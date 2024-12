Polak prezenty świąteczne kupuje na promocji i z wyprzedzeniem

Dziś Mikołaj, niebawem Boże Narodzenie. Z badania zleconego przez VeloBank wynika, że co trzeci Polak prezenty świąteczne kupuje z wyprzedzeniem, a już na pewno nie w Wigilię. Niemal połowa badanych stara się także kupować je w rozsądnej cenie, korzystając np. z promocji.

Przeczytaj także: Podatki: lepsza karta przedpłacona niż bon towarowy

Mikołaj niejedno ma oblicze

Nasze analizy, które pokazują, jak kupujemy prezenty świąteczne, są zawsze źródłem inspiracji i potwierdzają, że jako naród mamy rozsądną naturę. Sama mam podobnie, choć prezenty zdarza mi się kupować na ostatnią chwilę, dbam, żeby były praktyczne i w dobrej cenie. Bez względu jednak na to, czy kupujemy dużo, mało, szybko, wolno, mamy taki sam cel, by sprawić radość bliskim. Niewielki odsetek, bo 2% zdecyduje się na kredyt, by kupić wymarzone prezenty. I tym osobom przypomnę, że w VeloBanku mamy wygodne opcje finansowania, czy to w postaci VeloRat z RRSO 0%, VeloFotki również z RRSO 0% czy kredytu gotówkowego nawet do 200 tys. zł z RRSO 11,4%. To też wygodna opcja dla tych, którzy wiedzą, że potrzebują komfortu finansowego na okres świąt, bo pierwszą ratę można spłacić dopiero za trzy miesiące – mówi Joanna Jaworska, Dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych z VeloBanku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polak to zielony Mikołaj Polacy to obdarowujący, którzy przywiązują dużą wagę do dopasowania prezentu do danej osoby i jej zainteresowań. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Prezenty tak, ale pod warunkiem, że nie kupujemy ich w Wigilię

VeloBank dzięki analizie poznawczo-behawioralnej przeprowadzonej na grupie swoich klientów, wyłonił cztery sylwetki Mikołajów – Zielonego, Czerwonego, Żółtego i Niebieskiego. Tę segmentację rozszerzył o badanie na ogólnopolskiej próbie. Pogłębione analizy pokazują, że Polacy, choć mają w sobie romantyzm i zamiłowanie do tradycji, w kwestii prezentów często wybierają rozsądek.Zdecydowana większość Polaków (88%) kupuje prezenty świąteczne bliskiej rodzinie, a połowa partnerowi czy partnerce (49%). Przyjaciół obdarowuje 18% osób, a 12% wręcza coś samemu sobie. Przechodząc już bardziej szczegółowo do strategii na świąteczne zakupy widać, że wolimy mieć komfort i zaczynamy z wyprzedzeniem – 34% osób odwiedza sklepy kilka tygodni przed świętami, 24% czasem kupuje wcześniej, a czasem na ostatnią chwilę, a 15% zostawia sobie dwutygodniowy bufor.Kiedy już trafimy do sklepu – czy to internetowego czy stacjonarnego – stawiamy na produkty, które są w rozsądnej cenie (48%). Ponadto, 36% osób wybiera praktyczne prezenty, które mieszczą się w ustalonym wcześniej limicie cenowym. Nie tylko szukanie przystępnych cenowo produktów wskazuje na rozsądek Polaków. Kiedy pytamy ich o idealny prezent świąteczny, odpowiadają, że przywiązują wagę do dopasowania do zainteresowań osoby obdarowywanej (36%), a także zwracają uwagę na użyteczność (20%). Nie chcemy też wydawać pieniędzy na pakowanie prezentów, dlatego niemal połowa osób (47%) robi to samodzielnie. Dodatkowo dla 26% ankietowanych opakowanie w ogóle nie jest ważne, liczy się za to zawartość. Patrząc na tę charakterystykę najbardziej odpowiada ona sylwetce Zielonego Mikołaja, z segmentacji VeloBanku. To obdarowujący, którzy przywiązują dużą wagę do dopasowania prezentu do danej osoby i jej zainteresowań. To dobrzy słuchacze, którzy potrafią umiejętnie podpytać, kto czego potrzebuje. Ich podarunki nie są przesadnie drogie, ale za to wyjątkowe – często zrobione i zapakowane samodzielnie.Polacy mają różne strategie zakupu prezentów, ale w jednej kwestii niemal wszyscy są zgodni (95%) – nie kupuje się ich w Wigilię. Nieco bardziej są do tego pomysłu przekonani mężczyźni – 6% często lub wręcz zawsze wybiera się do sklepu 24 grudnia. W przypadku kobiet zdarza się to zaledwie 3%. Patrząc na rozkład odpowiedzi w podziale na wiek różnice są marginalne. Pomysł robienia zakupów świątecznych w Wigilię jest najbardziej abstrakcyjny dla osób 55+. Wśród nich aż 98% nie kupuje nic 24 grudnia. To pokazuje, że przywiązanie do tradycji jest wśród Polaków czymś naturalnym. Wigilia jest dla nas dniem wyjątkowym, spędzanym z rodziną, gdzie zakupy nie powinny mieć miejsca. Zwłaszcza, że zazwyczaj starannie zapakowane prezenty już wcześniej wylądowały pod choinką.