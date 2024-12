Boże Narodzenie, czyli emocjonalny rollercoaster?

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to w większości polskich domów czas rodzinnych spotkań i odpoczynku. Mogłoby się zatem wydawać, że towarzyszyć temu powinny przede wszystkim pozytywne emocje. I tak w wielu przypadkach jest, choć - jak dowodzi badanie zrealizowane przez serwis Prezentmarzen - świąteczny okres bywa również stresujący.

Radość i silne emocje

Większość respondentów dostrzega również w prezentach nie tylko wartość materialną, ale także emocjonalny ładunek. Prezenty to wyraz naszych najgłębszych emocji i uczuć w relacjach z bliskimi. Święta Bożego Narodzenia stają się niezwykłym momentem, w którym dawanie i otrzymywanie prezentów staje się symbolem miłości, wdzięczności i pamięci. To właśnie te chwile, pełne radości i bliskości, tworzą niezatarte wspomnienia, które umacniają nasze więzi i sprawiają, że święta stają się tak wyjątkowe.

Stres i wyzwania

Nostalgia i refleksja

Z badania “Sztuka przeżywania Świąt według Polaków” przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1328 respondentów wynika, że 73% Polaków podczas świąt odczuwa silniejsze emocje. Wśród pozytywnych doświadczeń najważniejsza jest radość, odczuwana przez 33% respondentów, spokój wskazywany przez 25% osób, wdzięczność - jak odpowiedziało 20% ankietowanych oraz ekscytacja wśród 22% badanych.Największa grupa respondentów bo 39% osób swobodnie wyraża swoje uczucia bez zastanawiania się nad nimi. Taka postawa sprzyja intuicyjnemu cieszeniu się świątecznymi chwilami. Dla 26% Polaków ważne jest w tym czasie lepsze zrozumienie siebie i zarządzanie swoimi emocjami, co wskazuje na ich świadome podejście.Czasami jednak emocje biorą górę, co dotyczy 14% ankietowanych, którzy mają trudności z kontrolowaniem swoich uczuć, mogąc wówczas przeżywać nagłe wybuchy radości lub smutku. Również 21% respondentów pragnie cieszyć się dobrym nastrojem oraz spędzać czas z bliskimi, co jest wyrazem dążenia do umacniania rodzinnych więzi.Wspólne przygotowania i kultywowanie rodzinnych tradycji są źródłem radości dla 33% respondentów. Czas spędzony z bliskimi (48%), dekorowanie choinki i świąteczna atmosfera (20%) oraz dawanie i otrzymywanie prezentów (22%) tworzą niezapomniane wspomnienia, które wprowadzają w świąteczny nastrój.Wśród badanych 37% Polaków wskazuje na stres związany z przygotowaniami do świąt. Dla 39% ankietowanych, największym źródłem stresu jest przygotowanie uroczystości w domu. Zakupy prezentów (29%), spotkania z najbliższymi (18%) oraz firmowe spotkania (14%) również powodują nieprzyjemne emocje. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z negatywnymi emocjami w okresie świątecznym jest rozmowa z bliskimi. Aż 34% respondentów wskazuje, że dzielenie się swoimi uczuciami oraz uzyskiwanie wsparcia od rodziny i przyjaciół pomaga im w łagodzeniu stresu i frustracji. Kolejną popularną metodą jest odpoczynek i relaks, co zauważa 27% ankietowanych.Niestety, niektórzy respondenci wybierają strategię wycofywania się i unikania kontaktów, co stanowi 9% odpowiedzi. Choć ta metoda może prowadzić do poczucia osamotnienia, czasami jest to sposób na przemyślenie swoich emocji w spokoju. Inna forma odreagowania negatywnych emocji to zakupy i wybór prezentów, co dostrzega aż 30% Polaków, traktujących tę aktywność jako sposób na poprawę nastroju oraz symboliczne wprowadzenie się w świąteczny nastrój.Jednocześnie 25% Polaków przyznaje, że podczas świąt często odczuwa nostalgię, wracając do pięknych wspomnień z dzieciństwa. Dla 68% ankietowanych refleksja nad znaczeniem świąt jest ważna. Badani uważają, że święta to dobry czas na poprawę relacji z innymi. Dostrzegają w tej okazji potencjał do wzmacniania więzi międzyludzkich oraz budowania lepszej komunikacji w rodzinach.Emocje towarzyszące Polakom w trakcie świąt są złożone i różnorodne. Radość oraz nostalgiczna refleksja przeplatają się z wyzwaniami organizacyjnymi, co czyni ten czas wyjątkowym, ale i wymagającym. Zarządzanie emocjami w okresie świątecznym jest złożonym procesem, który wymaga od Polaków zastosowania odpowiednich strategii w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Świadome przeżywanie pozytywnych chwil oraz poszukiwanie wsparcia w bliskich mogą znacząco wpłynąć na jakość doświadczanych chwil.