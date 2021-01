Powstanie Panattoni Park Poznań East Gate

W gminie Swarzędz pod Poznaniem powstanie kolejna inwestycja Panattoni. Budowa parku Panattoni Park Poznań East Gate o powierzchni 45 100 m kw. ma ruszyć w II kwartale 2021 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Poznań East Gate Panattoni Park Poznań East Gate będzie miał powierzchnię 45 100 m kw.

Panattoni Park Poznań East Gate powstanie na 10 hektarowej działce i będzie to jedna hala o powierzchni 45 100 m kw. Hala będzie się składać z elastycznych modułów, które pozwolą na obsługę zarówno procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Obiekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good co oznacza, że spełni wysokie wymagania środowiskowe, a jego eksploatacja będzie tańsza. Budynek zostanie wyposażony m.in. w systemy ograniczające zbędne zużycie energii i wody, a dzięki zwiększonej izolacji ścian i dachu przyczyni się do mniejszej emisji CO2. Na terenie parku znajdą się także poszerzone strefy zielone z ławkami, stojakami i wiatami na rowery oraz miejscami do ładowania samochodów elektrycznych.Park będzie położony w Paczkowie, w pobliżu drogi krajowej nr 92, która łączy Rzepin przy granicy z Niemcami z Poznaniem i Warszawą. Droga wiedzie przez tereny województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego, a jej trasa jest równoległa do autostrady A2. Pobliski węzeł Kostrzyn łączy z kolei drogę nr 92 z drogą ekspresową S5 (Wrocław – Poznań – Bydgoszcz i docelowo Ostróda) a dzięki niej także z autostradą A2 w Kleszczewie. Z kolei położenie parku w pobliżu Poznania oraz bliskość kampusów uczelni wyższych, zapewni dopływ wykwalifikowanych pracowników oraz doskonałą komunikację.Panattoni dysponuje w Poznaniu ogromnym zapleczem magazynowym – to już ok. 940 000 m.kw. wybudowanej powierzchni. Są to zarówno obiekty typu BTS dla firm takich jak Amazon czy Raben jak i parki magazynowo-produkcyjne typu multi-let. Do tej pory wszystkie obiekty Panattoni były jednak zlokalizowane na zachód i południe od stolicy Wielkopolski, w bliskim sąsiedztwie autostrady A2 i obwodnicy Poznania. Panattoni Park Poznań East Gate jest pierwszą inwestycją dewelopera bezpośrednio na wschód od Poznania.