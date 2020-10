Większość Polaków nie zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. Dlaczego?

Wprawdzie większość polskiego społeczeństwa to osoby ufające, że szczepienia są jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed groźnymi chorobami, to jednocześnie okazuje się, że szczepionka na koronawirusa interesowałaby jedynie 38,6 proc. Polaków. Co ciekawe, jeszcze w sierpniu "tak" mówiło jej 62 proc. badanych - wynika z raportu „Biotechnologia w centrum uwagi – świat medycznych technologii po COVID-19”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego spada entuzjazm względem szczepionki przeciwko koronawirusowi?

Kto jest najbardziej przyjaźnie nastawiony do szczepień?

Czy Polacy korzystają z telemedycyny?



Spadek, który pokazało nasze badanie, może wynikać z tego, że ludzie są coraz mniej entuzjastycznie nastawieni do szczepionki przeciwko koronawirusowi, obawiając się o jej skuteczność czy ewentualnych skutków ubocznych. Malejąca grupa osób, chcących zaszczepić się przeciwko COVID-19 może też wynikać ze zmęczenia Polaków tematem pandemii i rosnącej siły oddziaływania grupy tzw. „koronasceptyków” – mówi Anna Nalewajk, partner zarządzająca Clear Communication Group. – To pokazuje, jaki ogrom pracy czeka branżę medyczną i biotechnologiczną, ale także media oraz autorytety medyczne, by przekonać Polaków do nowej szczepionki, gdy preparat ten będzie już dostępny i dopuszczony do obrotu.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Artur Marciniec - Fotolia.com Polacy nie chcą się szczepić na COVID-19 Niespełna 40 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciwko koronawirusowi.

Co z tą telemedycyną?

Blisko 70% Polaków uważa, że szczepienia to najskuteczniejsza metoda ochrony przed groźnymi chorobami. Wyrazem tego jest chociażby odsetek osób, które skorzystały już wcześniej ze szczepień przeciwko grypie , wirusowemu zapaleniu wątroby typu A/B (43,6 proc.) czy kleszczowemu zapaleniu mózgu (10,2 proc.).Skąd zatem bierze się malejący odsetek osób deklarujących, że zaszczepiłyby się przeciwko koronawirusowi?Najbardziej przyjaźnie nastawioną do szczepień grupą wiekową są seniorzy powyżej 70 roku życia (57 proc.) i osoby w wieku 60-69 lat (45 proc.), czyli grupy najbardziej narażone na zachorowanie na COVID-19 i ciężki przebieg choroby. W grupie wiekowej 18-29 lat jedynie nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (27 proc.) udzieliła twierdzącej odpowiedzi na to pytanie.Jednym z obszarów aktywności branży zdrowotnej, który dynamicznie rozwinął się w pandemii jest telemedycyna. Badanie przeprowadzone na potrzeby raportu „Biotechnologia w centrum uwagi – świat medycznych technologii po COVID-19” pokazuje, że choć większość pytanych nieufnie podchodzi do kontaktu z lekarzem na odległość, bojąc się, że może on nie być w stanie ocenić stanu pacjenta (70,1 proc.), to w obecnej sytuacji epidemiologicznej niemal połowa Polaków zdecydowała się na zasięgnięcie porady lekarskiej przez internet bądź telefon (46,1 proc.). Z takiej wizyty skorzystało aż 69 proc. osób z dużych miast oraz 40 proc. mieszkańców wsi.Przedłużająca się pandemia i związana z nią niepewność mogą sprawić, że odsetek ten będzie rósł, zwłaszcza że uczestnicy badania najczęściej wymieniali brak styczności z innymi pacjentami jako zaletę zdalnego kontaktu z lekarzem (45,3 proc.). Niemal równie ważna była dla nich oszczędność czasu, którego nie musieli tracić w kolejce przed gabinetem (42 proc.).