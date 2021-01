GUS: produkcja przemysłowa rośnie o 11,2%

W grudniu 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku o 11,2% - podał Główny Urząd Statystyczny. Przypomnijmy, że w listopadzie wzrost ten wyniósł zaledwie 5,4% r/r.

Główny Urząd Statystyczny poinformował także w swoim komunikacie, że w grudniu 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu w porównaniu do listopada 2020 spadła o 4,4%.Słabo wypada także porównanie danych za cały rok 2020 do roku 2019. W okresie styczeń-grudzień 2020 produkcja przemysłowa była niższa o 1,0% niż w roku poprzednim. W roku 2019 notowano wzrost o 4,0%.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2019 r. i o 0,5% wyższym w porównaniu z listopadem 2020 r.W większości głównych grupowań przemysłowych w grudniu 2020 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 30,2%, dóbrzaopatrzeniowych – o 17,3%, dóbr inwestycyjnych – o 9,8%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 5,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,7%.Według wstępnych danych w grudniu 2020 r., w stosunku do grudnia 2019 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 39,3%, urządzeń elektrycznych – o 39,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 24,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 22,0%, mebli – o 20,4%, wyrobów z metali – 15,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,0%.Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2019 r., wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 12,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,8%, metali – o 3,3%.W porównaniu z listopadem 2020 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2020 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 21,7%, metali – o 19,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – 13,9%, wyrobów z metali – 10,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,7%.Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2020 r., wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 24,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 15,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,0%.