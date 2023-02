Jakie były ferie zimowe 2023?

Ferie zimowe 2023 przeszły właśnie do kategorii "wspomnienia". Nadszedł zatem czas na podsumowanie zimowych wyjazdów Polaków. Tradycyjnie już pokusił się o nie serwis Rankomat.pl. Oto, do jakich wniosków prowadzi jego analiza, której bazą stały się dane o ubezpieczeniach zakupionych przez klientów multiporównywarki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kierunki wybieraliśmy najchętniej na tegoroczne ferie zimowe?

Kto najchętniej podróżuje zimą?

Czy o kupno polisy dbamy zawczasu czy odkładamy je na ostatnią chwilę?

Ile kosztowało nas ubezpieczenie turystyczne?

Jak zmieniają się ceny ubezpieczeń?

Włochy nie ustępują, Słowacja przebija Hiszpanię. Powrót kierunków egzotycznych

Co trzeci Polak wyjeżdżający za granicę to narciarz

Polacy przedłużają sobie wyjazdy i rozpoczynają ferie zimowe w weekend

Jak ferie zimowe za granicą, to dwa tygodnie. Wracają też długie wyjazdy

Trzydziestolatkowie zimą podróżują najchętniej

Ferie 2023 za granicą najczęściej w pojedynkę lub we dwoje

Ubezpieczenie turystyczne już nie na ostatnią chwilę. O bezpieczeństwie myślimy wcześniej

Polisa z klauzulą alkoholową w pakiecie

Polisy odporne na inflację. Ubezpieczenie na narty od 7 zł za dzień

Wybierając polisę, nie warto kierować się tylko ceną. Bywa, że nieco tańsze ubezpieczenie ma bardziej rozbudowany zakres ochrony niż ta droższa opcja. Zawsze trzeba dopasować polisę do kraju wyjazdu i planowanych aktywności - mówi Patrycja Pałka, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl. - Ubezpieczyciele oferują szereg rozszerzeń. Można objąć ochroną choroby przewlekłe, aktywności wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne, wyjazdy do pracy czy zdarzenia pod wpływem alkoholu. Porównanie różnych ofert pozwala na wybór najlepszego ubezpieczenia na czas wyjazdu. – dodaje.

