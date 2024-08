Pół roku i dwa nowe biurowce we Wrocławiu

W I połowie bieżącego roku wrocławski rynek biurowy pozostał liderem, jeżeli chodzi o nową podaż. Jednocześnie widać było nieco słabnącą aktywność deweloperów. Podpisane w badanym okresie umowy najmu opiewały na blisko 50 000 m kw. powierzchni w biurowcach, co z kolei daje stolicy Dolnego Śląska trzecie miejsce, po Krakowie i Trójmieście.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki popyt na biurowce we Wrocławiu odnotowano w I połowie roku?

Czym wyróżnił się wrocławski rynek biurowy?

Jaki poziom osiągały czynsze wywoławcze we Wrocławiu?



Pod względem nowej podaży stolica Dolnego Śląska dominuje wśród pozostałych rynków regionalnych, dostarczając w minionym półroczu 53% powierzchni biurowej w kraju. Jednocześnie, aktywność deweloperska wyhamowuje. W budowie znajdują się obecnie jedynie trzy projekty o łącznej powierzchni 39 000 m kw. Zakładając terminowość harmonogramów do końca bieżącego roku na wrocławski rynek trafi 72% realizowanej obecnie powierzchni – komentuje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director, Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Anna Langer z Pixabay W I połowie roku we Wroclawiu powstały dwa nowe biurowce W I półroczu wrocławski rynek biurowy powiększył się o 32 000 m kw., w ramach dwóch projektów – Quorum Office Park A oraz B10.

W pierwszej połowie roku najemcy podpisali umowy na blisko 50 000 m kw. powierzchni biurowej, co stanowiło 17% całkowitego wolumenu transakcji zanotowanych na rynkach regionalnych. Był to trzeci najlepszy wynik, tuż za Krakowem i Trójmiastem. IT był sektorem dominującym wśród najemców, a firmy go reprezentujące stanowiły niemal 46% wynajętej powierzchni biurowej. Wrocław jest miastem, który od wielu lat stawia na rozwój tego obszaru, wygrywając liczne rankingi– dodaje Michał Kusy, Junior Consultant, Research, Knight Frank.

Wrocław niezmiennie zamyka podium największych rynków biurowych w Polsce z zasobami na poziomie 1,4 mln m kw. Jego udział w całkowitych zasobach biurowych stanowi blisko 11%.W pierwszej połowie roku wrocławski rynek biurowy powiększył się o 32 000 m kw., w ramach dwóch projektów – Quorum Office Park A oraz B10.W strukturze umów najmu największy udział przypadł renegocjacjom, które stanowiły 54% wynajętej powierzchni. Nowe umowy odpowiadały za blisko 42% wolumenu, przy czym prawie 5% stanowił wynajem na potrzeby własne właścicieli.Utrzymujący się na stabilnym poziomie popyt przełożył się na spadek współczynnika pustostanów o 0,9 pp. względem poprzedniego kwartału i na koniec czerwca 2024 roku wyniósł 18,2%. W odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim współczynnik jednak wzrósł o 2,1 pp. Z uwagi na niewielką powierzchnię w budowie i silny popyt spodziewana jest obniżka wskaźnika pustostanów w kolejnych kwartałach.Czynsze wywoławcze we Wrocławiu na koniec II kw. 2024 roku pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału i zazwyczaj wahały się od 10,00 do 16,00 EUR/m kw./miesiąc. Jednak czynsze za najlepsze powierzchnie w nowopowstających budynkach mogą przekraczać ten poziom. Opłaty eksploatacyjne na koniec czerwca 2024 roku również pozostały na stabilnym poziomie i zwykle mieszczą się w przedziale (w zależności od składowych) od 16,00 do 31,00 PLN/m kw./miesiąc.