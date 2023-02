Rynek biurowy we Wrocławiu w 2022 roku

Na rynku biurowym we Wrocławiu 2022 rok upłynął pod znakiem dużej aktywności deweloperów i najemców - wynika z analizy Knight Frank. W budowie znajduje się obecnie ponad 154 000 m kw., to najwięcej ze wszystkich rynków regionalnych.

Wrocław, dzięki bogatemu w znakomitych specjalistów zapleczu i bogatej ofercie edukacyjnej, przoduje w wielu kluczowych rankingach, m.in. zajął pierwsze miejsce w rankingu fDi Intelligence dla średnich europejskich miast w kategorii – Przyjazność dla biznesu. Szeroka oferta powierzchni biurowej zapewnia rozwój firmom, które chętnie wybierają stolicę Dolnego Śląska. W tym kontekście optymistycznie wygląda również aktywność deweloperów. Według szacunków, na koniec 2022 roku w budowie pozostawało prawie 154 500 m kw. powierzchni biurowej, co było najwyższym wynikiem wśród wszystkich miast regionalnych. Jeżeli uda się planowo ukończyć inwestycje, to 65% realizowanej powierzchni trafi na wrocławski rynek biurowy jeszcze w tym roku, – wyjaśnia Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w Knight Frank.

Duża aktywność na rynku biurowym we Wrocławiu We Wrocławiu w budowie znajduje się ponad 154 000 m kw., co jest największym wolumenem ze wszystkich rynków regionalnych.

Zainteresowanie najemców powierzchnią biurową we Wrocławiu widoczne było już od początku 2022 roku. W minionym roku podpisali oni umowy najmu na ponad 137 200 m kw., co stanowiło 22% powierzchni wynajętej w miastach regionalnych i jednocześnie było drugim najwyższym wynikiem wśród regionalnych destynacji biznesowych. W porównaniu do 2021 roku, popyt utrzymał się na analogicznym poziomie i był zbliżony do średniego wolumenu z ostatnich 5 lat, wynoszącego 137 700 m kw., – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

W 2022 roku we Wrocławiu ukończono 7 inwestycji biurowych o łącznej powierzchni 65 700 m kw. Nowa podaż stanowiła 16% całkowitego wolumenu powierzchni oddanej do użytku w ubiegłym roku w miastach regionalnych. Dostarczona powierzchnia była wynikiem ponad trzykrotnie wyższym w porównaniu do 2021 roku, ale już w odniesieniu do średniorocznej podaży z ostatnich 5 lat, wynoszącej ponad 87 000 m kw., była niższa. Na koniec 2022 roku zasoby biurowe wyniosły blisko 1,33 mln m kw. i utrzymały pozycję wicelidera, po zajmującym pierwsze miejsce Krakowie, pod względem wielkości wśród rynków regionalnych. Największymi projektami biurowymi, które zostały oddane do użytku w minionym roku były MidPoint 71 (36 200 m kw., Echo Investment) oraz Quorum Office Park D (16 200 m kw., Cavatina Holding).Inwestycjami na etapie budowy są Ininity (22 000 m kw., Avestus Real Estate, Tristan Capital) oraz centrum Południe III (20 000 m kw., Skanska Property Poland).Blisko połowę (49%, ponad 67 500 m kw.) wolumenu transakcji najmu zawartych w 2022 roku stanowiły nowe umowę. Renegocjacje również miały w całość bardzo duży udział, bo aż 44%. Z kolei ekspansje wyniosły zaledwie 7%.Czynsze wywoławcze we Wrocławiu na koniec 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie i w niektórych budynkach uległy delikatnemu wzrostowi. Utrzymująca się wciąż bardzo wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Wciąż zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 16,00 do 25,00 PLN/m kw./miesiąc.