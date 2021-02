Ruszyła budowa Panattoni Park Kraków East II

Panattoni rozpoczyna budowę kolejnego obiektu multi-tenant. Panattoni Park Kraków East II o powierzchni 18 700 m kw. powstanie tuż przy węźle Targowisko A4. Pierwszym najemcą jest firma KENIG Spedition.

Panattoni Park Kraków East II będzie mieć powierzchnię blisko 19 000 m kw.

Panattoni Park Kraków East II jest czwartą już inwestycją Panattoni w aglomeracji krakowskiej. Inwestycja powstaje na wschód od Krakowa, tuż przy węźle Targowisko A4, który znajduje się zaledwie 40 km od centrum miasta.Jak komentuje Michał Samborski, Head of Development z Panattoni:Pierwszym najemcą jest firma KENIG Spedition, który na 9 200 m kw będzie prowadził procesy logistyczne i serwisowo-produkcyjne. W pierwszej części najemca będzie miał magazyn oraz serwis palet, łącznie z ich malowaniem. W tym celu powstanie linia produkcyjno-naprawcza o długości 300 m, a przy budynku znajdzie się specjalna wiata na składowanie palet. W drugiej części KENIG Spedition będzie sortować opakowania – m.in. puszki, butelki i przekładki - łącznie z myciem wybranych grup asortymentowych. W tej części będzie obowiązywać kontrola wilgotności powietrza.Panattoni Park Kraków East II, jak wszystkie nowopowstające inwestycje Panattoni w ramach portfolio własnych parków, przejdzie proces certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good. Aby ubiegać się o tę ocenę, Panattoni już na etapie zarządzania samym projektem wdrożyło odpowiednie rozwiązania ulepszające specyfikację, konserwację i eksploatację budynku przez cały okres korzystania z inwestycji. Realizacja parku będzie wymagać od podwykonawców posiadania systemu ISO 14001, a ponadto deweloper stawia na produkty budowlane z dobrowolną Deklaracją Środowiskową Produktu (EPD), czy z certyfikacją łańcucha pochodzenia produktu zgodną z wymaganiami PEFC i FSC dla produktów zawierających surowce leśne. Wokół przeszklonych biur budynku powstaną przestrzenie zielone i strefy relaksu, infrastruktura rowerowa, a roślinność będzie dostosowana do lokalnych warunków atmosferycznych. Ze względu na stałe miejsca pracy dedykowane procesom produkcyjno-serwisowym, powierzchnia dla Kenig Spedition będzie miała zwiększony dostęp do światła dziennego.