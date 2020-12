Powstanie Panattoni Park Koszalin

Panattoni uruchamia kolejną inwestycję na Pomorzu Zachodnim - Panattoni Park Koszalin. Na terenie podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie park typu multi-tenant o powierzchni 65 000 m kw. Budowa ruszy w przyszłym roku.

Koszalin staje się powoli doskonałą alternatywą w stosunku do Szczecina dla firm zainteresowanych rozwojem biznesu na Pomorzu. Miasto kusi dobrą lokalizacją niedaleko niemieckiej granicy, rozbudowaną infrastrukturą miejską oraz przyjaznymi warunki życia, które przyciągają wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i przedsiębiorców. Działa tu kilka szkół wyższych i ośrodków zamiejscowych uczelni z innych miast, na których kształci się kilkanaście tysięcy osób, najemcy nie powinni więc mieć trudności z zatrudnieniem odpowiedniej kadry. Obserwujemy te trendy i stąd nasza decyzja o ulokowaniu tutaj naszej najnowszej inwestycji. Zwłaszcza, że lokalny samorząd jest otwarty na potrzeby biznesu, dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnym i wspiera wiele inicjatyw. Przy wyborze lokalizacji aktywnie służył nam pomocą przedstawiciel miasta – wyjaśnia Małgorzata Zbróg, Business Development Director, Panattoni.

To kolejna już inwestycja Panattoni na Pomorzu Zachodnim. Wcześniejsze inwestycje ( parki magazynowe i BTS-y) o powierzchni ponad 400 000 m kw. zlokalizowane są w okolicach Szczecina. Teraz inwestor postawił na Koszalin - drugi co do wielkości ośrodek miejski w zachodniopomorskim (ok. 100 tys. mieszkańców) o dużym potencjale nie tylko turystycznym, ale i gospodarczym.Panattoni Park Koszalin znajduje się w zachodniej, przemysłowej części miasta. To park logistyczno-przemysłowy z nowoczesną powierzchnią klasy A o powierzchni 65 000 m kw. w ramach dwóch budynków. Jego budowa ruszy w 2021 roku. Najemcy z różnych branż będą mogli korzystać z elastycznych modułów, które pozwolą zarówno na obsługę procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Park będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”, tym samym spełni też wysokie wymagania środowiskowe.Atutem Panattoni Park Koszalin ma być dostęp do infrastruktury transportowej. Park powstanie w bliskim sąsiedztwie węzła kluczowych dróg: międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad, której częścią jest droga krajowa S6 (Szczecin – Gdańsk) oraz drogi krajowej S11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju. Dla firm rozpatrujących dystrybucję morską bądź lotniczą w nieco dalszym zasięgu inwestycji znajdują się: Port lotniczy Szczecin-Goleniów i Gdańsk-Rębiechowo oraz porty morskie - w Świnoujściu (port dla ładunków drobnicowych w tym kontenerowych) i w Gdyni (ładunki drobnicowe i kontenerowe, terminal portowy). Do najbliższej stacji kolejowej i bocznicy jest zaledwie 3,5 km. Położenie w pobliżu miasta oraz bliskość kampusów uczelni wyższych, zapewni dopływ wykwalifikowanych pracowników oraz doskonałą komunikację.Pomorze Zachodnie staje się coraz bardziej atrakcyjną lokalizacją na polskim rynku magazynowo-przemysłowym. Dzięki swojemu położeniu region przyciąga wielu inwestorów zwłaszcza ze Skandynawii i Niemiec oraz firmy, które prowadzą na tych rynkach dystrybucję.