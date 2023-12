Boże Narodzenie 2023: kiedy, ile i na co wydajemy?

Boże Narodzenie coraz bliżej. Z tej okazji Mastercard postanowił sprawdzić, ile pieniędzy zamierzają wydać Polacy na tegoroczne święta i jakimi prezentami obdarują swoich bliskich. Oto wnioski z badania przeprowadzonego przez Minds & Roses.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile Polacy wydadzą na świąteczne zakupy w tym roku?

Kiedy robimy zakupy świąteczne?

Jakie prezenty znajdą się w tym roku pod choinką?



Spontanicznie czy pod kontrolą? Polacy o świątecznych wydatkach.

Rzeczy czy wrażenia? Co w tym roku znajdzie się pod choinką?

Na liście potencjalnych prezentów pojawiają się również te związane z rozwojem pasji oraz doświadczeniami i przeżyciami. 29% badanych planuje wręczyć bliskim gadżety wprost związane z pasją. 17% celuje w bilety na wydarzenia, 12% zamierza podarować prezenty związane z doświadczeniami takie jak wyjścia do restauracji, a 8% kupi dla bliskich wycieczki i podróże. Dane z badania pokazują stosunkowo dużą popularność prezentów związanych z emocjami i doświadczeniami, zwłaszcza w młodszej grupie wiekowej. W Mastercard wspieramy rozwój pasji i zachęcamy do kolekcjonowania bezcennych momentów, dlatego cieszy nas, że konsumenci coraz częściej wybierają ten sposób uszczęśliwiania bliskich – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna Mastercard Polska.

Z czego finansujemy wydatki na święta?

Jak pokazują wyniki badania Minds & Roses, przeprowadzonego dla Mastercard, 2/3 ankietowanych przyznało, że na tegoroczne święta ma ściśle określony budżet, którego nie chce przekroczyć. Takie podejście jest szczególnie ważne dla starszej grupy wiekowej badanych (55-60 lat). 46% respondentów potwierdziło, że na święta odkłada pieniądze z wyprzedzeniem. Świąteczny budżet częściej planują kobiety niż mężczyźni (48% vs. 44%), a także osoby w wieku 18-24 lata i 35-44 lata (po 49%). Odmienną postawę przyjmuje 54% ankietowanych, którzy o świątecznych wydatkach myślą w ostatniej chwili. Co trzeci Polak nie przejmuje się także zbytnio tym, ile będzie kosztować celebracja nadchodzących świąt.Choć ponad połowa respondentów nie planuje świątecznych zakupów z wyprzedzeniem, to jednak zdecydowana większość przeznacza na nie określony budżet. Na różnice w podejściu do planowania finansów w tym okresie roku wpływa z pewnością wiele czynników jak np. wysokość budżetu domowego.Polacy nie oszczędzają na prezentach dla bliskich. 2/3 ankietowanych na zakup upominków planuje przeznaczyć do 1000 złotych, a 17% na ten cel wyda ponad tysiąc złotych. Czego w tym roku możemy spodziewać się pod choinką? W top 3 najczęściej wybieranych kategorii prezentów znajdują się ubrania i dodatki (45%), zabawki (41%), książki (39%). Co piąty badany (19%) w tym roku nie planuje kupować świątecznych podarunków.Mastercard zapytał również konsumentów o to, w jaki sposób pokrywają zwiększone wydatki w okresie świąt. 73% respondentów stwierdziło, że nigdy nie pożycza, a jeśli aktualnie nie ma wystarczająco pieniędzy, to rezygnuje z części wydatków. 27% natomiast przyznało, że zdarza im się korzystać z pożyczek od bliskich lub banku, żeby sfinansować świąteczne wydatki. Takie sytuacje częściej przytrafiają się mężczyznom (30%) niż kobietom (23%). Spośród wielu dostępnych metod dodatkowego finansowania, w razie konieczności pokrycia niespodziewanych kosztów, największa grupa konsumentów jest gotowa sięgnąć po oszczędności (32%). 21% zapłaciłoby kartą kredytową, a 18% skorzystałoby z opcji odroczonych płatności (Buy Now, Pay Later).