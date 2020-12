Boże Narodzenie 2020. Ponad połowa Polaków nie zaprosi gości

Jak spędzimy pandemiczne Boże Narodzenie? Czy zastosujemy się do rządowego rozporządzenia, ograniczającego do pięciu osób liczbę gości? Co znajdzie się na wigilijnych stołach Polaków? Ile wydamy na prezenty? Oto wyniki badania Inquiry.

Jak spędzimy Boże Narodzenie 2020

Co się znajdzie na wigilijnym stole?

Ile wydamy na prezenty?

Nastroje Polaków nie są przesadne optymistyczne, jednak w porównaniu z tegoroczną Wielkanocą jest już wyraźnie lepiej. Przypomnijmy, w kwietniu aż 84% osób zrezygnowało z rodzinnych spotkań w czasie świąt, przy czym większość z nich mówiła, że jest to dla nich dotkliwe. Tylko 18% zadeklarowało wówczas, że urządzą takie same święta, jak zwykle. Daleko nam jednak do normalności, a całą sytuacja odbije się na świątecznych wydatkach. Miejmy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie koniec pandemii i ożywienie gospodarcze.

Koronawirus wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Czy Polacy się go boją? Połowa ankietowanych przez Inquiry boi się zarażenia (suma odpowiedzi „bardzo się boję” i „raczej się boję”). Poziom obaw rośnie wraz z wiekiem respondentów. Strach jest większy wśród osób w wieku 55+, aż 60% z nich obawia się zarażenia. Natomiast w grupie wiekowej od 18 do 24 lat pandemii boi się jedynie co czwarta osoba. Ogólnie zachorowania na COVID-19 nie boi się co dziesiąty Polak.Czy Polacy zastosują się do rozporządzenia, które ogranicza liczbę świątecznych gości do pięciu osób? Ponad połowa przebadanych przez Inquiry Polaków weźmie pod uwagę te obostrzenia i spędzi święta w gronie domowników. Dość duża rzesza Polaków - bo 40% zaprosi do siebie gości albo uda się na święta do rodziny. Wyjazdy do rodziny planują głównie osoby w wieku poniżej 35 lat.Pandemia wpływa nie tylko na to, ile osób zasiądzie do wigilijnego stołu, ale również na to, co na tym stole się znajdzie. Prawie połowa badanych (46%) deklaruje, że w tym roku przygotuje mniej potraw lub ich mniejszą ilość, aczkolwiek niemal równie wiele osób (42%) nie planuje zmieniać swoich zwyczajów i przygotuje takie same święta jak zawsze.Okres świąteczny to również okazja dla branży gastronomicznej na choćby częściowe odbicie strat spowodowanych koronawirusem. Ponad 1/3 osób, które będą przygotowywać potrawy na świąteczny stół deklaruje, że część jedzenia przyrządzi samodzielnie, a część zamówi.Ważnym zwyczajem związanym ze świętami są prezenty , które kupuje 88% z nas, przy czym większość planuje wydać na podarunki dla innych kwotę nieprzekraczającą 500 zł (60%). Znaczna część badanych osób wyda mniej (39%) lub tyle samo (31%), co w roku ubiegłym. Tylko 9% zamierza wydać więcej pieniędzy niż w 2019. Średnie wydatki na prezenty wyniosą ok. 480 zł na osobę.W tym roku święta naprawdę będą wyjątkowe, jednak nie tak jakbyśmy tego chcieli i nie tylko dla osób, które w tym czasie nie zobaczą się z najbliższą rodziną. Ich nietypowy charakter odczuje również wiele sektorów gospodarki. Z drugiej strony, to duża szansa dla sektora e-commerce: ponad 1/3 badanych deklaruje, że większość prezentów zamierza kupić w internecie. Oznacza to, że do handlu internetowego trafi w grudniu tego roku przynajmniej 3-3,5 mld złotych.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, komentuje: