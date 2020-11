Nowy magazyn w Radomiu. Najemcą amerykańska spółka

Nowy magazyn w Radomiu. Platforma European Logistics Investment poinformowała właśnie, że wraz z Panattoni rozpoczyna budowę nowej inwestycji BTS (built-to-suit). Liczący sobie 12 800 mkw. obiekt spełniać będzie wymagania certyfikacji BREEAM. Jego powierzchnia zostanie podzielona na strefy o przeznaczeniu produkcyjnym, magazynowym oraz serwisowym. Najemcą kompleksu będzie firma AZZ Specialty Welding Europe.

Co to jest inwestycja BTS? Inwestycja build-to-suit (BTS) to magazyn projektowany i budowany z myślą o konkretnym odbiorcy (w tym przypadku jest to AZZ Specialty Welding Europe). BTS, inaczej niż dostępna powierzchnia spekulacyjna, charakteryzuje się dowolnością pod względem lokalizacji, wielkości powierzchni przemysłowej i biurowej, rodzaju współpracy oraz funkcji obiektu przemysłowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wizualizacja inwestycji European Logistics Investment wybuduje w Radomiu nowoczesny magazyn w systemie build-to-suit



Wysokiej klasy projekt magazynu, świetna infrastruktura, nowoczesne rozwiązania budowlane z dbałością o zrównoważony rozwój – najnowsza inwestycja ELI, realizowana we współpracy z naszym partnerem Panattoni, łączy wszystkie kluczowe cechy najatrakcyjniejszych projektów logistycznych, które cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem. Z tego powodu ELI – przekonuje Hubert Rossa, Senior Vice President Investments w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

Planowany jako inwestycja BTS (built-to-suit) projekt zakłada wybudowanie nowoczesnego obiektu produkcyjno-magazynowego, który zaoferuje 10 700 mkw. powierzchni magazynowej i 2 100 mkw. biurowej, odpowiadając na rosnące potrzeby najemcy. Kompleks będzie posiadać także 94 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 2 dla samochodów ciężarowych i całodobową ochronę. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie 300 pracowników.Działka, położona w Radomiu – w drugim co do wielkości mieście w województwie mazowieckim, zapewnia doskonałe połączenie z Warszawą, Łodzią, Krakowem i ze śląskim węzłem przemysłowym dzięki bezpośredniemu dostępowi do drogi ekspresowej S7 i wygodnemu dojazdowi do autostrady A2.Zakończenie projektu, który jest realizowany przez ELI wraz z Panattoni, wiodącym deweloperem na rynku nieruchomości logistycznych w Europie, planowane jest na I kwartał 2021 r.Zarówno projekt, jak i realizacja magazynu będą uwzględniać wymagania AZZ – m.in. budynek będzie posiadać wieże spawalnicze z możliwością obsługiwania elementów do 15 metrów długości, halę o podwyższonej wysokości i dodatkowo wzmocnionej strukturze dachu oraz dostosowaną do specyficznych wymagań najemcy posadzkę. Kompleks ma powstać zgodnie z wymaganiami certyfikatu BREEAM, jak również z myślą o wygodzie pracowników – poprzez zapewnienie dostępu do naturalnego światła i utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniu.AZZ Inc. to notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych producent specjalistycznego sprzętu elektrycznego i dostawca wyspecjalizowanych usług z różnych obszarów gospodarki na rynki globalne.W skład portfolio European Logistics Investment (ELI) wchodzi szesnaście parków logistycznych o łącznej powierzchni najmu ponad 500 000 mkw., które są zlokalizowane w najważniejszych regionach logistycznych w Polsce m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, a także na Śląsku. W najbliższych latach firma planuje dalszy rozwój portfolio, aby stać się wiodącą platformą logistyczną w Polsce. Strategicznym partnerem ELI jest Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie.