Na prezenty świąteczne wydamy mniej. Nie tylko z powodu inflacji

Podejście konsumentów do celebrowania ważnych dla nich wydarzeń oraz obdarowywania bliskich upominkami ewoluuje wraz ze zmieniającym się światem. Osoby przed 45 r.ż. coraz większą uwagę przywiązują do kwestii środowiskowych. Już ponad 60 proc. pytanych w tej grupie wiekowej deklaruje, że uważa dawanie podarunków za marnotrawstwo, a 40 proc. decyduje się na samodzielne ich wykonanie. Nie bez znaczenia pozostaje tu także globalny kryzys gospodarczy oraz inflacja - wynika z raportu opracowanego przez międzynarodową firmę doradczą Kearney.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniają się trendy dotyczące obdarowywania prezentami świątecznymi?

Dlaczego obawiamy się nietrafionych prezentów?

Jakie prezenty wykonamy samodzielnie?

Świąteczna pułapka

Postępująca dysproporcja zarobków;

Coraz większa uwaga przykładana do dobrostanu oraz zdrowia psychicznego;

Priorytetyzacja zrównoważonego rozwoju.

Święta w czasach kryzysu

Skłonność do własnoręcznego wykonywania prezentów Chęć zadbania o planetę oraz finanse widać także w rosnącej popularności prezentów wykonywanych samodzielnie

Obdarowywanie bliskich to bez wątpienia powszechna praktyka na całym świecie. Zwyczaj - niezależnie od szerokości geograficznej - jest uznawany za jeden ze sposobów okazywania uczuć. Już niemal 70 proc. pytanych uważa, że kupowanie i dawanie bliskim upominków jest dla nich doskonałą zabawą oraz że sprawia im przyjemność. Najnowszy raport Kearney pokazuje jednak również drugą stronę medalu, jaką jest niepokój związany z globalną “presją dawania”.Już ponad połowa pytanych (52 proc.) przyznaje, że wręczanie podarunków jest dla nich stresującym przeżyciem. Badani najczęściej obawiają się m.in. tego, że nietrafiony prezent może pogorszyć relację z drugą osobą. Na taki stan rzeczy mogła wpłynąć zmiana trendów dotyczących obdarowywania. Eksperci wskazują, że obecnie są to m.in.:W wyniku tych zmian kupujący prezent muszą teraz zwracać uwagę na wiele czynników jednocześnie. Wyzwaniem staje się zachowanie równowagi pomiędzy kwestiami praktycznymi (np. budżet przeznaczony na zakup) i emocjonalnymi (reakcja osoby otrzymującej).Raport Kearney pokazuje, że na to, jakie upominki otrzymamy w tegoroczne Święta, wpłynie nie tylko zmiana upominkowych trendów. Plany zakupowe konsumentów zweryfikowały także globalny kryzys i galopująca inflacja.Już ponad połowa pytanych (54 proc.) wyda w tym roku mniej, a co trzeci (33 proc.) obdaruje mniejszą liczbę osób. Ciekawym zjawiskiem jest decyzja o zakupie podarunku z drugiej ręki, która jest spójna z zyskującym na popularności trendem zrównoważonego rozwoju, w tym odchodzenia od nadmiernego okołoświątecznego konsumpcjonizmu.Chęć zadbania o planetę oraz finanse widać także w rosnącej popularności prezentów wykonywanych samodzielnie. 25 proc. respondentów, aby celebrować ważne wydarzenia, przygotowuje dla bliskich posiłki, a 13 proc. wręcza albumy z fotografiami lub elementy wyposażenia domu. Rozwijają się także społeczności zgromadzone wokół sprzedaży rękodzieła i inspirujące do jego tworzenia (np. Etsy).Będzie to wyzwaniem dla sklepów, także internetowych, które powinny dopasować strategie sprzedażowe do zmieniających się trendów.Wnioski zaprezentowane przez twórców Raportu nasuwają pytanie, czy tegoroczne Święta będą inne od pozostałych. Rosnąca świadomość ekologiczna, ale także kryzys, mogą bowiem w dużym stopniu wpłynąć na sposób, w jaki podejdziemy nie tylko do obdarowywania, ale i świętowania.