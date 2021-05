Które miasta w Polsce najlepsze dla inwestycji?

Przed nami pierwsze wyniki trzeciej już edycji badania Business Environment Assesment Study, które poświęcono planom inwestycyjnym polskich firm. Okazuje się, że pandemia nie tylko nie hamuje inwestycji, ale wręcz je wzmaga. Z zamiarem ich przeprowadzenia nosi się o 8% respondentów więcej niż w 2019 roku. Najatrakcyjniejszymi inwestycyjnie miastami pozostają Wrocław i Warszawa.

Przeczytaj także: Nowe inwestycje: w co i gdzie chcą inwestować firmy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym wyróżnia się Polska na tle innych lokalizacji dla biznesu postrzeganych przez inwestorów jako atrakcyjne?

Jakie czynniki przesądzają o atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy?

Które miasta w Polsce mogą pochwalić się najwyższym wskaźnikiem atrakcyjności nieruchomości biurowych?



Polska awansuje w rankingu

Wzrost zainteresowania inwestycjami jest również widoczny w portfolio projektów realizowanych przy wsparciu PAIH. W 2020 r. Agencja obsłużyła blisko 200 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość była o prawie 10 proc. wyższa w stosunku do roku poprzedniego.



Za lokalizacją inwestycji w Polsce przemawiają przede wszystkim świetnie wykształceni, otwarci na innowacje pracownicy. Naszym atutem jest też strategiczne położenie Polski na mapie Europy, korzystny klimat inwestycyjny i stabilność gospodarcza – komentuje Monika Grzelak z Centrum Inwestycji PAIH. Spodziewamy się, że w 2021 pozytywny trend inwestycyjny zostanie utrzymany, a Polska będzie jednym z beneficjentów post-pandemicznego układu – dodaje.

Polska dynamicznie się rozwija. Tym bardziej, jeżeli chodzi o infrastrukturę zarówno transportową, drogową, kolejową, lotniczą jak i morską – co istotnie wpływa na wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów. Przykładowo ważnym atutem Trójmiasta, który szczególnie wyróżnia aglomerację w porównaniu do pozostałych ośrodków miejskich w kraju, jest bezpośrednia dostępność do największego w Polsce portu morskiego.



W innych lokalizacjach siłą będzie infrastruktura komunikacyjna, np. w Warszawie, czy w Łodzi, która dużo zawdzięcza swojej centralnej lokalizacji na mapie – podkreśla Radosław Kostka, Acquisition Manager Vastint.

Siła zmian w infrastrukturze - stolica na prowadzeniu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena infrastruktury w latach 2019 i 2021 Na wyjątkowy charakter Warszawy składa się m.in. wysoka jakość życia z nowoczesną infrastrukturą transportową. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Istotnym czynnikiem wpływającym na renomę Warszawy jest konsekwentna polityka miejska dedykowana warszawskim przedsiębiorcom oraz mieszkańcom. Stolica jest otwartą, przyjazną i dynamicznie rozwijającą się metropolią. Dzięki swojemu potencjałowi inwestycyjnemu oraz centralnemu położeniu w Europie od lat jest niekwestionowanym liderem regionalnym pod względem rozwoju gospodarczego i dojrzałości rynku biurowego – komentuje Rafał Trzaskowski, Prezydent miasta stołecznego Warszawy.



W 2020 r. na warszawskim rynku biurowym przybyło 314 tys. m2. powierzchni biurowych. Jeśli wierzyć prognozom i realizacji planowanych projektów w 2021r. warszawski rynek już niedługo osiągnie skalę 6 mln m2 powierzchni biurowej – dodaje Trzaskowski.

Oryginalne biuro i atrakcyjna cena, czyli siła polskich nieruchomości

Na przestrzeni ostatnich 15 lat regionalne rynki biurowe w Polsce rozwijały swoją ofertę dla najemców. Konkurencja między różnymi regionami kraju oraz na poziomie poszczególnych miast wzbogaciła jakość realizowanych inwestycji oraz zróżnicowanie oferty. Wspomniane czynniki w połączeniu z naturalnym rozproszeniem geograficznym rynków regionalnych tworzą atrakcyjną odpowiedź na potrzeby inwestorów dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.



Znaczący rozwój zasobów biurowych w Łodzi i Katowicach w ostatnich latach oraz spodziewany wzrost zasobów w mniejszych ośrodkach miejskich zwiększają atrakcyjność inwestycyjną. Rynek biurowy miast w Polsce jest dobrze przygotowany do konkurowania o nowe globalne procesy biznesowe. Dywersyfikacja geograficzna polskiego rynku biurowego ułatwia konkurowanie z innymi krajami oraz sprzyja ekspansji wewnątrz kraju – komentuje Michał Galimski, Partner, Dyrektor Rynków Regionalnych w Dziale Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

