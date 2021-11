7R Park Bydgoszcz już w budowie

7R rozpoczyna budowę 7R Park Bydgoszcz. To kompleks magazynowy o powierzchni ponad 68 700 mkw, który powstanie przy ul. Wojska Polskiego. Pierwszymi najemcami są operator logistyczny Rohlig Suus Logistics oraz ogólnopolska sieć sklepów Stokrotka.

Przeczytaj także: 7R City Flex - w Gdyni powstaje magazyn ostatniej mili

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 7R Park Bydgoszcz - wizualizacja W ramach 7R Park Bydgoszcz, na powierzchni ponad 68 700 mkw., deweloper wybuduje dwa obiekty.

W ramach 7R Park Bydgoszcz powstaną dwa budynki. Pierwszy z nich zostanie oddany do użytkowania w maju przyszłego roku, kolejny w IV kwartale 2022. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Atlas Ward.7R Park Bydgoszcz zlokalizowany będzie w południowo-wschodniej części miasta, co zapewni dogodne połączenie z centrum, jak i z siecią dróg krajowych.Powierzchnia w pierwszym budynku 7R Park Bydgoszcz zostanie dostosowana do konkretnych wymagań najemców – sieci sklepów spożywczych Stokrotka oraz Rohlig Suus Logistics. W części kompleksu znajdzie się nowoczesny terminal przeładunkowy typu cross-dock. Kolejny budynek w ramach parku zostanie dostarczony zgodnie z najnowszym standardem 7R. Wysokość składowania w niemal całym obiekcie wyniesie 11,7 m. W połączeniu z zastosowaniem posadzki o nośności 7 ton daje to możliwość bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni. Strefa rozładunkowa zostanie wyposażona w dodatkowe świetliki, co zapewni lepsze doświetlenie światłem dziennym.Minimalna temperatura wewnątrz obiektu wyniesie 15°C, przy -20°C na zewnątrz. Destryfikatory, odprowadzające ciepłe powietrze spod sufitu w niższe partie budynku, oraz zastosowanie grubszej izolacji w ścianach i dachu budynku zwiększą efektywność energetyczną inwestycji, tak samo jak zainstalowane tam oświetlenie LED. 7R Park Bydgoszcz zaoferuje klientom dużą elastyczność pod kątem rodzajów i wielkości modułów na wynajem – najmniejszy z nich wyniesie 3 000 mkw.Obiekt w Bydgoszczy powstaje zgodnie z proekologicznym standardem budownictwa 7R, co potwierdzi certyfikat BREEAM.