W Boże Narodzenie częściej myślimy o innych

Boże Narodzenie to czas szczególny. A tegoroczne święta z uwagi na pandemię będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten trudny rok zmusił nas co prawda do oszczędności, ale uwrażliwił nas też na potrzeby innych i pokazał, co jest naprawdę ważne. Z badania Mastercard wynika, że 76% Polaków poświęci więcej uwagi bliskim, a 49% wesprze cele charytatywne. Robiąc świąteczne zakupy pomożemy także lokalnym sprzedawcom.

Przemyślane prezenty

Lokalne zakupy

Polacy od lat pokazują, że święta Bożego Narodzenia to dla nich nie tylko okazja do kupowania prezentów i obdarowywania innych, ale przede wszystkim bezcenny czas, który mogą spędzić ze swoimi najbliższymi. Ten rok jest wyjątkowy, dodatkowo skłaniając do refleksji i do gestów życzliwości, których dziś wiele osób potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek. Obserwowanie, jak w tych trudnych czasach Polacy angażują się w działania charytatywne, w przygotowanie wyjątkowych podarunków mimo mniejszego budżetu czy we wsparcie lokalnych przedsiębiorców jest bardzo budujące” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Jak wspomniano we wstępie mijający właśnie pandemiczny rok uwrażliwił Polaków. 83% przebadanych na potrzeby Mastercard wyraziło przekonanie, że wydarzenia roku 2020 uświadomiły im, co jest w życiu naprawdę ważne.Trudny rok zmusza do oszczędności. Dlatego 61% ankietowanych wyda na prezenty mniej niż w latach ubiegłych. Zamiast kupować drogie prezenty, bardziej zaangażujemy się w ich przygotowanie - zadeklarowało tak 2/3 badanych Polaków. Na liście upominków świątecznych znalazły się więc oprawione zdjęcia, fotoksiążki oraz upominki zachęcające do wspólnego spędzania czasu, spersonalizowane świąteczne dekoracje, a nawet rysunki czy wiersze.Oprócz upominków dla bliskich, w tym roku obdarujemy także potrzebujących. 49% ankietowanych w badaniu Mastercard Polaków planuje kupić prezenty na cele charytatywne. 17% Polaków z myślą o potrzebujących kupi artykuły, takie jak ubrania czy żywność. 18% kupując prezenty wesprze organizacje pomagające zwierzętom, a 16% wykona bezpośrednią darowiznę na cele charytatywne. 1 na 4 ankietowanych kupi charytatywne kartki z życzeniami.W tym wyjątkowym roku zwracamy większą uwagę nie tylko na to, co kupujemy, ale także na to, gdzie to robimy. 57% Polaków podczas świątecznych zakupów zdecydowało się wesprzeć swoją lokalną społeczność. 7 na 10 konsumentów kupiło prezenty w małych sklepach w najbliższej okolicy, aby wesprzeć ich biznes, a 40% deklaruje, że czeka, aż ich ulubione sklepy w sąsiedztwie zostaną na nowo otwarte, żeby skorzystać z ich oferty. Co ciekawe, sprzedawców „po sąsiedzku” szukamy także w internecie - 45% Polaków zakupy zrobi na stronach sprzedawców z najbliższej okolicy.Także na wigilijnych stołach pojawią się w tym roku wybrane lokalnie produkty. 65% ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że przedświąteczne zakupy zrobi w okolicznych sklepach. W trudnych dla gastronomii czasach, aż 4 na 10 Polaków zapowiada, że dania na uroczystą kolację zamówi w okolicznych restauracjach.