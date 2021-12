Panattoni Park Koluszki. I etap ukończony

Panattoni Park Koluszki to nowa inwestycja powstająca w Polsce Centralnej, której powierzchnia wyniesie docelowo ok. 40 000 m kw. Pierwszym najemcą jest Pet Republic - producent karm, który w listopadzie br. wprowadził się na powierzchnię 12 000 m kw.

Koluszki to doskonała alternatywa dla Łodzi. Nasz nowy park skorzysta zarówno z obecności w strefie ekonomicznej, jak i strategicznego położenia w Polski Centralnej. Atutem lokalizacji jest również dostęp do zasobów ludzkich, których deficyt zaczynają odczuwać dotychczasowe wielkie zagłębia inwestycyjne – Koluszki mają o 1,8 proc wyższy poziom bezrobocia od Łodzi, a podobnie jak stolica regionu, są w stanie zapewnić stały dopływ wykwalifikowanych pracowników. To tworzy ogromny potencjał do działalności krajowej i międzynarodowej właśnie z Koluszek – mówi Katarzyna Osińska, Development Director z Panattoni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Koluszki Inwestycja osiągnie docelowo ok. 40 000 m kw.

W Koluszkach powstaje nowe centrum dystrybucyjne klasy A o powierzchni ok. 39 800 m kw. Pierwszy etap Panattoni Park Koluszki został ukończony pod koniec listopada - ponad 12 000 m kw. (w tym ok. 1000 m kw. biur) wynajęła firma Pet Republic, producent karmy dla psów i kotów, należący do grupy CPF Poland. Krajowy oddział jest częścią Charoen Pokphand Foods, czyli światowego lidera w sektorze rolno-spożywczym.Drugi i ostatni etap Panattoni Park Koluszki zaplanowano na przełom III i IV kw. 2022 r. Wtedy 13 500 m kw. zajmie kolejny najemca - globalny producent komponentów i części dla przemysłu motoryzacyjnego, obejmujący m.in. elementy zawieszenia, hamulców, czy układu zawieszenia.Panattoni Park Koluszki pozwoli na prowadzenie zarówno procesów magazynowych, jak i lekkiej produkcji i doskonale sprawdzi się w obsłudze zarówno małych i średnich, jak większych przedsiębiorstw. Realizacja przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM, a Panattoni zastosuje w niej rozwiązania zarówno z zakresu energooszczędności i ekologii, jak i wellbeingu użytkowników.