Rynek biurowy we Wrocławiu I poł. 2021 roku

W I połowie 2021 roku na rynku biurowym we Wrocławiu wynajęto 45.900 mkw. powierzchni. To 33,9% średniej rocznej z lat 2015-2020 - wynika z raportu "Office Occupier: Rynek biurowy we Wrocławiu" firmy doradczej Cresa.

Badania pokazują, że pracownicy we Wrocławiu chcą wracać do biur, ale większość z nich preferuje hybrydowy model pracy. W porównaniu z poprzednim rokiem, w którym wiele firm wstrzymywało decyzje o zmianie siedziby, obecnie zauważalny jest znaczny wzrost aktywności najemców na rynku biurowym. Zainteresowanie wzbudzają budynki posiadające nowoczesne rozwiązania, m.in. antybakteryjny system klimatyzacji czy bezdotykową obsługę. Wyjściowe stawki czynszowe nie uległy zmniejszeniu, natomiast ze względu na zwiększony poziom pustostanów właściciele podchodzą bardziej elastycznie do negocjacji warunków finansowych umów najmu – mówi Izabela Kołcz, Doradca, Cresa Polska.

Wzrosła aktywność najemców na wrocławskim rynku biurowym Zainteresowanie wzbudzają budynki posiadające nowoczesne rozwiązania, m.in. antybakteryjny system klimatyzacji czy bezdotykową obsługę.

Pierwsze dwa kwartały 2021 r. we Wrocławiu charakteryzowały się dalszym spadkiem wskaźnika pustostanów. Wpływ na to miała między innymi ograniczona podaż nowych obiektów biurowych i stosunkowo wysoki popyt brutto, który utrzymywał się na średnim poziomie 21 tys. mkw. – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Z raportu firmy doradczej Cresa wynika, że 68% transakcji stanowiły umowy nowe, a 28% - renegocjacje.Zasoby rynku biurowego we Wrocławiu powiększyły się w ciągu roku o 4,8% i pod koniec pierwszego półrocza 2021 r. wyniosły 1,24 mln mkw. W drugim kwartale 2021 r. na wrocławski rynek dostarczono tylko jeden i jednocześnie jedyny w tym roku budynek biurowy – Krakowska 35 (Atal, 11.800 mkw.). W budowie pozostaje nadal ponad 112 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.Łączny wolumen transakcji za pierwsze półrocze 2021 r. osiągnął poziom 45.900 mkw., z czego 24.400 mkw. przypadło na drugi kwartał. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik ten jest o 65,7% wyższy. Wśród typów transakcji w drugim kwartale przeważały nowe umowy (79%), natomiast renegocjacje stanowiły 21%. Nie odnotowano żadnych umów ekspansji ani wynajmu na potrzeby własne właściciela.Największe transakcje najmu w pierwszym półroczu 2021 roku to umowa przednajmu firmy 3M Service Center EMEA w biurowcu MidPoint 71 (12.300 mkw.), nowa umowa w Carbon Tower (poufny najemca z sektora finansowego, 4.500 mkw.) oraz renegocjacja umowy firmy Unit4 w budynku Globis (4.200 mkw.).Absorpcja w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 20.200 mkw. i była niższa o 16,2% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W samym drugim kwartale wrocławski rynek wchłonął prawie 10.600 mkw. powierzchni biurowej.Wskaźnik pustostanów na koniec czerwca 2021 roku był na poziomie 14,1%, co oznacza spadek o 0,1 p.p. względem poprzedniego kwartału oraz wzrost o 2,9 p.p. w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.Czynsze wywoławcze w budynkach biurowych we Wrocławiu wynoszą od 10 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum, do 16 EUR/mkw./miesiąc w centrum miasta.