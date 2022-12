Boże Narodzenie 2022 z nowymi zwyczajami?

Serwis Prezentmarzeń prezentuje wyniki badania "Świąteczne zwyczaje, czyli nowe zasady podczas Świąt". Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują, jak Polacy zamierzają spędzić tegoroczne Boże Narodzenie. Czy w ich planach odbijają się echa inflacji i dynamicznie rosnących cen? Oto, co udało się ustalić.

Wyniki naszego badania pokazały jak zmieniają się preferencje upominkowe Polaków. Coraz więcej osób chciałoby podarować bliskiej osobie zamiast upominku materialnego jakąś atrakcję, która może dostarczyć jej nie tylko wiele radości, ale także niezapomnianych emocji z realizacji. Dlatego Polacy coraz chętniej decydują się na prezenty w formie przeżyć. W efekcie pod choinką znajdujemy na przykład vouchery na zajęcia taneczne, relaksujące masaże czy jazdę off road, a nawet na skok ze spadochronem - mówi Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Jak wynika z badania „Świąteczne zwyczaje, czyli nowe zasady podczas Świąt” serwisu Prezentmarzeń, obecna sytuacja ekonomiczna (42%) zmieniła to, jak obchodzimy święta. Powodem są również zmieniające się trendy na rynku (31%) oraz zmiany poglądów religijnych (15%) i nowoczesne technologie (12%).Zmieniło się przede wszystkim to, gdzie spędzamy Boże Narodzenie . 31% ankietowanych uważa, że nieważne jest miejsce, ale z kim je spędzamy. 16% respondentów coraz chętniej wyjeżdża na wakacje aby odpocząć. 12% często bywa na zorganizowany wyjeździe.Co ciekawe, aż 44% Polaków święta spędza przed telewizorem. Czasami wychodzimy na spacer (22%), ale często również każdy spędza je na swój własny sposób (18%). Bardzo mało osób jak dawniej na przykład śpiewa wspólnie kolędy – jedynie 17%.Również trend zero waste na stałe wpisuje się już w rytuały świąteczne. Uważamy, że prezenty świąteczne powinno się pakować w ekologiczne opakowania (35%), nie powinno się przygotowywać potraw na wyrost (32%), aby nie marnować jedzenia, prezenty powinny być wręczane w formie przeżyć (22%). Co trzeci Polak najczęściej wybiera prezenty kupione online. 26% wręcza upominki w postaci przeżyć, 21% osób kupuje vouchery lub karty podarunkowe. Coraz częściej kupujemy również przemyślane prezenty, ponieważ są coraz droższe, jak uważa prawie połowa respondentów.Wręczanie prezentów jest też najbardziej lubianą tradycją Bożego Narodzenia dla aż 42% osób. Na drugi plan schodzi ubieranie choinki (24%), pieczenie ciasteczek (21%), śpiewanie kolęd (13%).Ponad 39% osób na wigilijnym stole ma mniej niż 12 potraw, większość osób odchodząc od tradycji przygotowuje jedzenie w zależności od ilości gości (21%), a dla 27% liczba w ogóle nie gra roli. Jedynie 13 % nadal szykuje 12 różnych posiłków. Święta już nie są również takie rodzinne. Przy wspólnym stole zasiada tylko kameralnie najbliższa rodzina w prawie połowie polskich domów. Życzenia składamy głównie przez sms (42%), przez social media (27%), osobiście lub przez telefon (22%), za pomocą wideokonferencji (9%).W świętach Bożego Narodzenia najbardziej nie lubimy długich przygotowań (31%). Czas przygotowań jest dla niektórych bardzo nerwowym okresem ponieważ, wszystko jest na ich głowie (35%). Nie przepadamy również za zbędnymi dyskusjami przy wigilijnym stole (24%), gotowaniem (23%) i biesiadowaniem (22%).Na tegoroczne święta Polacy planują wydać znacznie mniej pieniędzy niż w poprzednich latach (39%). Niektóre osoby mają taki sam budżet jak w zeszłym roku (29%). 17% respondentów przygotowało więcej pieniędzy bo obawia się, że im nie starczy.