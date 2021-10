Wrocław liderem rankingu miast atrakcyjnych dla inwestorów

Wrocław jest miastem o największym potencjale dla inwestorów. W badaniu Business Environment Assessment Study uplasował się (ex-equo z Warszawą) na pierwszym miejscu najbardziej atrakcyjnych miast dla biznesu. Najwyżej ocenione zostały aspekty takie jak: ocena lokalizacji jako miejsca do życia, potencjał edukacyjny oraz potencjał biznesowy.

Przeczytaj także: Dlaczego Trójmiasto? Co przyciąga biznes?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Wrocław jest miastem najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów?

W czym specjalizują się wrocławscy studenci?

Kadry o jakich kompetencjach są mocną stroną Wrocławia?



Wrocław awansuje w rankingu

Mimo pandemii koronawirusa sytuacja jest stabilna, a my na bieżąco dostosowujemy się do zmian i nowych potrzeb rynku. W tym dynamicznym czasie Wrocław nadal cieszy się zainteresowaniem wśród inwestorów. W ciągu ostatnich dwóch lat na Wrocław zdecydowały się takie firmy jak Gates Corporation, UPM Business Hub, Oras czy Klika-Tech. Dobrym prognostykiem jest wysoka lokata Wrocławia w rankingu Globalnych Miast Przyszłości z największym biznesowym i ekonomicznym potencjałem. Wrocław został także wyróżniony jako najlepszy w kategorii małych i średnich miast – mówi Aleksandra Kłonowska-Drozd, Kierownik Zespołu ds. Obsługi Inwestora, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).

Wrocław jest wiodącym ośrodkiem ekonomicznym, technologicznym i kulturalnym oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w kraju. Miasto jest znane z przyjaznego podejścia do biznesu: powstało tu wiele renomowanych polskich firm a zagraniczni inwestorzy uznali Wrocław za jedną z najlepszych lokalizacji w Europie – tłumaczy Radosław Kostka, Acquisition Manager, Vastint.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena poszczególnych wskaźników we Wrocławiu Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak: ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,9 p), potencjał edukacyjny (7,7 p) oraz potencjał biznesowy (7,7 p). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Siła wrocławskiej infrastruktury i nieruchomości

Miasto Wrocław jest jednym z najkorzystniej zlokalizowanych miast na terenie Polski. Bliskość przejść granicznych zarówno niemieckich, jak i czeskich, nowoczesna i rozbudowana infrastruktura drogowa, a także komunikacja miejska są istotnymi czynnikami przyciągającymi uwagę inwestorów – twierdzi Marcin Siewierski, Associate Regional Head, Cushman & Wakefield. Jeżeli chodzi o dostępność powierzchni biurowych to miasto nie jest już postrzegane jako „rynek wschodzący”, ale ugruntowane i dojrzałe centrum biznesowe, potrafiące elastycznie i sprawnie reagować na sytuację rynkową – dodaje ekspert.

Rosnący potencjał edukacyjny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Studenci we Wrocławiu w podziale na obszary wiedzy Wrocław liczy sobie ponad 109 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze inżynieryjnym (27,8 tys.). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Rozwój wrocławskiego rynku pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena potencjału zatrudnienia kadry średniego i wyższego szczeble o kompetencjach Mocną stroną Wrocławia są kadry o kompetencjach analitycznych i finansowych, a także obecność kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach lingwistycznych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dynamiczny rozwój gospodarczo-infrastrukturalny, silna marka miasta, numer jeden w kategorii miejsca do życia w rankingu miast branych pod uwagę w badaniu – wszystko to sprawia, że Wrocław z jednej strony przyciąga nowe inwestycje, z drugiej, będąc największym ośrodkiem gospodarczym w południowo-zachodniej Polsce, staje się także najbardziej atrakcyjnym dla relokacji menedżerów i specjalistów. Tempo zatrudnienia we Wrocławiu nie spada, od początku 2021 r. odnotowujemy duże zapotrzebowanie na zasoby ludzkie u naszych klientów – komentuje Katarzyna Sławińska, Team Leader, Antal Engineering & Operations.

Business Environment Assessment Study przeprowadzone przez Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint przedstawia ocenę środowiska biznesowego we Wrocławiu przez decydentów polskich firm. Analizowane są takie czynniki jak: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Projekt został objęty patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pro Progressio.W badaniu Business Environment Assessment Study atrakcyjność inwestycyjna Wrocławia została oceniona na 7,2 punkta (wzrost o 0,2 p w porównaniu do 2019 r.) w 10-stopniowej skali, co plasuje miasto na pierwszym miejscu (ex-equo z Warszawą), Najwyżej zostały ocenione aspekty takie jak: ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,9 p), potencjał edukacyjny (7,7 p) oraz potencjał biznesowy (7,7 p).Magnesem, który przyciąga inwestorów do Wrocławia jest dynamicznie rozwijająca się infrastruktura. Transport lotniczy jest w tym obszarze wskaźnikiem o największej wartości, wynoszącym aż 8,5 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 roku. Port Lotniczy Wrocław oferuje wiele bezpośrednich połączeń do głównych portów przesiadkowych w Europie. Miasto jest również usytuowane w strategicznym trójkącie pomiędzy Warszawą, Berlinem i Pragą. Do każdego z tych miast można dotrzeć ze stolicy Dolnego Śląska w mniej niż 4 godziny samochodem. Wartością dodaną dla wrocławskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność powierzchni biurowej - ponad 106 000 m2 w budowie. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy województwa dolnośląskiego wynoszą obecnie 1 226 300 m2. Ocena infrastruktury plasuje się na poziomie 7,2 p a ocena dostępności powierzchni biurowej na 6,7 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 r.Dwadzieścia pięć uczelni wyższych, a wśród nich największa uczelnia publiczna w województwie dolnośląskim, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Wrocław liczy sobie ponad 109 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze inżynieryjnym (27,8 tys.), potem w obszarze finansowym (18,8 tys.) a następnie w IT (6,5 tys.). Ocena potencjału edukacyjnego została oceniony na 7,7 p w dziesięciostopniowej skali.Wrocław od kilku już lat jest liderem wśród wszystkich miast uczelnianych w Polsce, może się pochwalić prawdziwą kuźnią talentów inżynierskich. Absolwenci uczelni technicznych są grupą zawodową najbardziej atrakcyjną dla inwestorów wrocławskiej strefy ekonomicznej. Zaplecze inżynierskie uzupełniają finansiści i absolwenci kierunków IT, którzy w tej chwili są grupą blisko dwukrotnie mniejszą niż inżynierowie, ale doskonale wiemy, że niezbędną do właściwego zarządzania biznesem – wyjaśnia Anna Teodorowska, Regional Manager, Antal IT Services.Mocną stroną Wrocławia są kadry o kompetencjach analitycznych i finansowych, a także obecność kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach lingwistycznych. Równie wysokie wskaźniki oceny dostępności kadry zostały zanotowane wśród pracowników o kompetencjach z zakresu IT oraz wśród kadry o kompetencjach z zakresu inżynierii. Wrocław jest największym ośrodkiem gospodarczym w południowo-zachodniej Polsce. Jest także najbardziej atrakcyjnym miastem dla relokacji menedżerów i specjalistów oraz najlepiej postrzeganą marką miejską w kraju.