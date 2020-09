Panattoni zbuduje City Logistics Kraków

Panattoni zbuduje kolejny park miejski. City Logistics Kraków I to 36 500 m kw powierzchni dedykowanej dla firm z branży e-commerce, kurierskiej, konfekcjonowania czy drobnej produkcji. Pierwszy budynek zostanie oddany do użytkowania we wrześniu 2021 roku.

City Logistics Kraków I powstanie przy ul. Cementowej. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.City Logistics Kraków I ma już pierwszego najemcę - operatora logistycznego specjalizującego się w finalizacji łańcucha dostaw, przede wszystkim w zakresie tzw. „ostatniej mili”, który zajmie ponad 9 000 m kw. (z 14 500 m kw.).Pozostała powierzchnia i kolejny obiekt (22 000 m kw.) mają charakter spekulacyjny i będą budowane w formule Small Business Unit (SBU). Najmniejszy z modułów będzie miał 1 100 m kw.City Logistics Kraków I będzie podlegać certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie „Very Good.” Tuż przy parku znajduje się pętla tramwajowa i autobusowa, co znacząco ułatwi dojazd pracownikom. Dodatkowo z parkiem sąsiaduje węzeł trasy S7, łączącej Kraków z Warszawą i Trójmiastem. Szybko można stąd też dotrzeć do autostrady A4, biegnącej od granicy niemieckiej, przez Górny Śląsk po granicę z Ukrainą.