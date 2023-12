Na prezenty świąteczne średnio wydamy niemal 750 zł

Za trzy tygodnie Boże Narodzenie. Czy Polacy kupili już gwiazdkowe prezenty? Ile będą kosztować? Co chcielibyśmy znaleźć pod choinką? Na te i inne pytania odpowiada cykliczny Barometr Providenta.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto spodziewa się prezentu pod choinką?

Co Polacy chcieliby znaleźć pod choinką?

Ile wydamy w tym roku na świąteczne prezenty?



Kobiety podchodzą do planowania prezentów bardziej strategicznie – zauważa Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska. – Aż 16,5 proc z nich okazji szuka przez cały rok, a co piąta respondentka zakupy zaczyna kilka miesięcy przed świętami. Panowie są na drugim biegunie – ponad 20 proc. o upominkach przypomina sobie w ostatniej chwili – dodaje Karolina Łuczak.

Mikołaj odwiedzi ponad połowę z nas

Co ciekawe to właśnie starsi respondenci są bardziej pewni siebie, jeśli chodzi o gwiazdkowe prezenty – ponad 23 proc. z nich deklaruje, że zdecydowanie spodziewa się podarku w te święta. Wśród badanych poniżej 25 roku życia, aż połowa deklaruje, że raczej oczekuje paczki pod choinką, natomiast zdecydowanych deklaracji udzieliło 19,2 proc. respondentów – dodaje Karolina Łuczak.

Ranking prezentów otwierają… pieniądze

Na nasz osobisty ranking prezentów wpływa zarówno płeć jak i wiek – podkreśla Karolina Łuczak. – Panowie na drugim miejscu wskazują elektronikę, natomiast wśród pań na podium znalazła się biżuteria – dodaje.

Choć hierarchia czynników wpływających na zakup jest podobna wśród kobiet i mężczyzn, to patrząc na dane uważniej, możemy zaobserwować kilka ciekawych różnic – zauważa Karolina Łuczak. – Na przykład, zarówno panie jak i panowie, najczęściej wskazywali gust obdarowanego. Ten czynnik jest ważny dla aż 51,5 proc. kobiet. Wśród mężczyzn wskazało tak 36,5 proc. – dodaje.

Ile to będzie kosztowało?

Największe budżety prezentowe przewidują badani w wieku 35-44 lat. Respondenci z tej grupy średnio chcą wydać aż 916 zł. Najmniejszą sumą dysponują natomiast najmłodsi respondenci, którzy deklarują średni budżet w wysokości 583 zł – komentuje Karolina Łuczak.

Z Barometru Providenta wynika, że co ósmy z nas szuka okazji do kupowania prezentów pod choinkę w ciągu całego roku. Aż 18,4 proc. respondentów zaczyna zakupy kilka miesięcy przed Gwiazdką, a 37,1 proc. rezerwuje sobie na ten cel kilka tygodni poprzedzających święta. Jednak niemal co trzeci Polak nie odhaczył jeszcze prezentów z listy świątecznych zadań. Na grudniowe wyprzedaże poluje 15,6 proc., natomiast 16,4 proc. badanych deklaruje, że zakupy upominków zostawia sobie na ostatnią chwilę.Aż 57,6 proc. badanych deklaruje, że w tym roku oczekuje prezentu, przy czym 19,7 proc. jest zdecydowanie przekonanych że znajdzie go pod choinką. Podarku najczęściej spodziewają się najmłodsi respondenci (niemal 70 proc. wśród badanych w wieku 18-24 lata) oraz seniorzy (62,5 proc. w grupie 55-64 lata oraz 61,1 proc. w grupie 65+).Podobnie jak w ubiegłych latach, najczęściej wybieranym wymarzonym prezentem do 200 zł są pieniądze lub bony na zakupy – wskazało tak 24 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się kosmetyki i perfumy (14,3 proc.). Podium zamyka elektronika wskazana przez co dziesiątego. Popularnością cieszą się także ubrania i buty (7,7 proc.), biżuteria (6,6 proc.) oraz książka (6,6 proc.). Niemal 6 proc. badanych ucieszy się natomiast z biletów lub voucherów na wydarzenia kulturalne lub kursy.Ciekawie wygląda ranking wymarzonych prezentów wśród najmłodszych respondentów. Pieniądze, choć popularne (wskazało je 15,8 proc. z tej grupy wiekowej) nie są najbardziej pożądanym upominkiem Zetek. Pierwsze miejsce należy do kosmetyków (17,7 proc.). Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla książek, o których marzy 12,6 proc. młodych badanych. Częściej niż starsi respondenci Zetki ucieszą się także z ubrań (10,7 proc.) oraz biletów i voucherów (10,5 proc.)Gust obdarowanego ma duże znaczenie dla 44,4 proc. respondentów, a atrakcyjna cena należy do czynników decydujących niemal 40 proc. badanych. Około co trzeci Polak jest zdeterminowany, by nie przekroczyć budżetu. Na funkcjonalność uwagę zwraca 27,5 proc. badanych.Respondentki częściej niż mężczyźni zwracały także uwagę m.in. na atrakcyjną cenę (42,9 proc. vs 35,4 proc.), budżet (31,6 proc. vs 27,8 proc.) czy funkcjonalność (28,3 proc. vs 26,6 proc.). Panowie natomiast bardziej wyczuleni są m.in. na markę (10,8 proc. vs 5,9 proc.) czy własny gust (21,4 proc. vs 16,7 proc.)Na prezenty średnio chcemy przeznaczyć 747 zł, a na pozostałe wydatki związane z celebracją Gwiazdki (tj. jedzenie, wystrój domu, organizację spotkań, koszty ewentualnych podróży itp.) 969 zł. Po raz kolejny panowie zadeklarowali przeciętne wyższe wydatki niż panie – i to zarówno w zakresie prezentów, jak i pozostałych świątecznych kosztów. Na poszczególne cele mężczyźni średnio chcą przeznaczyć odpowiednio 813 zł oraz niemal 1107 zł. Kobiety natomiast przeciętnie wskazały kwoty 682 zł i 820 zł.