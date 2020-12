W Boże Narodzenie 2020 na prezenty świąteczne wydamy mniej?

Tegoroczne Boże Narodzenie jest inne niż wszystkie te, które przeżywaliśmy do tej pory. Pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na wiele aspektów naszego życia, w tym na nasze finanse. Czy Boże Narodzenie 2020 będzie bardziej oszczędne? Gdzie i za ile kupimy prezenty świąteczne? Z kim spędzimy świąteczny czas? O tym w najnowszym badaniu PAYBACK Opinion Poll.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Gdzie kupimy świąteczne prezenty i ile na nie wydamy?

Co kupimy pod choinkę?

Z kim spędzimy tegoroczne Boże Narodzenie?

Gdzie zrobimy zakupy świąteczne?

Prezenty kupimy w internecie

Budżet Świętego Mikołaja: nie więcej niż 500 zł?

Najpopularniejsze prezenty: kosmetyki przed zabawkami

Przy choince z bliskimi

Czy koronawirus zmieni nasze święta Bożego Narodzenia w tym roku? Badanie PAYBACK Opinion Poll dowodzi, że tak. Przynajmniej częściowo.Nastroje większości z nas dopisują, pomimo ciężkich czasów, w których przyszło nam żyć. 52% badanych nie planuje ograniczenia wydatków na zakupy świąteczne w tym roku. Podobnie aż 56% badanych chce wydać na prezenty podobne kwoty jak rok temu.Jednak Boże Narodzenie pokaźnej grupy przebadanych Polaków będzie oszczędniejsze niż przed rokiem. 42% ankietowanych wyda mniej na zakupy spożywcze, a czterech na dziesięciu Polaków zaoszczędzi na prezentach.Mimo zagrożenia epidemicznego, połowa badanych Polaków chce zrobić zakupy świąteczne w dużych sklepach. W pytaniu wielokrotnego wyboru „Jakie sklepy odwiedzi Pan/-i przed świętami”, 65% ankietowanych wskazało dyskonty, zaś 68% – super- i hipermarkety. Wciąż popularne są także targi i bazarki: 17% Polaków ma w planach zawitać do tego typu miejsc.Pomimo znacznego wzrostu popularności zakupów w Sieci, tylko 7% respondentów zakupi produkty świąteczne w Internecie. Nieco więcej osób (10%) połączy obydwie formy zakupów – stacjonarne i online.Nieustająca popularność dużych sklepów ma zapewne związek z przeświadczeniem o oferowanych tam niskich cenach. Wciąż bowiem to właśnie ten czynnik najczęściej decyduje o wyborze danego miejsca – w przypadku zakupów spożywczych odpowiedziało tak 67% ankietowanych. Przy tym bardziej oszczędne wydają się kobiety: o 5% więcej pań niż panów w trakcie zakupów kieruje się właśnie atrakcyjnymi cenami.Równie istotna jak cena, z wynikiem 65%, jest także wygoda, przejawiająca się przede wszystkim w dostępności wszystkich artykułów w jednym miejscu.O ile zakupy na wigilijny stół w większości planujemy zrobić w sklepach stacjonarnych, to w przypadku prezentów prym wiedzie Internet. Gwiazdkowe upominki w Sieci zakupi ponad połowa ankietowanych (52%). Trzech na dziesięciu (34%) Polaków zamierza kupować prezenty zarówno w tradycyjnych sklepach, jak też online. Nieco mniej osób (31%) wybierze wyłącznie stacjonarne „prezentowanie” odwiedzając przede wszystkim supermarkety. Co piąty Polak pomoże Świętemu Mikołajowi robiąc zakupy w galerii handlowej.Obok atrakcyjnej ceny (69% odpowiedzi) w przypadku prezentów istotna jest dla nas jakość oferowanych towarów, którą wskazało 45% ankietowanych. Większość respondentów na zakup prezentów daje też sobie stosunkowo dużo czasu. Połowa osób, które wzięły udział w badaniu, kupuje je na miesiąc przed Gwiazdką, natomiast co trzecia robi to na dwa tygodnie przed Wigilią. Jeden na dziesięciu Polaków zostawia a zakup prezentów na ostatnią chwilę – czyli na kilka dni przed świętami.Jak duży budżet zamierzamy przeznaczyć na prezenty? Najczęściej będzie to kwota w przedziale 100-500 zł – tyle planuje wydać ponad połowa ankietowanych (51%). Od 500 do 1500 zł wyda 30% Polaków, zaś więcej – jedynie 4%. Grupa najbardziej oszczędnych osób, które na prezenty przeznaczą do 100 zł, liczy 6% spośród wszystkich badanych.Również i na tym polu kobiety wykazują większą oszczędność: ustalonego budżetu na prezenty trzyma się o 14% więcej Polek niż Polaków. Największy odsetek respondentów (66%) nie ustala jednak konkretnego limitu w trakcie zakupu upominków pod choinkę.Sprawdziliśmy też, jakie prezenty na Gwiazdkę będą w tym roku najpopularniejsze. Co ciekawe nie będą nimi, co wydawać by się mogło oczywiste, upominki dla najmłodszych. Gry i zabawki, z wynikiem 34%, zajęły w tym zestawieniu dopiero drugie miejsce.Tytuł zwycięzcy rankingu otrzymują zaś… kosmetyki i perfumy, które swoim bliskim sprezentuje prawie połowa ankietowanych (49%). Na kolejnych miejscach znalazły się także ubrania i obuwie (29%), słodycze (28%), a także elektronika oraz książki i płyty (obie kategorie po 23% odpowiedzi).W jakim gronie i gdzie spędzimy tegoroczne święta? Dla zdecydowanej większości miejscem świętowania Bożego Narodzenia będzie własny dom, który wskazało 65% osób. Święta częściowo w swoich czterech kątach i w domach bliskich spędzi 17% ankietowanych, natomiast 14% będzie przez całe Boże Narodzenie u rodziny.Pod względem wyboru choinki największy odsetek respondentów przywiązuje wagę do tradycji. Naturalne drzewka kupuje 44% Polaków, natomiast 35% respondentów wybiera sztuczną wersję. Co piąta osoba biorąca udział w badaniu zadeklarowała, że nie kupuje choinki.