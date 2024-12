Świąteczne prezenty: jakie i za ile?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że większość z nas rzuciła się już w wir przedświątecznych przygotowań. Ich nieodłączną częścią jest wybór i zakup świątecznych prezentów. PayPo postanowiło przyjrzeć się, jak Polacy podchodzą do kwestii bożonarodzeniowych upominków. Oto, co udało się ustalić.

Poszukiwania rzeczy, które znajdą się pod choinką Polacy zaczynają już w listopadzie i pierwszej połowie grudnia (tak deklaruje po 36% badanych). Jedynie 14% pytanych przyznaje, że robią to w ostatniej chwili. 9 osób na 100 (9%) zaczyna kolekcjonowanie świątecznych podarków nawet kilka miesięcy wcześniej. Natomiast 5% badanych podchodzi do tematu jeszcze inaczej.Ponad połowie z nas (62%) kupowanie świątecznych prezentów sprawia przyjemność. Blisko co 4 osoba (19%) wyznaje, że męczy ją ten coroczny „obowiązek”, a 16% uważa go za naturalną czynność. Tylko 1% ma inne zdanie na ten temat.Chętnie kupujemy w sieci (54%) i w sklepach stacjonarnych (42%). Upominki przede wszystkim mają odpowiadać potrzebom najbliższych – tak uważa, ponad połowa Polaków (54%). Wybierając je zwracamy uwagę na promocje i inne okazje zakupowe (53%) oraz cenę produktów (52%). Przykładamy też wagę do marki i jakości produktów (41%). Natomiast 5% ankietowanych upewnia się, czy może zapłacić później. Identyczna liczba osób kieruje się innymi kryteriami.Dzieci pod choinką znajdą przede wszystkim słodycze (tak deklaruje 54% ankietowanych), klocki (49%), gry i puzzle (46%), a także zestawy edukacyjne (36%). Po 34% pytanych planuje kupić książki i kolorowanki oraz lalki, maskotki lub figurki. Kolejne na liście prezentów są: samochody, pojazdy, kolejki (28%), sprzęt elektroniczny (21%) i sportowy (13%). 12% Polaków ma inny pomysł na prezent dla najmłodszych.Dorośli, mogą liczyć na kosmetyki (61%), również słodycze (41%) i zestawy prezentowe (38%). W Wigilię otrzymają oni także: książki, gry, filmy lub płyty (37%), akcesoria domowe takie jak np. filiżanki (31%) i bony lub karty prezentowe (30%). Po 29% ankietowanych deklaruje zakup biżuterii i zegarków oraz sprzętu elektronicznego. Po 27% wybierze akcesoria dekoracyjne (np. świece, koce, poduszki) oraz ubrania. Z tym, że na zakup obuwia zdecyduje się jedynie 7% pytanych. Co 5 Polak (21%) kupi najbliższej osobie akcesoria lub dodatki albo alkohol. „Coś oryginalnego”, jak np. czyli wycieczka za granicę lub bilet na koncert, wskazuje 18% badanych.Niekoniecznie. 37% badanych odpowiada, że na świąteczne sprawunki przeznaczy tyle samo, co ostatnio. Jednak nieco ponad 4 na 10 Polaków (27%) nie potrafi określić, czy wyda w tym roku więcej. 15% ankietowanych zakupy zrobi za kwotę niższą niż ostatnio, natomiast 21% deklaruje, że wyda więcej niż poprzednio.Blisko co 5 osoba (19%) jeszcze tego nie wie, ale 26% pytanych deklaruje wydatki rzędu 251 zł – 500 zł. Na zakupy w przedziale 10 zł – 250 zł zdecyduje się 16% ankietowanych, natomiast od 501 zł do 750 zł planuje wydać 14% badanych. Od 751 zł do 1000 zł na zakupy chce przeznaczyć 12% kupujących. Na wyższe kwoty zdecyduje się jedynie 13% badanych, będą to wydatki od 1001 zł do 1500 zł (6%) oraz 1501 zł do 2000 zł (3%). Natomiast na zakupy powyżej 2000 zł pozwoli sobie 4 na 100 Polaków.Aż 35% badanych deklaruje, że na prezenty przeznaczy od 10 zł do 250 zł więcej niż przed rokiem, natomiast 25% osób wskazuje, że będą to kwoty od 251 zł do 500 zł wyższe. Od 501 zł do 750 zł więcej wyda 15% kupujących, 9% badanych deklaruje wzrost wydatków od 751 zł do 1000 zł. Od 1001 zł do 1500 zł więcej zamierza wydać 6% ankietowanych, a od 1501 zł do 2000 zł jedynie 5%. Tylko 3% Polaków planuje wydatki większe o 2000 zł. Zdania na ten temat nie ma 2% badanych.Wyższe wydatki uzasadniamy przede wszystkim wzrostem cen (69%). Część z nas przyznaje, że ma więcej wydatków niż w poprzednich latach (26%), a co 4 (25%) pytany stwierdza, iż dysponuje wyższym budżetem na świąteczne zakupy. 21% osób planuje święta w liczniejszym niż poprzednio gronie. Tylko 1% pytanych nie potrafi wskazać powodu zwiększenia wysokości wydatków.Niezależnie od okazji, warto kupować rozsądnie – np. z wykorzystaniem płatności odroczonych PayPo, które wspomagają ten proces. Dzięki nim można zrobić zakupy natychmiast i zapłacić za nie później, zyskując czas na sprawdzenie, czy produkty są zgodne z oczekiwaniami osoby obdarowanej prezentem.