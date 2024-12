680 zł wydamy na prezenty świąteczne w 2024 roku

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie 2024. Provident postanowił przyjrzeć się oczekiwaniom Polaków dotyczącym prezentów i ich budżetom na ich zakup. Jaką kwotę przeznaczymy w tym roku na świąteczne upominki?

Wymarzone prezenty Polaków

Na nasz osobisty ranking prezentów wpływa zarówno płeć, jak i wiek – podkreśla Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Jednak podobnie jak w ubiegłym roku okazuje się, że pod choinką najchętniej znajdujemy pieniądze lub bony na zakupy. Po raz kolejny zadeklarował tak niemal co czwarty respondent – a wśród badanych w wieku 55-64 lata nawet co trzeci – dodaje Karolina Łuczak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co sprawi Polakom największą przyjemność pod choinką? W tegorocznej czołówce znalazły się wskazane przez około co dziesiątego respondenta kosmetyki (11,4 proc.), odzież/obuwie (10,6 proc.) i elektronika (9,5 proc.).

Prezentowa prokrastynacja

Panie znacznie częściej starają się dopasować prezent do gustu obdarowywanego – deklaruje tak aż 53,5 proc. w porównaniu do 32,8 proc. zapytanych mężczyzn – zauważa Karolina Łuczak. Panowie za to prawie dwa razy częściej (14 proc. vs 7,2 proc. kobiet) zwracali szczególną uwagę na markę prezentu przy jego zakupie – dodaje.

Prezenty tańsze niż w 2023 r.

Jak wynika z najnowszej edycji Barometru Providenta, ponad 60 proc. Polaków spodziewa się otrzymać prezent w te święta , a 23,1 proc. badanych jest przekonana, że znajdzie dla siebie coś pod choinką. Jaki prezent sprawi Polakom największą przyjemność?W tegorocznej czołówce znalazły się wskazane przez około co dziesiątego respondenta kosmetyki (11,4 proc.), odzież/obuwie (10,6 proc.) i elektronika (9,5 proc.). Co ciekawe w przypadku szeroko rozumianej elektroniki, wśród mężczyzn taki podarek jest dużo popularniejszy – liczy na niego aż 17,1 proc. panów w porównaniu do 2,6 proc. respondentek. Kobiety natomiast częściej ucieszą się z biżuterii (8,9 proc. vs 2,3 proc. wśród mężczyzn). Niemal 8 proc. badanych marzy o książce, a bilety i vouchery na wydarzenia kulturalne czy kursy sprawią przyjemność 8,5 proc. Polaków – podobnie jak w przypadku biżuterii, na taką formę prezentu zagłosowało aż 3 razy więcej pań niż panów.Panowie zdecydowanie częściej odkładają zakup podarków w czasie. Co trzeci mężczyzna i co czwarta kobieta bierze się za kupno prezentów dopiero w grudniu – z czego 18,1 proc. panów i 11,5 proc. deklaruje, że realizuje to zadanie w ostatniej chwili. Jedynie 14,5 proc. ankietowanych stwierdziło, że szukają okazji do kupowania prezentów pod choinkę w ciągu całego roku, a 16,7 proc. z nas myśli o tym już kilka miesięcy przed świętami.Podczas zakupu podarunków, respondenci kierują się przede wszystkim atrakcyjną ceną (45 proc.), gustem i życzeniami adresata (43,6 proc.) oraz funkcjonalnością prezentu (31,6 proc.).Na prezenty średnio chcemy przeznaczyć w tym roku 680 zł. Po raz kolejny panowie zadeklarowali przeciętnie nieco wyższe wydatki niż panie – i to zarówno w zakresie prezentów, jak i pozostałych świątecznych kosztów. Na poszczególne cele mężczyźni średnio chcą przeznaczyć odpowiednio 696 zł oraz 800 zł. Kobiety natomiast przeciętnie wskazały kwoty 667 zł i 748 zł.Z badań wynika, że w tym roku, najbardziej hojnymi, pod kątem planowanych wydatków na prezenty, są osoby z grupy wiekowej 65+. Około 40 proc. z nich zadeklarowało wydatki przekraczające 600 zł na świąteczne podarunki. Jeśli chodzi o wartości średnie, przeciętnie chcą oni przeznaczyć na ten cel 796 zł. Z drugiej strony, najmłodsi respondenci w tym roku na prezenty chcą przeciętnie wydać 445 zł.