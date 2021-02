W Dobrzykowicach, na wschód od Wrocławia, powstanie Panattoni Park Wrocław East. 24 516 m kw. powierzchni magazynowej klasy „A” w ramach jednego budynku zostanie oddane już we wrześniu 2021 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Wrocław East Panattoni Park Wrocław East powstanie w Dobrzykowicach.

Panattoni Park Wrocław East powstanie w Dobrzykowicach, ok. 12 km od centrum Wrocławia i ok. 2 km od granic miasta. Miejscowość położona jest przy budowanej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, a już istniejący odcinek łączy Dobrzykowice z Żernikami Wrocławskimi. Obwodnica zapewni sprawne połączenie z trasą S8, łączącą kluczowe ośrodki logistyczne w Polsce: Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok, a także z autostradą A4, zapewniającą sprawną komunikację z zachodu na wschód przez południową Polskę.W budynku o powierzchni 24 516 m kw. możliwe będzie magazynowanie i prowadzenie lekkiej produkcji. W Panattoni Park Wrocław East wynajęto już 11 000 m kw. producentowi okapów kuchennych do użytku domowego.To kolejna inwestycja Panattoni w regionie wrocławskim. W ramach parków oraz obiektów BTS oddał już 1 milion m kw. powierzchni i planuje kolejne 300 000 m kw. Znaczną część swoich inwestycji deweloper zrealizował w samym Wrocławiu oraz w południowych i południowo-zachodnich okolicach stolicy Dolnego Śląska. W tym rejonie zrealizowana zostanie także gigantyczna inwestycja Wrocław Campus 39 w sąsiedztwie obiektów firmy Amazon oraz LG Chem Wrocław Energy. Teraz Panattoni otwiera kolejny kierunek – wschód.Inwestycja powstanie zgodnie z koncepcją Go Earthwise with Panattoni. Zgodnie z nią deweloper wykona obiekt odpowiadający założeniom certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good. Aluminiowo-szklane fasady zapewnią pracującym w budynku zwiększoną dostępność światła dziennego, a na ich dobrostan wpłyną także zielone strefy wyposażone w ekologiczne meble miejskie. Oprócz well-beingu, Panattoni stawia na energooszczędność, którą uzyska dzięki nowoczesnym systemom zarządzania budynkiem, kompleksowemu monitoringowi energii czy wysokim parametrom przenikania ciepła dla ścian i dachów, wybiegającym poza warunki techniczne wymagane w 2021 r., nie wspominając o oświetleniu LED. Ponadto inwestycja zostanie wyposażona w systemy zarządzania i monitorowania wody pitnej - komponenty pobierające wodę z wysokim współczynnikiem oszczędności, a na jej terenie znajdzie się roślinność dostosowana do lokalnych warunków atmosferycznych i łąki kwietne zamiast wymagających podlewania trawników. Wszystko po to, aby Panattoni Park Wrocław East charakteryzowała również oszczędność wody.