Siła kapitału ludzkiego, czyli dostępność talentów

Potencjał inwestycyjny miast jest silnie skorelowany z kapitałem ludzkim, którego główne składowe to wyspecjalizowani pracownicy oraz studenci i absolwenci rzetelnie wykształceni w określonych dziedzinach. Duże miasta, takie jak: Kraków, Warszawa, Wrocław od lat przyciągają utalentowanych studentów pochodzących z całej Polski oraz z zagranicy, a to dzięki ofercie wiodących uczelni i kompleksowego przekroju dostępnych kierunków studiów oraz szerokim perspektywom zawodowym na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Niestety potencjał edukacyjny spada, czego przyczyną jest min. niż demograficzny co wpływa na konieczność inwestowania w kierunku gospodarki innowacyjnej – komentuje Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

Dobrze wyszkolona kadra kluczem w rozwoju miast

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena potencjału zatrudnienia w latach 2019 i 2021 Wskaźnik potencjału zatrudnienia pokazuje dostępność już wyszkolonej kadry w poszczególnych aglomeracjach. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wrocław, dzięki zapleczu jakościowych uczelni, w tym drugiej najlepszej politechnice w Polsce, plasuje się na podium wśród polskich miast w dostępie do zasobów z obszarów inżynierii, IT, o kompetencjach lingwistycznych (prawie 100% wrocławskich studentów posługuje się językiem angielskim), analitycznych i finansowych – komentuje Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio. Natomiast motorem do rozwoju biznesu w Poznaniu jest wysoka jakość życia w mieście. Według danych GUS dynamicznie rośnie również przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańca Poznania. Pomimo trudnych czasów i pandemii miasto nie traci na atrakcyjności inwestycyjnej. Poznań dysponuje szeroką ofertą nowoczesnych powierzchni biurowych oraz oferuje stabilne stawki czynszowe. Z pewnością są to istotne atuty, które mogą przyciągnąć nowych inwestorów, jak również zachęcać obecnych do pozostania w tym mieście - dodaje Doktór.

Przeczytaj także: Przedsiębiorcy ocenili potencjał inwestycyjny Wrocławia

Przed nami rezultaty najnowszego, trzeciego już badania Business Environment Assessment Study (BEAS), którego partnerami są Cushman & Wakefield oraz Vastint, a patronem medialnym Fundacja Pro Progressio. Jego autorzy wzięli pod lupę subiektywne oceny formułowane przez respondentów piastujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów firm obecnych na rodzimym rynku.W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast w Polsce i zachęcają do nowych inwestycji . Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia.W obliczu pandemii i światowego kryzysu gospodarczego coraz częściej decydenci zastanawiają się, czy inwestować w rozwój, a jeżeli tak – to, gdzie? Polska wyróżnia się relatywnie niskimi kosztami pracy, co sprawia, że nadal jest atrakcyjną lokalizacją dla zagranicznych inwestycji.Na wyjątkowy charakter Warszawy składa się wysoka jakość życia z nowoczesną infrastrukturą transportową, z rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych i wszechobecna zieleń. Warszawa jest wiodącym ośrodkiem akademickim w Polsce. Przeważająca liczba mieszkańców stolicy posiada wyższe wykształcenie, liczba studentów sięga blisko 220 tys., liczba absolwentów to ponad 50 000 rocznie.To sprawia, że warszawiacy posiadają umiejętności językowe, specjalistyczną wiedzę i wysoką kulturę pracy. Zapewnia to inwestorom dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry, a Warszawie konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy.Analizując wskaźnik atrakcyjności nieruchomości w poszczególnych miasta ocenie poddano: dostępność przestrzeni biurowej, jakość dostępnej powierzchni biurowej, dojazd do biura komunikacją publiczną, jakość usług dodatkowych znajdujących się w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie a także atrakcyjność cen powierzchni biurowej. W zależności od rodzaju inwestycji, warto wybrać takie miasto w Polsce, które może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem istotnej dla biznesu oceny. Dla jednych będzie to korzystna stawka, dla innych kreatywne wnętrza.Na kondycję rynku pracy w danym regionie ma wpływ kilka czynników. Potencjalni inwestorzy zwracają uwagę na zaplecze edukacji wyższej – liczbę uczelni, jakość kształcenia – a także zaplecze edukacji zawodowej. Szczególnie istotnym wskaźnikiem jest liczba studentów na danym kierunku, którzy stanowią potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników.Przykładowo Wrocław może pochwalić się dużym zasobem inżynierów – 27, 891 tys. W Poznaniu prym wiodą kierunki finansowe – 18,5 tys. studentów. Z kolei najwięcej pracowników IT znajdziemy w Warszawie – ponad 11 tys. studentów.Wskaźnik potencjału zatrudnienia pokazuje dostępność już wyszkolonej kadry w poszczególnych aglomeracjach. Jeżeli inwestycja zakłada potrzebę zaangażowania dużej liczby inżynierów lub lingwistów, warto wziąć pod uwagę ten czynnik. Jak wynika z raportu, liderem pod względem wyspecjalizowanej kadry jest Warszawa. Wszystko dlatego, że lokalny rynek pracy oferuje szeroki zasób pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach. Wysoko plasuje się również Wrocław oraz Poznań, które na przestrzeni dwóch lat znacznie podskoczyły w rankingu.