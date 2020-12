Nieruchomości magazynowe, biurowe i handlowe 2020. Prognozy na 2021 rok

Eksperci CBRE przygotowali podsumowanie roku 2020 dla rynku nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych. Opracowali także prognozy na 2021 rok dla tych sektorów.

Sektor magazynowy

Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mike Mareen - Fotolia.com Rok 2020 na rynku biurowym był pełen wyzwań Eksperci widzą szansę na wzrost popytu na tym rynku w 2021 roku.

Sektor biurowy

Łukasz Kałędkiewicz, szef sektora biurowego w CBRE

Sektor handlowy

Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE

Sektor magazynowy w tym roku nie odczuł negatywnego wpływu koronawiursa. Można wręcz stwierdzić, że zmiany związane z pandemią wspomogły rozwój tego rynku. Popyt był rekordowy. Cały rok zamkniemy prawdopodobnie z wynikiem ok. 4,8-5 mln mkw. wynajętej przestrzeni magazynowej. Oczywiście jest to w dużej mierze pochodna rozwoju e-commerce. Z naszego badania wynika, że już 76% konsumentów co najmniej raz w miesiącu robi zakupy online. To zdecydowanie więcej niż na początku roku. Dodatkowo konsumenci stali się bardziej wymagający, szczególnie w kwestii czasu dostawy. Niemal 6 na 10 osób nie chce czekać na swoją przesyłkę dłużej niż dwa dni. To zmusiło wiele firm do analiz i zmian w obecnych łańcuchach dostaw. Większość postawiła na omnichannel jako najpełniejsze rozwiązanie. Rośnie również znaczenie logistyki ostatniej mili, czyli magazynów , które zapewniają szybsze dostawy i sprawniejsze zwroty produktów, zlokalizowanych w okolicach największych miast.W przyszłym roku wyzwaniem dla wielu najemców magazynowych będzie optymalizacja i usprawnienie logistyki magazynowanej oraz w wielu przypadkach dalsza reorganizacja istniejących łańcuchów dostaw. Na znaczeniu zyska jeszcze mocniej lokalizacja, ale też cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja procesów w magazynach. Popyt ze strony firm produkcyjnych także nie słabnie i będzie mieć znaczący wpływ na rynek w przyszłym roku. Zainteresowanie inwestorów tym segmentem rynku będzie rosło, co daje większą pewność jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji o nowych budowach. Rok 2020 na rynku biurowym był pełen wyzwań. Popyt liczony wynajmowanymi metrami kw. obniżał się ze względu na wstrzymywane przez najemców decyzje, a poziom pustostanów rósł w związku z obniżoną absorbcją względem powierzchni oddawanej do użytku. Rosła także ilość przestrzeni przeznaczanej na podnajem, głównie w branży finansowej.Wyzwaniem dla najemców stało się oszacowanie docelowego modelu użytkowania powierzchni biurowej i trudność w określeniu, jakie będzie w przyszłości ich zapotrzebowanie na metry kwadratowe. Rosła potrzeba elastyczności w zakresie długości trwania najmu – chętniej niż w przeszłości przedłużano umowy na krótszy okres. Wśród firm, które zaczęły szykować się do hybrydowego modelu pracy, pojawiało się większe zapotrzebowanie na usługi związane ze strategią środowiska pracy i zarządzania zmianą.W 2021 roku widzimy szansę na wzrost popytu. Ze względu na pozawierane umowy najmu na czas określony najemcy będą musieli wreszcie podjąć odłożone w czasie decyzje. Jednocześnie, firmy będą lepiej rozumiały własne potrzeby i otoczenie biznesowe w pandemii. Prognozujemy także większe zainteresowanie rozwiązaniami flex ze względu na elastyczność jaką dają. Liczymy również na kolejną falę relokacji biznesu z zachodnich lub azjatyckich rynków do Polski. Dodatkowo, w 2021 roku będziemy mogli obserwować, jak daleko firmy posuną się w upowszechnianiu pracy zdalnej wśród swoich pracowników. Moim zdaniem w najbliższym roku firmy chcąc wygenerować oszczędności będą testować częściowo wymuszony model pracy zdalnej. Natomiast w kolejnym okresie będziemy obserwować korektę tego zjawiska – tęsknotę za zaletami pracy biurowej i częściowy powrót do biur, dzięki czemu poznamy rzeczywisty wpływ pandemii na rozwój hybrydowego modelu pracy.Rok 2020 był pod każdym względem wyjątkowy dla rynku powierzchni komercyjnych. Każdy z jego obszarów odczuł negatywny wpływ pandemii Covid-19. Do momentu pierwszego zamknięcia centrów handlowych prognozy na ten rok były bardzo obiecujące. W pierwszym kwartale w budowie było ponad 400 tys. mkw. powierzchni handlowej. Niestety sytuacja szybko uległa zmianie. Centra handlowe zamiast się rozwijać zaczęły walczyć o przetrwanie i musiały znacząco dostosować swoje funkcjonowanie do obostrzeń, negocjować warunki umów z najemcami oraz szukać oszczędności.Po pierwszym poluzowaniu obostrzeń w trzecim kwartale br. o 0,4% wzrosła konsumpcja rok do roku, wobec spadku o 10,8% w drugim kwartale. W nieco ponad miesiąc po ponownym otwarciu galerii z możliwości ich odwiedzenia przynajmniej raz skorzystało aż 6 na 10 Polaków. To szybkie ożywienie aktywności konsumentów przyniosło na rynek dużo optymizmu. Nie zmienia to jednak faktu, że w porównaniu do poprzednich lat centra handlowe w tym roku notują spadki.W trzecim kwartale br. odwiedzalność centrów i parków handlowych osiągnęła poziom o ok. 10-15% niższy niż w tym samym czasie 2019 roku. Obroty dla niektórych branż jak akcesoria czy elektronika były bliskie lub przewyższały poziom z poprzedniego roku. Niestety większość branż zanotowała 15-25% spadki obrotów, które nie zostały nadrobione sprzedażą w okresie przedświątecznym.Pandemia to jednak nie tylko spadki i spowolnienia w sprzedaży, to też czas usprawniania innych kanałów dotarcia do klientów oraz poszukiwanie możliwości rozwoju. W naszej ocenie przekłada się to na dwa kierunki: e-commerce i wzrost zainteresowania nowymi kanałami sprzedaży wśród sieci handlowych oraz poszukiwanie przez nie tradycyjnych, ale dotąd zapomnianych miejsc handlowych. Takimi są np. główne ulice miast, przestrzenie w parkach handlowych czy centrach typu „convinence”. Te ostatnie pokazały swego rodzaju „covidoodporność”.Kolejne lata to wyzwanie dla rynku powierzchni handlowych , ale też czas na przygotowanie nowych formatów projektów, rozszerzenie kanałów sprzedaży, przygotowanie organizacji na zmiany jakie wprowadziła pandemia. Nie upatrujemy w tych zmianach schyłku centrów handlowych, ale ich szybszej transformacji w obszarze oferty, dostępności, czy potrzeb klientów.