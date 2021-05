8 nowych obiektów handlowych w I kw. 2021

8 nowych obiektów handlowych zostało oddanych w I kwartale 2021 roku - wynika z danych firmy doradczej Cushman & Wakefield. Dominują sklepy wolnostojące i małe parki handlowe.

Ile powierzchni handlowej w budowie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W I kwartale oddano 8 obiektów handlowych Prawie 70 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej zostało oddane do użytku w I kw. 2021 r., wynika z podsumowania przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield.

I kw. 2021 r. szczególnie trudny zarówno dla najemców, jak i właścicieli centrów handlowych

II kw. 2021 r. będzie z pewnością okresem dużych wyzwań dla całej branży, jednak zniesienie ograniczeń handlu od 4 maja napawa dużym optymizmem. Zgodnie z prognozami ekonomistów kolejne miesiące powinny przynieść odbicie i znaczny wzrost konsumpcji – podsumowuje Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Cushman & Wakefield.

W I kwartale 2021 roku zostało oddane do użytkowania prawie 70 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej. Dominującymi formatami są sklepy wolnostojące i małe parki handlowe. Oddano 8 obiektów o powierzchni od 5 000 mkw. do 11 000 mkw. Jak podaje Cushman & Wakefield w I kwartale rozbudowane zostały także dwa otwarte już wcześniej parki handlowe. Około 35% nowej podaży to powierzchnia handlowa, która wróciła do zasobów w ramach przekształcenia zamkniętych w ostatnich miesiącach centrów handlowych Tesco na markety budowlane Castorama (w Starogardzie Gdański, Rudzie Śląskiej i Tychach).Z danych Cushman & Wakefield wynika, że w budowie znajduje się obecnie ponad 380 000 mkw. powierzchni handlowej . Największe realizowane obiekty to: wielofunkcyjna Fabryka Norblina w Warszawie (26 000 mkw. powierzchni handlowej), Galeria Andrychów (24 000 mkw.) i Galeria Bawełnianka w Bełchatowie (23 000 mkw.).Aż 16 z 31 budowanych obecnie obiektów to parki handlowe, z których największy będzie miał 18 000 mkw. Pandemia przyspieszyła proces rozwoju tego formatu, który, wraz z centrami typu convenience, wpisuje się w obecny trend rosnącej popularności wygodnych zakupów w niewielkich obiektach zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Cushman & Wakefield.Łącznie dziewięć tygodni lockdownu, nieuregulowana sytuacja dotycząca warunków najmu w przypadku wielu najemców, a także niepewność związana z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i brak konkretnego terminu zakończenia ograniczeń w handlu odbiły piętno na całej branży.Wielu najemców restrukturyzuje swoje sieci placówek, decydując o zamknięciu tych nierentownych. Jednocześnie powstają nowe koncepty i marki w kategorii off-price, takie jak Half Price należące do CCC, który już w maju planuje otworzyć pierwsze 5 sklepów. W dalszym ciągu rozwijają się też marki o profilu ekonomicznym (takie jak Pepco, Dealz, Action, KiK) oraz sieci spożywcze. Kategoria tzw. twardych dyskontów, w której już w ubiegłym roku zadebiutowała rosyjska sieć Mere, została poszerzona o polski Vollmarkt, którego pierwszy sklep otworzył się w lutym tego roku.Pozostałe debiuty w I kw. 2021 r. to niemiecki Rolf Benz i szwedzka Duxiana, których sklepy z meblami pojawiły się w Warszawie i Krakowie. W kategorii „zdrowie i uroda” zadebiutowała włoska marka Dental Pro Clinic (Manufaktura Łódź), a swoją ekspansję na polskim rynku zapowiedziała niemiecka sieć DM-Drogerie.Wykazując bardzo dużą ostrożność przy podpisywaniu długoterminowych umów najemcy coraz częściej skłaniają się ku krótkoterminowym zobowiązaniom na zasadzie pop-upów. Sporym zainteresowaniem cieszą się również lokalizacje przy ulicach handlowych, ale w otoczeniu mieszanym (mieszkalno-biurowym) lub typowo rezydencjalnym, w dzielnicach mieszkalnych.