Włochy kolejny sezon pozostają kierunkiem nie do pobicia. 16% - czyli najwięcej podróżnych, postanowiło spędzić ferie w Italii. Tak jak w roku poprzednim, tuż za Włochami, na podium znalazła się Austria (wskazało ją 9% turystów). Z kolei na trzecie miejsce rankingu weszła Słowacja, wyprzedając Hiszpanię o 1 punkt procentowy. Podczas tegorocznego sezonu zimowi urlopowicze znacznie chętniej zapuszczali się w dalsze zakątki świata. 5% wybrało Tajlandię oraz Stany Zjednoczone a 3% Egipt.W tym roku w zestawieniu zabrakło Ukrainy, co ze względu na prowadzone działania wojenne na terenie kraju, jest sytuacją zrozumiałą. Państwa bezpośrednio sąsiadujące z Polską – czyli Czechy i Niemcy, utrzymały się na takim samym poziomie z wynikiem kolejno 4% i 3%.Szwajcaria natomiast zanotowała znaczny spadek. Europejska mekka narciarska znalazła się dopiero na 20 miejscu zestawienia. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy mają podwyżki cen. Sześciodniowy nocleg w szwajcarskim hotelu podczas tegorocznych ferii to koszt nawet 14 000 zł.W rankingu najczęściej wybieranych kierunków w styczniu i lutym 2023, wyraźnie widać powrót do rzeczywistości sprzed pandemii. Coraz więcej krajów już w połowie 2022 roku zaczęło rezygnować z obostrzeń, ułatwiając podróżowanie po całym świecie. Wśród państw, które wybierali podróżujący podczas tegorocznego zimowego urlopu , pojawiły się również Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk czy Indonezja.30% wyjeżdżających na ferie zadeklarowało, że wybiera się na narty lub snowboard. Niespełna 3% Polaków zamierzało w tym czasie nurkować, a 6% uprawiać inne sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne. Około 4% podróżujących wyjeżdżało służbowo. Pozostali planowali wyjazd w celach wypoczynkowych.W kwestii rozpoczęcia wyjazdu zimowego niewiele zmieniło się względem roku 2022. 40% wyjeżdżających rozpoczęło urlop w sobotę lub niedzielę, podobnie jak rok temu. 16% wybrało piątek jako pierwszy dzień wyjazdu, a niewiele mniej – bo 14% (o 1% więcej niż w poprzednim sezonie), postawiło na poniedziałek. Dniami cieszącymi się najmniejszą popularnością były wtorek i środa – podobnie jak rok temu.Najwięcej klientów rankomat.pl zaplanowało odpoczynek trwający od 8 do 15 dni, podobnie jak przed rokiem. Co trzeci urlopowicz zaplanował zimowy wyjazd na czas od 4 do 7 dni. Tylko 10% Polaków w czasie ferii wyjeżdżało na krótkie wypady od 1 do 3 dni. Co ciekawe, znacznie wzrosła liczba podróży dłuższych niż 15 dni. W 2022 roku w czasie ferii praktycznie nikt nie deklarował wypoczynku dłuższego niż dwa tygodnie. W tym roku takie podróże zaplanowało aż 23% wyjeżdżających.Liczba podróżujących w przedziale wiekowym 30 - 39 lat wciąż utrzymuje się na najwyższych pozycjach. W tamtym roku 30% turystów w takim właśnie wieku wyjeżdżało na zagraniczne ferie, w tym roku, wartość ta zmalała o 1 punkt procentowy (do 29%). Niewiele mniej, bo 26% stanowiła grupa wiekowa 40 – 49 lat (o 4 punkty procentowe więcej niż w sezonie 2022). Najmniej licznymi grupami byli najmłodsi (0 – 19 lat) i najstarsi (60+), utrzymując tendencję z poprzedniego sezonu.Podobnie, jak w ubiegłym roku około 40% klientów multiporównywarki zakupiło polisę ubezpieczeniową dla jednej osoby. Taka deklaracja nie musi jednak oznaczać wyjazdu solo. Aż 60% turystów decyduje się na wyjazd w towarzystwie. 31% podróżujących zadeklarowało podróże w parze, co w stosunku do roku poprzedniego stanowi wzrost o 4 punkty procentowe. Z kolei tylko 12% Polaków podróżowało w 3-osobowym składzie. W poprzednim roku turyści, którzy deklarowali podróże w 4 i więcej osób stanowili najmniej liczną grupę. W tym roku, w 4 osoby podróżowało 13% Polaków, a najmniej – 4%, w ekipie 5-osobowej.41% klientów rankomat.pl szukało polisy na co najmniej tydzień przed planowanym wyjazdem. W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z tendencją zakupu ubezpieczenia na kilka dni przed wyjazdem. Teraz się to zmienia. Tylko 26% Polaków szuka ochrony w dzień wyjazdu lub dzień przed podróżą. Co trzeci podróżujący kupuje polisę od 2 do 7 dni przed planowanym urlopem.Aż 87% kupujących polisę na zimowy wyjazd wybrało ochronę zdarzeń pod wpływem alkoholu. Turyści do wyboru mieli pakiet z klauzulą w cenie lub dostępny za dodatkową składką. Zdecydowana większość z nich (77%) wybrała tę pierwszą opcję. Tylko 10% ubezpieczonych dokupiło klauzulę alkoholową opcjonalnie. 13% Polaków zdecydowało się na ferie za granicą bez klauzuli alkoholowej.Ceny ubezpieczeń turystycznych się nie zmieniają. Najtańszą polisę na narty można mieć za niespełna 4 zł za dzień. Okazuje się jednak, że wyjeżdżający na ferie decydują się na bardziej rozbudowane pakiety. Najwięcej płaci wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych – prawie 15 zł za dzień. To jednak nic zaskakującego - większość turystów decyduje się na bardzo wysokie sumy gwarantowane z uwagi na ogromne koszty leczenia w USA.Sporo za polisę płacili podróżujący do Austrii - średnia dzienna cena ubezpieczenia do tego kraju wyniosła ponad 12 zł. Można więc domyślać się, że to głównie narciarze wybierający rozszerzoną ochronę. Powyżej 10 zł ubezpieczenie kosztowało też wyjeżdżających do Włoch oraz na Słowację.Najmniej za polisę płacili turyści planujący wyjazdu do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Hiszpanii. Ubezpieczenie na terenie Europy, gdzie obowiązuje EKUZ oraz wyjazd w celach turystycznych zwykle nie wymaga bardzo rozbudowanej ochrony.