7R Park Mysłowice w budowie

Na Śląsku powstaje centrum logistyczne 7R Park Mysłowice. Inwestycja będzie się składać z dwóch obiektów o całkowitej powierzchni najmu liczącej ponad 59 000 mkw. Pierwszy etap ma zostać oddany do użytku w lipcu tego roku.

Przeczytaj także: 7R Park Bydgoszcz już w budowie

Nasz park w Mysłowicach to już kolejna inwestycja 7R na Górnym Śląsku. Coraz więcej firm poszukuje nowoczesnych, wysokiej jakości powierzchni magazynowych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoją efektywność operacyjną. Realizując projekty magazynowo-produkcyjne wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najemców, zapewniając elastyczność w adaptacji każdej powierzchni i dopasowując ją do oczekiwań klienta. Co ważne, dbamy o standardy ESG i efektywność energetyczną naszych obiektów, co przekłada się na ograniczenie kosztów eksploatacji i konkretne oszczędności dla najemców, mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 7R Park Mysłowice Nowoczesny projekt składać się będzie z dwóch obiektów o całkowitej powierzchni najmu liczącej ponad 59 000 mkw.

7R Park Mysłowice wygrywa lokalizacją. Magazyn znajduje się w pobliżu autostrady A4 będącej częścią trasy europejskiej E40. Bliskość kluczowych węzłów komunikacyjnych, portu lotniczego w Pyrzowicach i miasta Katowice daje ogromne możliwości jeśli chodzi o transport krajowy i międzynarodowy. Co więcej, park jest usytuowany w sąsiedztwie sieci komunikacji miejskiej, co umożliwi przyszłym pracownikom obiektu sprawny dojazd, podkreśla Mateusz Gierka, Leasing Director w 7R.

Przeczytaj także: Nowe centrum logistyczne Panattoni na przedmieściach Stargardu

Atutem lokalizacji nowej inwestycji jest bliski dostęp do granicy z Czechami i Słowacją. Położenie przy drodze ekspresowej S1 oraz sąsiedztwo przebiegającej przez Mysłowice autostrady A4 zapewniają doskonałe warunki dla transportu lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego.7R Park Mysłowice będzie składał się z dwóch budynków. Pierwszy z nich zaoferuje powierzchnię najmu 50 570 mkw., z kolei drugi mniejszą zabudowę – 8 573 mkw. Obiekt charakteryzuje się podwyższonym standardem i uniwersalnością – może być przeznaczony zarówno na składowanie, jak i lekką produkcję. Minimalne dostępne moduły w mysłowickim parku zaczynają się już od 3 850 mkw. Deweloper daje też możliwość przygotowania dedykowanego pod wymagania klienta zaplecza biurowego.Dzięki zastosowanym rozwiązaniom proekologicznym, takim jak: panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED z systemem DALI, doświetlenie światłem dziennym poprzez świetliki dachowe czy ekologiczny system ogrzewania, 7R Park Mysłowice objęty będzie certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good.Mysłowice to już kolejna lokalizacja w woj. śląskim, na jaką postawił deweloper 7R. W Czechowicach-Dziedzicach funkcjonują dwa centra logistyczne – 7R Park Beskid I i 7R Park Beskid II, gdzie swoje operacje biznesowe prowadzą np. Martes Sport, Prosperplast, Cooper Standard oraz Valeo Siemens eAutomotive. Z kolei w Sosnowcu 7R oddało do użytku magazyn miejski 7R City Flex Sosnowiec, w którym do grona najemców należą takie firmy jak Flukar Refinery czy Döllken. W Sosnowcu powstał także park logistyczny, w ramach którego 7R dostarczył obiekt BTS (Build-to-Suit) dla operatora logistycznego No Limit oraz dedykowaną powierzchnię dla firmy InPost.