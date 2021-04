Nowe inwestycje: w co i gdzie chcą inwestować firmy?

Firma Antal prezentuje pierwsze wyniki najświeższej odsłony badania Business Environment Assesment Study. Jego respondentami byli decydenci działających na polskim rynku firm, którzy wskazali m.in. swoje plany inwestycyjne na najbliższe lata oraz poddali ocenie atrakcyjność inwestycyjną polskich miast. Okazuje się, że odsetek organizacji planujących inwestycje jest o 8% wyższy niż w 2019 r. Plany te dotyczą najczęściej rozwoju produktów i usług oraz innowacji technologicznych.

Centra usług wspólnych i outsourcingu stawiają na ludzi

W ciągu ostatnich lat branża SSC/BPO w Polsce znacznie się rozwinęła. Prawie każda większa firma jest zaangażowana w jakąś działalność związaną z outsourcingiem, a ponieważ zakupy mają głęboki wpływ na koszty operacyjne przedsiębiorstwa, ma to strategiczne znaczenie. Firmy szukają optymalnej pozycji zasobów i usług, czy to wewnątrz organizacji, czy poza nią. W 2019 r. 83% decydentów planowało zatrudniać. W 2020 r. było to już 88% i liczba ta stale się zwiększa. Sektor intensywnie pozyskuje zarówno młode talenty z rynku, jak również tych bardziej doświadczonych i rozwija stale ich kompetencje, migrując do Polski coraz bardziej zaawansowane procesy – komentuje Aneta Jarzębska, Regional Manager, Antal SSC/BPO.

Dodatkowa kadra potrzebna dla IT

Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że znajdujemy się obecnie w epicentrum zmian na rynku biurowym, co spowodowane jest kolejnymi lockdownami oraz przejściem większości pracowników na pracę zdalną. Do momentu ustabilizowania się sytuacji, poziom obłożenia biur będzie dość ograniczony, co mieliśmy okazję obserwować przez ostatnie miesiące.



Niemniej praca w 100% zdalna w nowej rzeczywistości będzie rzadkością, a większość organizacji z dużym prawdopodobieństwem będzie się skłaniać ku hybrydowemu modelowi pracy, który umożliwi rozgęszczenie stanowisk pracy w biurach i ich transformację w kierunku przestrzeni do komfortowej i cichej pracy, zapewniającej bezpieczny dystans, ale też warunki do współpracy zespołowej i pracy kreatywnej oraz do mniej formalnych interakcji między pracownikami – komentuje Krzysztof Misiak MRICS, Executive Partner, Head of Poland Cushman & Wakefield.

W co zainwestuje produkcja przemysłowa?

Bardzo szybko rozwija się współpraca międzynarodowa, a zainteresowanie inwestycjami w Polsce wyrażają bardzo różne rynki. Należą do nich w szczególności Chiny. Niedawno do naszego zespołu dołączyła ekspertka, która specjalizuje się w kontaktach polsko-chińskich. Zajmuje się pomocą zagranicznym inwestorom w rozpoczęciu działalności w Polsce oraz w całym regionie CEE – mówi Roman Zabłocki, Business Unit Director, Antal Engineering & Operations.

Miasta popularne wśród inwestorów

Nie ulega wątpliwości, że największym rynkiem w sektorze nieruchomości jest ten warszawski, ale w ostatnich latach miasta regionalne zyskały sporo na atrakcyjności. W okresie przed pandemią zaobserwowaliśmy nawet większe możliwości inwestycyjne w innych regionach niż w samej stolicy. Pandemia zmieniła nieco sytuację, jednak, nadal widzimy olbrzymi potencjał w miastach regionalnych. Niebawem rozpoczniemy realizację dużych projektów m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni i Katowicach – podkreśla Radosław Kostka, Acquisition Manager Vastint.

Wyniki najnowszego, trzeciego już badania Business Environment Assessment Study (BEAS), którego partnerami są Cushman & Wakefield oraz Vastint, a patronem medialnym Fundacja Pro Progressio, niosą za sobą pozytywne wieści. Pandemia nie tylko nie zmniejszyła gotowości do nowych inwestycji w stosunku do poprzedniej edycji z 2019, a wręcz ją umocniła – 91% respondentów zadeklarowało nowe inwestycje w nadchodzących latach, a 67% stworzenie z tego względu nowych miejsc pracy.Okazuje się, że wzrósł odsetek firm je deklarujących o 8% w stosunku do poprzedniej edycji badania przeprowadzonego w 2019 roku. Najczęściej przedsiębiorcy zamierzają rozwijać produkty i usługi (57%) oraz zadbać o innowacje technologiczne (54%).Przedstawiciele branży SSC/BPO planują zainwestować głównie w kapitał ludzki (58%) oraz w rozwój produktów i usług w portfolio firmy (54%). Natomiast 43% badanych twierdzi, że inwestycje będą dotyczyły głównie nowych technologii, a 13%, że środki poświęci na rozwój geograficzny firmy, czyli najczęściej na migrację kolejnych procesów biznesowych. Centra usług wspólnych i outsourcingu są liderami w zakresie tworzenia nowych wakatów.Bez kompetencji informatycznych i cyfrowych coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie i rozwój gospodarki. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w rozwiązania IT wspierające biznes. Według badania BEAS to w kapitał ludzki przedstawiciele tego sektora chcą inwestować najbardziej (62%). W ramach tej inwestycji z jednej strony zatrudniają nowych pracowników, z drugiej zwiększają starania a dobre warunki pracy tych obecnych, zadając sobie między innymi pytanie, jak powinno wyglądać idealne biuro.Branża produkcyjna, mimo pandemii nie stanęła w miejscu. Można zauważyć ciągły rozwój przedsiębiorstw i powstawanie centr badawczo-rozwojowych czy parków maszynowych. 70% przedstawicieli tego sektora, w nowym roku chce inwestować w technologie.Nowe narzędzia to niższe koszty produkcji, zapewnienie odpowiedniej jakości, wysoka efektywność i różnorodność asortymentu. Rosnące oczekiwania klientów i zwiększająca się konkurencja powodują, że przemysł musi być ulepszany cały czas. W osiągnięciu zadawalającego wyniku pomoże cyfryzacja i informatyzacja produkcji. 56% respondentów chce zwrócić swoje inwestycje w stronę rozwoju produktów w portfolio firmy. Natomiast 46% w kapitał ludzki, a najmniejsza część (14%) w rozwój geograficzny przedsiębiorstwa.13% badanych planuje inwestycje w rozwój regionalny. Największym zainteresowaniem cieszą się takie miasta jak: Wrocław (28% wskazań), Warszawa (24% wskazań) oraz Kraków (20%). W tym roku na czoło wysuwają się również Katowice (19% wskazań).