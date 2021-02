Panattoni wybuduje Wrocław Campus 39

Panattoni wybuduje na Dolnym Śląsku kompleks logistyczno-przemysłowy Wrocław Campus 39. Na działce o powierzchni 39 hektarów powstanie inwestycja o powierzchni blisko 200 000 m kw. Prace mają ruszyć jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Przeczytaj także: Powstanie Panattoni Park Koszalin

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wrocław Campus 39 Powstanie Wrocław Campus 39 - 200 000 m kw. powierzchni dedykowanej e-commerce i elektromobilności.

Dzięki temu Wrocław staje się obecnie jednym z najważniejszych beneficjentów nowych trendów w europejskim łańcuchu dostaw i logistyce. To przede wszystkim rozwój handlu elektronicznego, konsolidacja i relokacja łańcucha dostaw i lekkich procesów przemysłowych z Europy Zachodniej do Europy Środkowej oraz wzrost siły nabywczej na polskim rynku” – wyjaśnia Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni.

Przeczytaj także: Powstanie Panattoni Park Poznań East Gate

Wrocław Campus 39 to inwestycja, która będzie się składać z pięciu obiektów przystosowanych zarówno na potrzeby magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Biura zajmą około 14 000 m kw. Inwestycja przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie „Very good”.Wrocław Campus 39 powstanie w pobliżu obiektów firmy Amazon oraz LG Chem Wrocław Energy (fabryka baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych ).Wrocław Campus 39 będzie bardzo dobrze skomunikowany z pozostałymi częściami Polski, a także z wieloma krajami Europy. Gwarancją szybkiego transportu jest autostrada A4 łącząca Berlin, przez Wrocław i Górny Śląsk, z Krakowem i Ukrainą (węzeł autostrady w zasięgu 5 minut od parku). Katowice są w odległości zaledwie 1,5 godziny drogi, a Kraków – dwóch godzin. Do Warszawy, dzięki trasie S8 (Warszawa – Łódź – Wrocław - Praga), to 3 godziny drogi, a do samego węzła 7 minut. Dodatkowo trasa ekspresowa S8 łączy się także z autostradami A1 i A2, co znacząco poprawia komunikację ze stolicą Dolnego Śląska. Lotnisko międzynarodowe znajduje się w odległości zaledwie 15 minut od planowanej inwestycji Panattoni.Wybór lokalizacji pod najnowszą inwestycję Panattoni nie jest przypadkowy. Z roku na rok województwo dolnośląskie umacnia swoją pozycję wśród głównych lokalizacji magazynowych w kraju oraz najważniejszych centrów dystrybucyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a inwestorzy coraz chętniej lokują tu swoje biznesy. Sprzyja temu dobrze rozwinięta sieć drogowa, duży potencjał gospodarczy oraz demograficzny (region wrocławski ma 2,9 mln mieszkańców, a sam Wrocław – 650 tys.), a także bliskość granicy z Niemcami i Czechami.