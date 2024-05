Rusza budowa Panattoni Park Gdańsk City Airport. W ramach tej inwestycji powstaną dwie hale dystrybucyjne o łącznej powierzchni ponad 18 400 m kw. Projekt jest realizowany spekulacyjnie.

Panattoni Park Gdańsk City Airport - wizualizacja

Rusza budowa Panattoni Park Gdańsk City Airport

Do tej pory zrealizowaliśmy na rynku trójmiejskim blisko 700 000 m kw. nowoczesnych powierzchni przemysłowych, a Panattoni Park Gdańsk City Airport to nasz kolejny park, który nie tylko będzie w pełni korzystał z doskonałego położenia, ale też wspierał rozwój całego regionu – przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzmacniania potencjału Trójmiasta jako ważnego punktu logistycznego na mapie kontynentu. - mówi Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni.

Panattoni Park Gdańsk City Airport powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Gdańsk i w pobliżu obwodnicy Trójmiasta (3 km). Do portu morskiego oraz Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego Baltic Hub jest stąd około 20 km a do centrum miasta zaledwie 13 km. Na Panattoni Park Gdańsk City Airport składać się będą hale o powierzchniach 14 071 m kw. i 4 351 m kw.Panattoni Park Gdańsk City Airport przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. W ramach inwestycji zostaną zastosowane nowoczesne technologie mające na celu oszczędność energii i wody, a także rozwiązania poprawiające wellbeing użytkowników, takie jak zwiększony dostęp do światła naturalnego oraz specjalnie zaprojektowane przestrzenie biurowe, które mają na celu zapewnienie komfortu termicznego, odpowiedniej akustyki i jakości powietrza.Panattoni sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę w rejonie Trójmiasta.