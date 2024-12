Wydatki na święta Bożego Narodzenia rosną w całej Europie

Mastercard Economics Institute opublikował opracowanie, w którym prognozuje, jak będą w tym roku wyglądały świąteczne wydatki Europejczyków. Okazuje się m.in., że na Boże Narodzenie wydamy więcej niż rok wcześniej, ale chętnie też poszukamy oszczędności. Jakie jeszcze tendencje dadzą się zauważyć?

Ożywienie gospodarcze w Polsce i Europie

Europejscy konsumenci wchodzą w sezon świąteczny 2024 z większym optymizmem niż w ubiegłym roku, choć wciąż zachowują ostrożność w kwestii wydatków. Najpopularniejsze pod względem przewidywanych wzrostów sprzedaży będą kategorie prezentowe takie jak moda, kosmetyki i elektronika. Obserwujemy duże zainteresowanie ofertami z okazji Black Friday, które pozwalają konsumentom maksymalizować wartość zakupów – mówi Natalia Lechmanova, główna ekonomistka w Mastercard Economics Institute.

Jakie będą główne trendy w najbliższym czasie?

Wzrost wydatków w sezonie świątecznym . Przewiduje się, że od listopada do grudnia wydatki z okazji świąt Bożego Narodzenia w Europie wzrosną o 2,9% rok do roku, zgodnie z analizą Mastercard SpendingPulse dotyczącą sprzedaży detalicznej w sklepach i online, dla wszystkich metod płatności.

. Przewiduje się, że od listopada do grudnia wydatki z okazji świąt Bożego Narodzenia w Europie wzrosną o 2,9% rok do roku, zgodnie z analizą Mastercard SpendingPulse dotyczącą sprzedaży detalicznej w sklepach i online, dla wszystkich metod płatności. Dalszy wzrost wydatków na elektronikę oraz sprzęt AGD , których sprzedaż zaczęła ponownie rosnąć po okresie spadków w tej kategorii zaobserwowanych po zakończeniu pandemii. W okresie Bożego Narodzenia duży potencjał rozwoju mają popularne kategorie prezentowe: kosmetyki, moda oraz elektronika. Wydatki na odzież najbardziej wzrosną wśród Węgrów (+5,9% r/r), Hiszpanów (+4,5% r/r) i Czechów (+4,5% r/r), z kolei na elektronikę wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii (+5,5% r/r), Niemczech (+4,5% r/r) i Czech (+3,2% r/r).

, których sprzedaż zaczęła ponownie rosnąć po okresie spadków w tej kategorii zaobserwowanych po zakończeniu pandemii. W okresie Bożego Narodzenia duży potencjał rozwoju mają popularne kategorie prezentowe: kosmetyki, moda oraz elektronika. Wydatki na odzież najbardziej wzrosną wśród Węgrów (+5,9% r/r), Hiszpanów (+4,5% r/r) i Czechów (+4,5% r/r), z kolei na elektronikę wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii (+5,5% r/r), Niemczech (+4,5% r/r) i Czech (+3,2% r/r). Wrażliwość cenowa i zmiany preferencji zakupowych . Zarówno w Polsce, jak i w Europie w wyniku silniejszego wzrostu gospodarczego, konsumenci coraz częściej sięgają po produkty z wyższej półki. Zjawisko to, związane z rosnącą wrażliwością cenową, jest szczególnie widoczne w segmencie sprzedaży online.

. Zarówno w Polsce, jak i w Europie w wyniku silniejszego wzrostu gospodarczego, konsumenci coraz częściej sięgają po produkty z wyższej półki. Zjawisko to, związane z rosnącą wrażliwością cenową, jest szczególnie widoczne w segmencie sprzedaży online. Wzrost zaufania konsumentów . Poprawa nastrojów dotyczących finansów osobistych doprowadziła do wzrostu zaufania konsumentów, szczególnie w krajach Europy Południowej, Środkowej i Wschodniej.

. Poprawa nastrojów dotyczących finansów osobistych doprowadziła do wzrostu zaufania konsumentów, szczególnie w krajach Europy Południowej, Środkowej i Wschodniej. Podróże w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra zyskują na popularności, szczególnie wśród osób pragnących połączyć wizyty u bliskich z wypoczynkiem. Coraz częściej obserwuje się także „shop-cation”, czyli turystykę zakupową, zwłaszcza w obszarze mody. Dużym zainteresowaniem w tym okresie cieszą się też słoneczne kierunki.

Polska wśród popularnych destynacji turystycznych

Według Mastercard Economics Institutew porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost ten obejmuje zarówno sprzedaż detaliczną w sklepach stacjonarnych , jak i online, dotyczy wszystkich form płatności. Szczególnie, która z wynikiemznajduje się na drugim miejscu wśród krajów europejskich. Wyprzedzają nas jedynie Węgrzy (7,7%). Podczas Black Friday 2023 w Europie widoczny był wzrost wydatków na luksusową odzież - konsumenci przenieśli swoje zakupy z rynku masowego na marki premium, korzystając z obniżonych cen. Duża wrażliwość cenowa w 2024 roku może prowadzić do podobnych zachowań także w okresie Bożego Narodzenia.Konsumentów w Polsce i w innych krajach europejskich cechuje ostrożność, choć ogólny klimat gospodarczy coraz bardziej sprzyja wydatkom. Stopa bezrobocia w Europie utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, a inflacja wykazuje tendencję spadkową. W Polsce, rok do roku, wzrost płac (10,3%) przekroczył wzrost inflacji (4,2%) - co przełożyło się na zwiększenie siły nabywczej. Po silnym ożywieniu w ostatnich latach, wskaźnik zaufania polskich konsumentów w trzecim kwartale 2024 roku osiągnął -0.2%. Dla porównania w analogicznym okresie 2022 roku wynosił on -18.5%.W tym roku najpopularniejsze wśród Europejczyków kierunki na zimowe wakacje obejmują słoneczne lokalizacje w Maroku, Portugalii i Hiszpanii, a także bardziej przyjazne dla budżetu zimowe wyjazdy do krajów takich jak Węgry i Polska . Do Polski najczęściej przyjeżdżają Holendrzy, Szwedzi, Włosi i Hiszpanie. Kraków jest jednym z wiodących kierunków turystycznych wśród europejskich turystów. Polacy natomiast najchętniej wybierają się do hiszpańskiej Malagi i Barcelony, a także na Cypr.