieszkań w Polsce dopiero raczkuje, ale jego wzrost może być dynamiczny.

Rzadziej na własność, częściej na wynajem

Studenci i seniorzy

Zapotrzebowanie na mieszkania w największych miejscowościach w Polsce poza Łodzią, a więc w takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Poznań i Szczecin, będzie rosło. Liczba gospodarstw domowych w tych miastach w 2028 roku będzie większa przeciętnie o 1,7 proc. Liderem wzrostu zostanie stolica, w której zwiększy się o nawet 3,2 proc.Obecnie polski rynek mieszkaniowy zdominowany jest przez prywatnych właścicieli. W całym kraju jedynie 12,8 proc. ludności mieszka w wynajętych mieszkaniach. Jednak może się to zmienić. Ceny mieszkań pozostają wysokie. Na przykład w Warszawie na koniec 2023 roku średnia cena nowych lokali dostępnych do sprzedaży wyniosła 16 906 zł/mkw., wynika z danych REDNET Property Group, i była o 19,8 proc. wyższa niż rok wcześniej, przy inflacji wynoszącej w grudniu 2023 roku 6,3 proc. Na mniejszą dostępność mieszkań wpływa także oprocentowanie kredytów, które w 2024 roku pozostanie na podwyższonym poziomie. W wielu lokalizacjach może to zwiększać atrakcyjność najmu. Tym bardziej, że po wzroście opłat za wynajem związanym z napływem uchodźców z Ukrainy w 2022 roku, obecnie sytuacja jest już znacznie bardziej zrównoważona. Dostępność cenową mieszkań dla indywidualnych właścicieli mogą zwiększać rządowe programy dopłat, jednak nie wpłyną one znacząco na popularność rynku najmu.Duży potencjał do wzrostu dla sektora instytucjonalnego wynajmu mają w Polsce także domy studenckie i mieszkania dla seniorów. W związku z rosnącą liczbą studentów i mniejszą dostępnością mieszkań na rynku najmu, popyt na akademiki pozostaje wysoki. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się prywatne nowoczesne obiekty. Sektor domów dla seniorów w naszym kraju dopiero raczkuje, ale sprzyjają mu czynniki demograficzne, w tym fakt, że nasze społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie.