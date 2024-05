Stres w pracy: motywacja czy wypalenie zawodowe?

Życie zawodowe bywa ciągłym pędem, co bez wątpienia przyczynia się do wysoce stresogennych sytuacji. Jak jednak wynika z badania zrealizowanego przez ADP Research Institute, stres w pracy dla niektórych bywa motywujący. Niestety nie dla wszystkich - nierzadko bowiem staje się źródłem frustracji lub prowadzi do wypalenia zawodowego. Są jednak skuteczne sposoby redukcji napięcia - mają je zarówno pracownicy, jak i zatrudniający.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie rodzaje stresu można wyróżnić?

Co wywiera wpływ na rodzaj stresu, który przeżywamy?

Co może obniżać stres negatywny w pracy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Frank Reppold z Pixabay Kogo stres mobilizuje, a kogo wypala? Pracownicy gorzej reagują na stres niż ich szefowie.

Stres a sprawa polska

Stres lekarza i kucharza. Wiele zależy od branży

Tak duże różnice w radzeniu sobie z napięciem w różnych branżach, to wskazówka, że potrzebne są rozwiązania systemowe. W niektórych branżach stres prowadzący do wypalenia jest niemal wpisany w definicję zawodu – mówi Anna Barbachowska. – Jednak zbyt często uważa się, że „w danej branży tak już musi być” i że niezadowolony pracownik zawsze może zmienić pracę. Pracodawcy bowiem dysponują różnymi narzędziami wpływającymi na wellbeing – od komunikacji i budowania atmosfery w zespołach, zapewnienie większej elastyczności w zakresie planowania zadań, przez odpowiednie zarządzanie czasem pracy po wprowadzenie jasnej struktury organizacyjnej, bo to jest częste, choć niedoceniane źródło niezadowolenia pracowników. Nie zawsze można uniknąć stresorów jak presja czasu czy wysoka odpowiedzialność. Są to wyzwania, które potencjalnie mogą być źródłem rozwoju zawodowego i osobistego. Dlatego uwaga, zwłaszcza pracodawców, ale i pracowników, powinna być nakierowana na eliminację tych negatywnych czynników, na które mamy wpływ – dodaje Anna Barbachowska.