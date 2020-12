Zakupy online: jakie prezenty świąteczne najpopularniejsze?

W przeddzień wigilii większość z nas przygotowała już prezenty świąteczne, którymi obdaruje najbliższych. Analiza przeprowadzona przez platformę Shoper pokazała, że w tym roku upominki kupowaliśmy przede wszystkim w sieci. Jakie kategorie zdominowały zakupy online? Co znajdziemy pod choinką?

Przeczytaj także: Jakie będą zakupy świąteczne 2020?

Takie praktyki mają miejsce właśnie przy kupowaniu prezentów dla bliskich, kiedy nabywamy tylko jeden od dawna upatrzony produkt. Nie dobieramy już więcej, aby załapać się na darmową wysyłkę. W tym roku częściej niż w ubiegłych kupujemy prezenty świąteczne w sieci - dodaje Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Pod choinką znajdziemy komputery i sprzęt domowy kupione w sieci

Kliknij, aby powiekszyć fot. sarsmis - Fotolia.com Co znajdziemy pod choinką? Pod choinką znajdziemy komputery i sprzęt domowy kupione w sieci.

Zaobserwowaliśmy, że średnia wartość koszyka zakupowego zmniejszyła się o kilka punktów procentowych w porównaniu z grudniem 2019, co świadczy o tym, że robimy więcej małych i pojedynczych zakupów online. Takie praktyki mają miejsce właśnie przy kupowaniu prezentów dla bliskich, kiedy nabywamy tylko jeden od dawna upatrzony produkt. Nie dobieramy już więcej, aby załapać się na darmową wysyłkę. W tym roku częściej niż w ubiegłych kupujemy świąteczne prezenty w sieci - mówi Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Moda na mobilne zakupy online

Wzrost udziału zakupów za pomocą smartfonów i zamówień opłacanych przez szybkie płatności online pojawia się w naszych grudniowych statystykach - dodaje Oliwia Tomalik.

Co najchętniej kupujemy w sezonie świątecznym?

Pod nazwą Delikatesy kryją się głównie e-sklepy z asortymentem spożywczym, których popularność na przestrzeni całego roku mocno wzrosła. Dlatego robione w nich w grudniu zakupy online, to raczej nie prezenty - a zaopatrzenie świątecznych stołów. Za to skok popularności sprzętu komputerowego i wyposażenia wnętrz ma wiele wspólnego z czasem zdalnej pracy i edukacji oraz cyfrowej rozrywki, oraz znacznie dłuższym przebywaniem w domach niż jeszcze rok temu. Dlatego popularność gadżetów, które mają nam to ułatwić i uprzyjemnić dogania tradycyjne prezentowe hity jak ubrania i kosmetyki - zauważa Oliwia Tomalik z Shoper.

Shoper przyjrzał się ruchowi i sprzedaży w okresie od 1 do 13 grudnia i porównał je z analogicznymi wynikami z minionego roku. Przeprowadzona analiza pokazała m.in., że średnia wartość koszyka była w tym roku nieco mniejsza niż przed 12 miesiącami. Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper, wskazuje, że świadczy to o tym, że w tym roku postawiliśmy na większą ilość małych i pojedynczych zakupów.W porównaniu z poprzednim sezonem świątecznym, w tym roku na platformie sklepów internetowych Shoper zawieranych jest 60 proc. więcej transakcji zakupowych. Najwięcej klientów przybywa sklepom sprzedającym sprzęt komputerowy, artykuły spożywcze i akcesoria do domu.Analitycy Shopera, z którego oprogramowania e-commerce korzysta ponad 15 tys. polskich sklepów, porównali ruch i sprzedaż w ważnym dla zakupów świątecznych czasie (1-13 grudnia) z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wizyt na stronach sklepów było o 60 proc. więcej niż przed rokiem, a liczba transakcji zakupowych wzrosła o 53 proc.Wyniki platformy Shoper pokrywają się z wnioskami z raportu „Zakupy świąteczne 2020” firmy Deloitte. Pokazuje on, że choć wydamy na święta mniej niż rok temu, na prezentach większość z nas oszczędzać nie zamierza, zaś odsetek osób deklarujących, że zrobi zakupy świąteczne głównie online wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12 proc.W pierwszych dwóch tygodniach grudnia największy ruch na platformie Shoper odnotowano w sklepach z branży Dom i Ogród, Zdrowie i uroda, Ubrania, Dzieci, Upominki i akcesoria. Jednak w tych kategoriach sklepów działa też najwięcej sprzedawców, dlatego bardziej interesujące wydaje się to, które z nich odnotowały relatywnie przyrost liczby klientów i zamówień w porównaniu z ubiegłorocznymi świętami.Relatywny przyrost ruchu był największy dla kategorii Dom i Ogród, Delikatesy, Sport i podróże, Hobby, oraz Upominki i akcesoria. Liczba transakcji zakupowych wzrosła najbardziej w sklepach z kategorii Komputery, Delikatesy, Dom i Ogród, oraz Hobby.Na całej platformie Shoper w okresie świątecznym w porównaniu z ubiegłym rokiem niemal dwukrotnie wzrosła liczba sklepów prowadzących kampanie reklamowe Co ciekawe branże Upominki i akcesoria, Delikatesy, oraz Hobby był tymi, gdzie wzrosty wydatków reklamowych były największe. W tych trzech kategoriach sklepów również wzrost przychodów z kampanii był najwyższy - w przypadku branży Upominki i akcesoria sięgnął nawet 320 proc.