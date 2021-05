Biura we Wrocławiu powiększą się w 2021 o 50 tys. mkw.

W I kwartale 2021 roku na rynku biurowym we Wrocławiu wynajęto 21.500 mkw. powierzchni. To o 55% mniej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku - wynika z raportu "Office Occupier: Rynek biurowy we Wrocławiu" firmy doradczej Cresa.

Przeczytaj także: Biura na rynkach regionalnych I kw. 2021

- Pierwszy kwartał bieżącego roku upłynął we Wrocławiu pod znakiem dalszej obserwacji rynku przez najemców, co znalazło odzwierciedlenie w wolumenie transakcji, który był niemal taki sam jak w poprzednim kwartale. Niemniej jednak wzrost liczby nowych umów najmu w stosunku do renegocjacji świadczy o odwróceniu wcześniejszego trendu na rynku najmu powierzchni biurowej. Warto zaznaczyć, iż w minionym kwartale najbardziej aktywne były firmy z branży finansowej, które odpowiadały za blisko 40% całego wolumenu transakcji. Przewidujemy, że kolejne miesiące przyniosą poprawę nastrojów na rynku, co przełoży się na wzrost aktywności najemców poszukujących odpowiedniej powierzchni biurowej – mówi Klaudiusz Pomykała, Dyrektor wrocławskiego biura Cresa Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Biurowy Wrocław powiększy się w tym roku tylko o 50 tys. mkw. Do końca roku we Wrocławiu zaplanowano ukończenie tylko dwóch budynków biurowych o łącznej powierzchni 50.400 mkw.

Ze względu na niższą dynamikę nowej podaży, średni wiek budynków biurowych Wrocławia wzrósł do poziomu 7,5 lat – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Całkowite zasoby wrocławskiego rynku biurowego to 1,23 mln mkw. (dane na koniec I kwartału 2021). Zasoby te wzrosły w ciągu 2020 roku o 3,4%, natomiast w I kwartale tego roku nie oddano żadnego nowego budynku biurowego. Plany do końca tego roku obejmują tylko dwa biurowce o łącznej powierzchni 50.400 mkw.Jeśli chodzi o wolumen transakcji w I kwartale 2021, to 67% stanowiły nowe umowy, 23% wynajęto w ramach renegocjacji, a 10% w ramach ekspansji.Największe transakcje najmu w pierwszym kwartale 2021 roku to nowa umowa w biurowcu Carbon Tower (4.500 mkw., poufny najemca z sektora finansowego), renegocjacja umowy firmy Unit4 w budynku Globis (4.200 mkw.) oraz nowa umowa Banku Millennium w City Forum: City 2 (3.800 mkw.).Absorpcja w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku przekroczyła 9.600 mkw. i była o 29% niższa niż rok wcześniej.Wskaźnik pustostanów na koniec marca 2021 roku był na poziomie 14,2%, co oznacza, iż obniżył się on względem poprzedniego kwartału o 0,8 p.p., natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrósł o 2,1 p.p.Czynsze wywoławcze w budynkach biurowych we Wrocławiu wynoszą od 10 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum, do 15,75 EUR/mkw./miesiąc w centrum miasta.