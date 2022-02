Panattoni wybuduje kolejny, czwarty już park w Bydgoszczy. Panattoni Park Bydgoszcz IV będzie składał się docelowo z trzech budynków o łącznej powierzchni ponad 110 000 m kw. Pierwszy budynek zostanie ukończony w II kw. tego roku.

Przeczytaj także: Panattoni Park Koluszki. I etap ukończony

„Bydgoszcz wyrasta na jednego z liderów nowych rynków logistycznych. Położona jest w połowie drogi między portami w Gdańsku a węzłem logistycznym w Łodzi. Leży też na ważnym szlaku z Warszawy do Szczecina (droga S10) oraz w bezpośredniej bliskości drogi S5, która połączy Bydgoszcz z Olsztynem i autostradą A1 oraz Poznaniem i Wrocławiem z drugiej strony. Bydgoszcz zyskuje nie tylko na rozbudowie dróg i autostrad, ale także sprzyjają jej warunki demograficzne. Obszar bydgosko-toruński zamieszkuje 2 mln osób, co znacznie ułatwia pozyskanie pracowników” – wyjaśnia Andrzej Spiesz, Development Director, Panattoni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Bydgoszcz IV Nowy kompleks będzie składał się docelowo z trzech budynków o łącznej powierzchni ponad 110 000 m kw.

Przeczytaj także: Budowa Panattoni Park Bolesławiec ruszy w tym miesiącu

Panattoni Park Bydgoszcz IV powstaje w podbydgoskiej miejscowości Lisi Ogon w gminie Białe Błota. Pierwszy budynek o powierzchni 62 000 m kw. będzie gotowy już w drugim kwartale tego roku. Kolejny, o powierzchni 20 500 m kw., powstaje w formule BTS i w całości zajmie go Belma Accessories Systems (BAS), firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych technicznie konstrukcji metalowych. Budynek zostanie ukończony na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Budowa ostatniego obiektu - o powierzchni ok. 30 000 m kw. - ruszy wkrótce.To już kolejna inwestycja Panattoni w rejonie Bydgoszczy. Do tej pory deweloper stworzył tu – w ramach parków i obiektów typu BTS – ponad 265 000 m kw. powierzchni dystrybucyjno-magazynowych.Jednym z pierwszych najemców parku jest firma BAS. W przygotowywanym dla niej budynku część magazynowa zajmie 12 000 m kw. Blisko 7 000 m kw. przeznaczono pod produkcję, a ok. 1 600 m kw. na biura. Obiekt dodatkowo zostanie wyposażony w sprężarkownie i stacje ładowania wózków.