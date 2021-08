Galeria Tarnobrzeg z pozwoleniem na budowę

Galeria Tarnobrzeg już z pozwoleniem na budowę. Inwestycję zrealizuje konsorcjum spółek Master Development Poland i PKB Inwest Budowa. Na powierzchni 16 tys. m2 GLA zaplanowano około 60 lokali handlowych i usługowych. Otwarcie planowane jest na I połowę 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galeria Tarnobrzeg - wizualizacja Galeria Tarnobrzeg otrzymała pozwolenie na budowę.

Galeria Tarnobrzeg to długo oczekiwany projekt zarówno przez nas, jak i przez mieszkańców regionu. W samym powiecie tarnobrzeskim zamieszkuje około 100 000 osób, a w strefie bezpośredniego oddziaływania centrum ponad 130 000 osób, które już za około 2 lata będą mogły robić zakupy w naszym centrum. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w mieście, pojawi się w nim wiele dotychczas nieobecnych tutaj marek, a także pierwsze w promieniu 40 km nowoczesne kino. Tym bardziej cieszymy się, że możemy rozpocząć budowę i już wkrótce zaprosić wszystkich do Galerii Tarnobrzeg – mówi Leszek Dąbrowski, prezes Master Development Poland, współinwestora Galerii Tarnobrzeg.

Galeria Tarnobrzeg powstanie w ścisłym centrum miasta przy ul. Sikorskiego i Dominikańskiej. Wśród najemców znajdą się sklepy z markami modowymi (oferujące odzież zarówno dla kobiet, mężczyzn, dzieci, jak i odzież sportową oraz różnego rodzaju akcesoria sportowe). Nie zabraknie także sklepów z branży beauty, lokali oferujących biżuterię, a także akcesoria do wyposażenia wnętrz. W galerii będzie także duży supermarket spożywczy oraz sklepy dyskontowe. Na ofertę rozrywkową złożą się kawiarnie i restauracje oraz wielosalowe kino na poziomie +2. Do dyspozycji klientów będzie parking podziemny, który pomieści ponad 300 samochodów. Inwestorzy zadbali o to, aby budynek centrum spełniał najnowocześniejsze standardy technologiczne oraz najwyższe wymogi ekologiczne.W bliskim sąsiedztwie centrum handlowego znajdują się liczne osiedla mieszkaniowe, a także instytucje publiczne takie jak Urząd Miejski, Sąd Rejonowy czy szkoły. Dzięki położeniu przy głównej arterii komunikacyjnej Tarnobrzega – drogi wojewódzkiej nr 723 (ulica Sikorskiego) - wygodny dojazd do galerii będą mieli zapewniony także klienci z okolicznych miejscowości.Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za komercjalizację obiektu jest The Blue Ocean Investment Group.