Nowa inwestycja Panattoni Park Poznań West Gate będzie miała powierzchnię 65 000 m kw. i obejmie 126 doków załadunkowych, a także blisko 220 miejsc parkingowych, w tym 13 dla samochodów ciężarowych. Inwestycja powstanie w marcu 2022 roku.

W Poznaniu i okolicach działamy od początku istnienia polskiego oddziału firmy i jeszcze w tym roku planujemy przekroczyć milion m kw. dostarczonej powierzchni. Bogate portfolio zbudowaliśmy na zaufaniu klientów z różnych branż. Tylko w ciągu ostatniego roku rozpoczęliśmy m.in. dwie ważne realizacje dla sektora e-commerce – ponad 105 000 m kw. dla DHL Supply Chain, pod obsługę Zalando i 23 500 m kw. dla Ekol Poland, który prowadzi operacje dla producenta odzieży outdoorowej – Regata. Ponadto do naszego portfolio wpisaliśmy kolejnego klienta z branży spożywczej – firmę OneDayMore. Praca na rynku poznańskim wre i jeszcze nie czas na przerwę – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Poznań West Gate Powstanie Panattoni Park Poznań West Gate o powierzchni 65 000 m kw.

Nowe centrum dystrybucyjne Panattoni powstanie w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Budowa ma się rozpocząć latem tego roku, a zakończyć w marcu 2022 roku. Inwestycja, dzięki bliskości drogi S11 i autostrady A2 ma zapewnić bardzo dobre połączenie m.in. z Niemcami, a także z najważniejszymi ośrodkami logistycznymi w kraju.Panattoni Park Poznań West Gate będzie zlokalizowane przy Drodze Krajowej 92, zaledwie 7 km od Węzła Poznań Zachód, łączącego DK 92 z drogą ekspresową S11. Ta docelowo dotrze do Koszalina na północy, a także do Bydgoszczy i Katowic na południu. Ponadto pozwoli na dojazd w ok. 15 minut z Panattoni Park Poznań West Gate do autostrady A2, łączącej m.in. Warszawę, Łódź, Poznań i Berlin.Panattoni Park Poznań West Gate zostanie wybudowany zgodnie z najwyższymi normami zrównoważonego budownictwa i przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, jako jeden z pierwszych w regionie. Obiekt zostanie napędzony energią z odnawialnych źródeł i stanie się kolejnym krokiem Panattoni w stronę ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2025 roku. W budynkach zastosowane zostaną systemy ograniczające zużycie wody, ciepła i energii, a także szereg rozwiązań dla wellbeingu użytkowników – od odpowiedniej akustyki i oświetlenia części biurowych, przez strefy zielone i strefy relaksu, po infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych.Panattoni Park Poznań West Gate zajmie 65 000 m kw. i obejmie 126 doków załadunkowych, a także blisko 220 miejsc parkingowych, w tym 13 dla samochodów ciężarowych. Najemcy skorzystają również z przestronnego placu manewrowego. Elastyczny projekt powierzchni operacyjnej parku pozwoli na sprawne działanie zarówno małych i średnich, jak i większych przedsiębiorstw, a przestrzenie doskonale sprawdzą się m.in. w obsłudze logistycznej, w tym branży e-commerce. Ponadto obiekt zostanie przygotowany pod najemców zajmujących się lekką produkcją.